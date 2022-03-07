政府應該立法規定「一人一房」（文：鄭立） (09:00)

故此，政府趕急大量建造廁所共用但不知為何不會交叉感染的隔離設施，即使如此，似乎亦不可能應付隔離需求。即使徵用酒店房間與公共屋邨，也不足夠，故政府亦建議盡可能居家隔離。然後，還有醫生說什麼最好一人一房、一人一廁，或者在家戴口罩之類。其實不考慮成本效益的話，最理想的做法就是一人一間醫院；如果我是醫生的話，我就會這樣說出來。

筆者自小「瞓廳」，一家5個人擠在約300多平方呎內；在出來社會工作前，大部分時間都沒有自己的房間，相信香港大部分基層家庭的居住環境，都跟我不會差太遠，甚至更差。在這種環境下又要關門、又想保持社交距離，避免家人之間感染，物理上似乎不太可能。距離對於香港大部分人來說，是無法負擔的奢侈品，窮其一生都未必能有私隱與自己的房間。

居住環境密集 難擋傳染病

杜甫的《兵車行》，有一句質疑「縣官急索租，租稅從何出？」沒有收入又怎樣交租稅？同樣地，一開始就沒有空間，又怎樣保持距離？

過度密集的居住環境，無法抵擋傳染病。最低限度，每人都要有自己的房間，居家隔離才會有效，今天的疫症已完全證明這一點，臨急抱佛腳為時已晚。事實上，疫症已經兩年，相關的決策人員可能認定港人不會被大規模傳染，完全沒預計到某天有大規模隔離的需要，沒有在這兩年做任何準備，也頗為令人詫異。

但亡羊補牢總不是壞事。政府可以考慮立法，規定日後香港所有居住環境，必須一人一房，讓每個香港市民都有自己的房間。而這應該由公屋開始，政府應大規模興建面積比過去大2至3倍的新公屋，兩人單位要有兩房，4人單位要有4房，30層不夠用就起夠60層，不僅夠用來防疫，也可以令每人有自己的空間與私隱。

然後，盡快在下一次疫症之前，把現有租戶遷進去。日後再有疫症，要居家隔離就方便很多，效果也會更好。

作者是專欄作家

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