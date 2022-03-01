俄國侵烏｜歐陽五：中美俄大三角走過50年的啟示 (09:00)

50年時空交錯，中美俄大三角關係依然深刻影響世界格局。俄烏衝突升級再次將大三角關係推向台前。如今美俄再次「關係破裂」，在世界地緣政治變動的棋局中，西方國家高度關注中國怎麼站隊。

其實早在50年前，中美破冰就給出了中國的答案——選擇和平發展、反對霸權主義、超越意識形態隔閡尋求和解與合作。即使50年後，美國對俄羅斯和中國採取雙遏制戰略，催生反霸權的戰略性力量重組，中國也從未放棄爭取與美國和解合作的努力。就在尼克遜訪華暨上海公報簽署50周年之際，中國官方和民間組織了一系列紀念和研討活動，希望在回望歷史中汲取推動中美關係向前發展的智慧。這已經很能說明中國的取態，隨着50年的歷程愈發穩定成熟，結合烏克蘭局勢看，中國對於這個50年前的重要事件的總結方向，顯然極具現實意義。

中國應作為重磅砝碼 使天平朝向和平

筆者以為，烏克蘭問題對中國外交的考驗和契機，並不止是簡單的「站誰」問題，這仍是非黑即白的兩分法思維。作為百年變局中分量愈來愈重的一大變量，世界更需要的其實是中國如何發揮建設性作用，在平息國際動盪、重塑和平中發揮大國影響力。世界不缺火上澆油的力量，但缺少甚至稀缺的是勸和的力量和能力。中國的站隊邏輯，應是作為重磅砝碼使天平朝向和平的一方。當下，於世界有益的不是權力鬥爭的現實主義視角，而更需要的是建構主義視角。無疑，中美俄三國是具有建構能力的大國，如何使用這種能力解決烏克蘭這樣交織歷史和地緣政治多種因素的複雜事態，為人類找到未來出路，考驗各國智慧。

對於烏克蘭局勢，從中國常駐聯合國代表、外交部新聞發言人和外交部長的表態可見，中國立場是呼籲各方保持克制、摒棄冷戰思維，通過對話談判，和平解決爭端，並提出了「治標也要治本」、「共同、合作、可持續的安全」、「形成均衡、有效、可持續的歐洲安全機制」等理念和方案。中國國家主席習近平就烏克蘭局勢與俄羅斯總統普京通話時，表明支持俄羅斯同烏克蘭通過談判解決問題。

無論是相互尊重、合作共贏的新型大國關係，還是命運共同體理念，這些富有理想主義色彩的建構倡議，在戰爭並未停歇、國家間鬥爭不斷、生靈塗炭、世人憂心國際秩序倒退至叢林時代的當下，更具有實現的重要性和緊迫性。站在和平、正義的一邊，站在歷史正確的一邊，才能推動歷史向前進步發展。

筆者留意到，在北京冬奧會閉幕禮上播放的短片《信念的力量》，最後一幕是俄羅斯奧委會隊員伊利亞．布羅夫擁抱烏克蘭選手亞歷山大．阿布拉緬科。兩名選手參加完自由式滑雪男子空中技巧決賽後，擊掌並緊緊擁抱、分享喜悅的瞬間，這深深擊中了人們內心，體現了東道國的用心。它既是對奧林匹克新格言「更團結」的詮釋，更寄託着人們的希望，而這也標示了中國外交努力的方向。

作者是時事評論員

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