香港的窰洞之問——從特首防疫表現說起（文：王卓祺） (09:00)

領袖處理危機基本功 現任特首是特例

二戰後香港經歷幾許政治動盪及大型災難，如1950年代石硤尾火災、雙十暴動，1967年暴動，1972年六一八雨災；或許九七前港英年代，在公務員之上，還有英國人做決策。九七後香港人自己當家作主。1998年金融風暴、2003年非典（SARS），香港自家作主還是應付得來，2014年「佔中」亦和平落幕。就算是2013年灰犀牛從天而降，美國世紀吹哨者斯諾登抵港，香港特區政府亦處理恰當。看來，我們也不應將領袖危機處理能力作太多無謂解釋。觀之一水之隔的澳門，亦是「一國兩制」，同樣是新變種的Omicron，特首賀一誠領導下疫情並未失控，亦一早已與內地通關。總之，我們觀察到，領袖應付危機的素質是理所當然，屬於基本功。現任特首是例外。她對第五波疫情事前完全缺乏危機感，一脈相承其應對2019年反修例風波的性格反應。時光回到2019年6月9日，當天反修例的主辦者宣稱有103萬人遊行，警方數字是24萬。不管哪個數字也是重大政治風暴形成中，是典型政治危機！然而，這位特首猶如時空平行：中午到科學園出席港科院活動，下午與中聯辦副主任何靖到海洋公園出席新家園協會的授旗禮。後來暴動定性的猶豫不決更是反修例風波升級的關鍵原因。

特首管治能力的標準

若我們說領袖之所以成為領袖，應付危機是職責一部分，理所當然；若其不行，必然導致小至一個商業機構或組織，大至國家的衰落。若任何組織有更換領導機制，未能處理好危機的領導便只得下台！在我們的情况，不肯斬馬謖，遺害至今。

港澳辦主任夏寶龍於2021年7月談到有關愛國者治港在管治能力方面亦有5個標準（即「5個善於」）：一是立場堅定，善於在治港實踐中全面準確貫徹一國兩制方針；二是擔當作為，善於破解香港發展面臨的各種矛盾和問題；三是為民愛民，善於為民眾辦實事；四是有感召力，善於團結方方面面力量；五是有責任心，善於履職盡責。這5點也沒有提及危機處理能力；這好像是一項任何領導人一定具備的！

觀察香港特區政府在林鄭月娥領導下的抗疫表現，中央便不可以假設未來特首一定有處理特大政治危機的能力。以林鄭月娥為例，以其「好打得」的形象，中央及香港人哪會想到她遇到重大政治危機，可以懦弱到那種瀕臨崩潰的精神狀態。而另一方面，像今天，又可以一旦「重拾自信」，便如此剛愎自用！中央是否過於寬容，換人未有當機立斷，才會有香港疫情造成國家防疫的重大漏洞的情况出現，也直接害苦了香港同胞！無論如何，第五波的防疫表現，幾可肯定現任特首未能備豫不虞，面對危機亦未能駕馭妥當。所謂蛇無頭不行。任憑前線防疫人員如何努力，拚命死幹，也事倍功半！甚至至今，中央派來的支援人員及資源，看來也得跟香港的規章程序辦事，如泥牛入海乎！

窰洞之問——「趕考」遠未結束

從今次香港特區政府處理首4波疫情後，在外地Omicron新冠病毒來勢洶洶，卻完全麻痹大意，沒有什麼預案，這真是令人驚訝之事！近幾年，國家主席習近平不止一次提及窰洞之問，即1945年毛澤東在延安接見黃炎培，後者提出歷史周期率的問題。毛澤東的回應是民主，指走群眾路線，讓人民來監察政府，才可逃出「其興也勃焉，其亡也忽焉」的政權興亡的必然性。習近平的當代回應是共產黨敢於自我革命，他認為共產黨沒有特殊利益，所以有敢於自我革命的勇氣及底氣所在。

究竟中國共產黨兩代領袖對窰洞之問能否跳出歷史周期率的命運，將來歷史肯定會給予客觀的回答！但當毛澤東準備動身從西柏坡到北京，他講了一句中共黨史的經典：「今天是進京的日子，進京『趕考』去。」近年，習近平不止一次提出「黨面臨的『趕考』，遠未結束」。2018年他提出各種各樣的風險，就包括發生非典那樣的重大傳染性疾病，我們怎麼辦的問題。

所謂居安思危，備豫不虞，為國常道。筆者觀察，香港特區政府中人，鮮有具備「趕考」的思想狀態。從外空降的董建華及梁振英都有，但均未能帶動政府全力以赴，原因複雜，實在可惜。不止政府，若比之新加坡及內地，香港社會亦如是，就是缺少憂患意識！我們陶醉於過去的成就，沒有「自我革命」的意識。更令人失望的是，有這樣一位富有行政經驗的特首，面對危機，前線拚命努力工作，統籌遠遠落後，領導仍然無方。特首及其核心做到這樣，真的令人驚訝不已！

毛澤東在西柏坡提出到北京「趕考」，習近平提出「趕考」還在路上，都反映一個領袖更深層次能力的要求——自我提升，自我革命的意志，而非怨天尤人，推卸責任。香港是否有窰洞之問？用一個前幾年國家消滅絕對貧窮的原則，就是扶貧先扶志。香港社會及特區政府缺的不是錢、知識，也不是專家，而是突破社會、經濟及政治的樽頸及盲點。好了，經過2019年爆發的黑暴反中動亂，中央出手平亂，政治的樽頸及盲點解決了，我們可以着手處理社會及經濟方面的問題。筆者對未來特首能力的期許，除了夏主任所言的5項「善於」，還要有居安思危「趕考」路上的心態，並能帶動政府及香港上下一心「自我革命」的識見、能力及決心！至於怎樣做也不是問題，今天的關鍵是誰當；若現任延任，則談什麼也是枉談。以目前的信息，不可能是現任，我對中央還是有信心的！

對未來特首期許：5個善於、居安思危、自我革命

講多一句，迷信西方選舉民主的人還在說，選舉特首便成。任何制度都要人去操作，而關鍵是領袖的德行及能力。其實，制度與人同樣重要；不同文化、歷史及政治傳統有不同的制度及人才的選擇。香港公務員制度可算是優良，政府亦算廉潔，但仍然出了個別高官如特首曾蔭權、政務司長許仕仁及廉政專員湯顯明的貪腐醜聞或案件；况且領導人的質素，從現任的表現來說，是否有好的制度便萬事大吉！西方選舉民主敗於，包括領袖在內，人的德性的腐敗；辯證的說，這有其制度根源！

作者是香港中文大學香港亞太研究所名譽高級研究員

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