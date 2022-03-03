地區小市民對疫情的心聲（文：冼卓嵐） (09:00)

大概於2月開始，香港各區陸續因污水檢測出病毒，而需圍封強檢，本人選區的其中一幢大廈亦於2月中旬突然收到圍封強檢命令，作為當區議員當然要視察情况，隨時準備處理因圍封強檢受影響的居民求助。然而，在圍封強檢的兩天期限，我觀察到現時政策仍有矛盾之處，故希望藉此機會指出問題及提出建議。

快測確診欠支援 熱線宜增加人手

政府早前宣布，計劃容許快速測試呈陽性人士，透過網上系統直接登記陽性結果，毋須經過核酸檢測覆檢，無疑可解決普遍市民面對的兩難局面——因為之前普遍市民快速測試結果若呈陽性，不增加社區傳播風險而又能正式被政府確診為陽性的方法，只能是委託親友當跑腿索取及交回深喉唾液樣本瓶（口水樽）。先不計政府於各區派發的口水樽長期短缺，有的要近一星期才有檢驗結果，當身邊愈來愈多親友陸續染疫，市民又如何找跑腿呢？因此，透過網上報備陽性個案，除了省卻大量檢測資源，亦為染疫市民提供便利，減低社區傳播風險。

然而，只提供網上系統並不足夠，染疫者如非即時送院或隔離，動輒需留家10多天不能出門，生活所需只能靠家中僅餘物資；但如果準備不足，則面對另一困境：冒險出門購買物資，還是等待部門運送？當我所屬選區解封後，我收到不少初陽或密切接觸者求助，指需要藥物、奶粉等物資。我恰巧屬他們的當區議員，當跑腿「送外賣」當然不是問題，奈何現時大量選區議席懸空，其他區的市民又可向誰求助？現時政府提供的24小時熱線只有100條線，這個數量恐怕只能應付一個行政區的工作量罷了。要令初陽患者安在家中的最佳方法，正是讓各區民政處總動員接聽及迅速處理患者求助。

社區隔離缺供應 設施宜靈活多變

執筆之時，得悉政府要求各部門自己找地方隔離所屬公務員，此方向正確，但只是杯水車薪；真正有效能切斷傳播鏈的，是大量增建隔離設施，迅速將陽性患者從社區隔離。經歷圍封強檢後，普遍初陽患者最憂慮的是如何避免同住家人染疫，當中尤其擔心的是有長者、幼兒、長期病患的家庭。即使Omicron病情相對輕微，但以上群體仍是高危一族。香港居住環境密度十分高，基本上家中只要有一人染疫，而患者未能盡快往隔離的情况下，同住家人亦很大機會染疫，因此，政府首要面對的問題是如何增設隔離設施。現時各行業因政府政策而被迫關閉處所，除了酒店外，政府又有否向其他行業「覓地」呢？

慎思全民強檢細節 避免疫情加劇

得悉政府將推行全民強制檢測，計劃讓全港700多萬市民分批檢測，並將派發快速檢測包供市民每日自行檢驗，預計每名市民要到檢測站檢測3次。先不評價在現時疫情水深火熱之下，全民強檢是否有效投放資源，如全民強檢細節不慎重考慮清楚，將有機會令疫情再被推上高峰，到時莫說「動態清零」，不增加公共醫療系統負擔已是萬幸。細節當然要考慮不同情况，包括：幼兒如何檢測？快測初陽患者能否延後檢測？如何確保病毒不會因排隊檢測傳染？檢測後大量確診者又如何處理？現時又有否足夠隔離設施？患者因隔離而導致收入減少又會否有補償？其實以上種種問題，都反映出市民因現行政策不清楚而不安，他們都擔憂若全民強檢處理不當，將令香港疫情進一步惡化。

在上次圍封強檢後，我收到大量市民求助，絕大多數都查詢有關隔離安排、物資、強檢證明等，可見市民擔心的是未能掌握政府政策，多於病毒本身。疫情已持續兩年多，所有人都希望重回正常生活，但願這一波疫情後，不會再有第六、七、八波疫情困擾港人吧！

作者是沙田區議員

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