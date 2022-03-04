「理財新哲學」有多新？——為現屆政府財稅政策初步算帳（文：李峻嶸） (09:00)

那麼到底今屆政府是否真的有理財新哲學？如有的話，它已為或會為香港帶來怎樣的影響？要回答以上問題，尚要更多時間深入探究，筆者今次嘗試做初步探索。

去年施政報告當中一個最引人注目的政策是「北部都會區」；今次的預算案，陳茂波也提出相關跟進措施，打算從「未來基金」累積收益中預留1000億元，在基本工程儲備基金下成立專款以支持北部都會區相關基建項目。未來基金本身是曾俊華任財政司長時代的產物，當年成立基金的邏輯是為「處理預期結構性赤字衍生的問題……在我們財政仍可負擔時，把部分儲備作長遠投資」（2016/17年度預算案）。既然曾俊華的判斷是香港未來將會出現結構性赤字，那麼他時常強調「審慎理財、量入為出」就更有根據了。

公共開支佔逾兩成GDP 已成新常態

但自陳茂波就任財政司長後，「結構性赤字」這概念就沒有再在預算案出現。既然不需為結構性赤字這個威脅下工夫，陳茂波在增加開支上可以有更進取的作為。事實上，在2018/19年度預算案中，陳茂波就說：「過去有所謂公共開支不超越本地生產總值（GDP）20%的財政預算準則……今時今日，我們固然重視市場的力量和角色，但面對社會和經濟多方面的需要，公共財政也需要積極回應 。」這番話形同打破了限制增加公共開支的緊箍咒。而根據最新的預算案，政府已預料未來5個年度的公共開支都不會低於GDP的23.5%。公共開支佔超過GDP兩成已成為新常態。

若我們以最新一份預算案與曾俊華最後一份預算案相比，花在衛生和社會福利的經常開支，分別增加了123.2%和69%。但一般大眾是否因此能感受到生活質素有顯然改善呢？我看未必。過去5年，大眾最有感的民生政策，很可能是公共交通費用補貼計劃。這計劃當然可減輕市民些許生活壓力，但面對住屋成本、物價以至工時長等生活壓迫，每月16號去「嘟」八達通只能算是「有好過冇」。

差餉改累進制 似見政府思維轉變

公共交通費用補貼是透過政府的承擔去減輕市民負擔，乘客可以「慳錢」，服務提供者又不會損失收入，貌似很理想；但若沒有加強約制市場的措施，本以改善民生為目標的政策往往成效有限。例如高租金會拉高香港物價，發消費券或現金其實解決不到，亦沒有觸碰到問題核心。今次預算案有一項新猷也是用同一套路，這政策是住宅租金開支扣稅。無可否認租戶是可以省回一筆開支，但其效果很可能不如全面實行租金管制。

今次預算案一個令人意外的提議，是立法禁止業主針對特定行業租戶追討欠租。這政策能否發揮很大作用，暫難以判斷，但對政府來說，這確是少有要求業主讓利的措施。惟這是否代表政策制定者終於解放了思想呢？倘將早前特首說要以「破格思維」搞一次過失業援助放在一起看，似乎只是在新一波疫情爆發下，無可奈何要做若干稍「左」些許的措施而已。不過若留意一下將住宅物業差餉改為累進制的建議，似乎政府中人的思維可能真稍有轉變。

陳茂波在其首份預算案中，還是重申曾俊華時代的「用者自付」原則，今次他卻以「能者多付」來解釋為何要將差餉改為累進制。「能者多付」即是要財富、收入更多的人或企業負擔更多，對約制社會兩極分化有積極意義，因此它應是完善香港財稅制度的基礎。差餉本身不是政府最主要的收入來源，所以將它改為累進制亦未必引來很大反對聲音。但若我們真的要做到能者多付，那麼要改革的東西就不止差餉：除了要將利得稅改為累進制外，我們還要問的是，那些現時根本不用課稅的收入甚至財產，又是否應收入稅網中呢？尤其是若然股息稅和資產增值稅還是遙遙無期的話，那麼能者多付的原則根本就難以達到，因為對富人來說，他們個人收入或財富增長，早已不是建基於勞動收入，而是股息和資產增值這兩項。

以上論及的，主要是理財新哲學中的新意和其局限。但在新哲學之下，我們也能找到延續曾俊華時代的痕迹。尤記得上次特首選舉時，林鄭曾跟曾俊華就削減部門開支一事有過爭論。爭論重點是曾俊華曾要求各政策局用3年時間，削減2%開支；林鄭當時批評曾俊華的做法，豈料去年陳茂波也提出要所有政策局和部門削減1%開支。雖然去年的說法是在「不影響民生開支的前提下」削支，但最後有不少接受政府資助的社福機構因此要削減人手。另外，陳茂波一面透過防疫基金創造限時職位，但又強調要實現公務員編制零增長。可見，即使沒有「結構性財赤」的夢魘，節流仍是現屆政府理財的重要方向。

慣性派糖 說明社福稅制存問題

最後要提的是那些「派糖」措施。2011年，曾俊華提出注資6000元予各人的強積金戶口，結果引起民意強烈反彈，遂變成全民派錢計劃，自此派錢與否往往成為預算案焦點；而一次過的現金福利「加碼」和稅務減免也幾乎成為指定動作。今次陳茂波稱這些措施為「逆周期」手段，以紓解民困和穩定經濟。4年前的預算案，派糖則形容為「與市民分享經濟成果」。由曾俊華到陳茂波，無論經濟是好還是壞，政府都要派糖。這一來說明了派糖實是政治格局的結果，二來也說明原來的稅制和社會福利制度，本就有很多問題以至是不合理之處。

在理財新哲學時代下延續慣性派糖，而不去探索整個制度的變革，是現屆政府無能為力，還是我們的政治結構無法為進一步的改革創造條件？

作者是香港理工大學專業及持續教育學院社會科學、人文及設計學部講師