令港人一盤散沙的推手（文：王偉傑） (09:00)

羨慕放寬防疫者 已「預咗」港百萬人感染？

對「與病毒共存」趨之若鶩的人往往拒絕接受現實，發表文章前也沒做好調查工作。以最近解封入境限制的澳洲為例，至日前已完成整個接種程序的人約八成，可媲美疫苗注射率達到約九成的中國，符合群體免疫條件。但香港完成接種第二針的比率僅約七成（以總人口計），跟達至群體免疫仍有大段距離。香港近日感染人數以幾何級上升，但至日前感染人數仍不足總人口的0.7%，而澳洲及決心「躺平」的英國，分別是約12%及28%。若以香港740萬人口計算，那些羨慕其他國家和地區放寬、解封防疫措施甚至入境限制的人，是否已有心理準備接受香港有約90萬甚至200多萬人感染呢？

投訴文化盛行 ​​禁足令難實施

全民檢測是截斷社區隱形傳播鏈的最有效方法，《財政預算案》已向食衛局增撥約220億元，以加大檢測力度，採購快速測試劑及相關配套服務，以及向醫管局提供額外支援。雖然世衛提出全民強檢成本高昂，但坐擁數千億元儲備的香港，這筆為了阻止疫情迅速蔓延的開銷，仍然相當值得。至於備受爭議的禁足令，能夠分小區圍封作強制檢測，成效自然事半功倍，但將人身自由捧到天際的港人又是否願意配合呢？以圍封葵涌邨為例，各個媒體如獲至寶般爭先報道圍封人士的情况，猶恐未能及時揭發特區政府的各種不是。相比國內人民在封城時的充分合作和配合，以「投訴文化」見稱而又嬌生慣養的港人能不感到汗顏嗎？

對國家敵視 個人見識膚淺

誠然，特區政府在處理疫情上仍有許多要改善的地方，但難道港人不用負丁點兒責任嗎？特區政府早已購買足夠疫苗，但當時社會卻充斥各種對疫苗抱懷疑態度的輿論，令不少市民對注射疫苗裹足不前，甚至要商界出動「打針送大禮」來「谷針」。現在第五波疫情來勢洶洶，那些慣於批評的人卻轉頭投訴特區政府安排混亂，卻從沒檢討自己在拖延疫苗接種率應付的責任。這些勇於發表己見卻不顧全大局的人，將中央政府對港毫無保留的支持解讀為要控制香港，把中聯辦團結商界坐言起行曲解為越俎代庖，充分暴露了發表意見的人對國家的敵意及見識的膚淺。中央政府對香港有全面管治權，又何需做這些多餘的小動作？以「小人之心度君子之腹」來形容他們的歪理最為貼切。中聯辦作為中央駐港機構，聯繫社會各界共同抗疫，正是恰如其分地發揮角色。以「好人當賊扮」來形容他們的謬論，也絕不為過。

「亂軍心者，以軍法處置」，政務司長明言「特區政府已進入全面作戰狀態」應對第五波疫情。這些自命「有識之士」，卻不斷透過媒體帶頭反對特區政府的各項防疫措施，甚至離間港人跟國家的感情。現敦促各媒體在抗疫最急切的時刻負起道德責任，勿放縱這些狂扯抗疫後腿的人，勿讓他們繼續成為令港人一盤散沙的推手。

作者是香港未來教育協會評論部總監

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