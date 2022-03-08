校正焦點未為晚 亡羊補牢護老弱（文：劉進圖） (09:00)

看着近日疫情不斷失控，患者求醫無門失救而死，院舍頻頻爆疫打針機構拒上門，私家醫院只顧自掃門前雪拒收新冠患者，香港市民心裏那份憤怒與難過，實非筆墨可以形容。為什麼一個亞洲最先進卓越的城市，會淪落到這個田地？

染疫長者擠滿公院 抗疫失敗標記

在農曆新年前後，特區政府已看到可能出現社區大爆發，所以大幅收緊社交限聚措施，又積極派發快速檢測包，鼓勵更多市民做檢測。這些措施不能說沒有成效，只是不足以阻止病毒呈幾何級數擴散。最關鍵的原因是，香港的老人院舍疫苗接種率只有約45%，即超過半數的院舍長者對病毒沒有防禦力。

隨着老人院相繼爆疫，大批染疫長者出現發燒及重症徵狀，必須送院治理，迅速把各大公立醫院病牀佔滿，公院急症室外遂大排長龍，症狀較輕的患者在戶外臨時帳篷中苦候入院。這一幕成了香港抗疫失敗的標記。

那些無症狀或輕症狀的染疫長者，理論上並無必要送入醫院，但許多老人院以缺乏通風設備、無法防止院舍內交叉感染為由，拒絕讓檢測陽性的長者留在院舍內隔離觀察，以各種理由把院友往醫院塞。這些長者若滯留醫院，會拖垮醫院急症服務；若送往政府的隔離設施，又會因為缺乏家人照顧而衍生各種人道災難。怎樣處理染疫長者，因而成了極大的難題。

相比之下，新加坡不論全民接種比率或長者接種比率，都遠高於香港，所以即使病毒在社區擴散，每天錄得逾萬宗確診，但公立醫院並無「爆煲」，政府可以按實際需要分流患者，大部分患者家居隔離，重症患者才送進醫院。死亡個案雖有上升，但民眾並無恐慌，經濟與民生逐漸復常，國門也重開。

持平而論，香港長者接種率偏低，並非全是政府責任。在去年推動疫苗接種時，醫學界對疫苗的副作用確有擔憂，患長期慢性病的長者是否適合接種，衛生專家亦無共識，而接種後兩周內死亡的個案又不時出現，是否與疫苗有關存在爭議。這些因素都影響了長者打針的意欲，加上前幾波疫情不算嚴重，確診個案較少，未打針的市民不覺得有迫切需要去打針，甚至錯誤以為打針風險大於不打。

儘管如此，當農曆新年假後，確診數字持續破千，衛生署無力逐一追蹤感染個案、核酸檢測開始供不應求時，特區政府高層應該已意識到，社區爆發已在所難免，圍堵病毒即將失敗。這個時候就應該果斷應變，針對防疫最薄弱環節立即補救，例如派遣疫苗中心人員登門，由政府醫生陪同，為全港約1000家老人院舍的長者診斷，適合接種的便馬上接種，同時統籌調配政府資助的護老院牀位及人手，再借助學校禮堂或社區會堂改裝成臨時收容中心，把受感染但無重大徵狀的院友集中照顧，與未受感染的院友區隔，使他們不至變成無家可歸的人球！

很可惜，這方面的應變安排，來得太慢，做得太少，整個建制陣營的焦點去了全民強檢，每天在辯論應否禁足，彷彿有了全民禁足強檢，疫情就會受控，危機就會消失，根本不理會本地衛生專家幾近一致的看法，即香港並無客觀條件迅速推行全民強檢，即使獲內地幫助，也會錯過全民強檢的最佳時機；應等待疫情回落、醫療及隔離設施足夠應付時，才用強檢找出隱蔽患者。

無資格躺平 亦未具條件全民強檢

如今，中央防疫專家來港把脈後，基本上認同本地專家的意見，當前急務是降低重症率和死亡率，而非倉卒推行全民強檢。既然中央已認清形勢，特區政府就應校正焦點，集中力量做好護老的工作，不要再被強檢抑或「躺平」的辯論迷惑。實情是香港既無資格躺平，也未有條件全民強檢。

截至上周末，香港老人院舍長者感染人數約為9800，佔全港院舍長者13%。這個數字意味，其餘87%院友中逾半未打針的，正急需疫苗保護；已打針的，也可能要再打加強劑，才有足夠抗體。除了老人院長者，獨居於公屋或私樓的長者，在疫症衝擊下也是最脆弱的一群。要減低重症和死亡比率，必須聚焦於這個年齡群組，為他們提供適切支援。

作者是資深傳媒人

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