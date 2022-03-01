政府應立法禁銀行收回貸款（文：鄭立） (09:00)

由於不少物業業主都是負債者，他們向銀行借債去購入物業，再租出抵消還款或套利，因此他們必須按時向銀行還款；他們要維持周轉，就需從租戶拿到錢，再去還銀行的貸款和利息，以及交差餉。政府容許租戶欠租3至6個月，但業主仍是要還款給銀行的話，就有可能周轉不靈。

而且對租戶而言，即使讓他們延遲交租3至6個月，是改變不了他們無法營運而虧損的事實，因為不能營業的話，資本還是無法透過滾大而生利，「只拖不減」的租金也會導致虧損。也就是說，除非他們用那些拖欠的租金在這3個月內盈利（例如投資股票），不然他們的還款能力在3個月或半年後，恐怕只會惡化。如果他們選擇倒債破產，業主就承受了更大風險。

因此，禁止追租會對很多業主產生額外風險，甚至被迫減持資產去維持現金流，這全因為銀行對業主有收回貸款的權利。事實上政府亦有意識到這問題，說會跟銀行溝通，期望銀行能彈性處理貸款。

對銀行職員而言，「彈性處理」代表銀行承受壞帳風險，審核的人也要負上責任。將心比心，既然政府人員自己在鉛水事件都無人需要負責時，他們應該能想像到，銀行職員也不願承受彈性處理貸款的風險。成功無功、失敗有過的事情，大家會是怎樣的態度，也是很顯然的。

既然政府相信用勸喻方式要業主彈性處理租金是不可行的，那麼對於銀行，最好也是一視同仁，應該在禁止業主追租的時候，亦同時禁止銀行向業主追債，甚或凍結利息。否則，殺雞取卵，業主們很可能會引爆拋售潮，最終受害的還是銀行。所以政府應考慮立法禁止銀行收回貸款，免得最後「唔湯唔水」下，賠了夫人又折兵。

作者是專欄作家

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