「新立會如何監督政府」系列｜江玉歡：立法會的監督權——反思與前瞻 (09:00)

立法機關對行政機關的監督權，於很多國家都存在。每個國家因應它們的歷史、憲法和法律，其立法機關監督權也有不同的地方。簡單來說，立法機關的監督權體現了問責制，提供了一個重要途徑，讓政府透過立法機關及時找出政策中現有及預計的問題、可改善的決策程序、政策施行的漏洞等等。若立法機關能有效地監督行政機關，必定有助建立和維持公眾對政府的信心。

在立法會監督權方面，我最想談的是我們常用的質詢權。於每周大會會議和不同事務委員會的會議上，議員確實有很多機會向不同政府官員就施政提出質詢。我在上任的第一個月內，感受最深的便是每次開會都像限時的問答比賽。

議員須充分了解議題 官員須志在解決問題

若質詢能有效改善施政，那當然多做無妨。但事實是否如此？我舉兩個例子，例如在保護兒童方面，有關質詢早於2018及2021年多次在大會上提出；另一個例子是追討贍養費，有關質詢由2017年開始，也是多次在大會上提出，並由有關官員解答。類似情况，亦有出現在其他議題。從上述兩個例子來看，我擔心立法會的質詢權只是一個長時間下的問答環節。一個政策問題，問了幾年都解決不了，究竟是立法機關沒有好好跟進，抑或行政機關沒有重視質詢權或其帶來的後果？我看兩者都有責任。

我認為，要履行好監督權，議員本身必須對議題或政策有充分了解及前瞻性的看法，而官員則須以解決問題為目標，去回應及解答議員的提問。若質詢只流於問答技巧的切磋或防衛式的閃避，對改善施政起不了大作用。質詢政府官員佔立法會大會及各事務委員會的不少時間，加上現屆有90個議員，怎樣善用會議的質詢時間和改善質詢的質素，值得思索。在不少重視公共行政的國家，怎樣改善立法機關的監察權（legislative scrutiny），往往是一個重要的研究議題。

立法會的監督權，整體而言應重質重量。刻下我個人認為最需要的，是改善監督的質素，這可透過加強討論的深度、就個別機關或部門設下年度工作指標，或就個別議題或政策定期跟進，改變政府機關對議員或委員會作出提議的接受態度。

誠然，沒有人喜歡受到別人批評，而事實上，我們很多時候都有「希望自己是對的」偏見（bias of wanting to be right），亦會有確認偏見（confirmation bias），即總是只聽取那些確立自己立場的意見。若有以上偏見，再加上其他因素，官員很有可能作出錯誤的政策決定。若有關政策產生的問題長年累月都不能解決，作為立法會議員確有職責，以廣大香港市民的利益出發，提出批評，指出有關錯誤或應改善的地方，政府部門亦要有勇氣接受意見。我認為，只要議員本着以市民最大利益出發，以改善特區政府施政為目的，向政府提出意見，以令政府考慮改變它的政策或行動，那些批評總會被視為是建設性的。

最後，我想同讀者分享國家前主席毛澤東說過的一番話：「因為我們是為人民服務的，所以，我們如果有缺點，就不怕別人批評指出。不管是什麼人，誰向我們指出都行。只要你說得對，我們就改正。你說的辦法對人民有好處，我們就照你的辦。」《人民日報》曾經就此刊登一篇文章，談及這種容人、容事、容言的氣度與雅量。我相信若議員和官員同樣有這樣的氣度與雅量，加上以香港長遠發展和廣大市民的最大利益出發，必定對發揮立法會的監督權起到積極正面作用，市民亦會樂見。

作者是立法會議員（選舉委員會組別）

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）