俄國侵烏｜尹子軒：歐美制裁俄羅斯僅第一步 倘軍事干預恐掀全歐戰事 (09:00)

實際上，在美、法和東歐國家強烈要求下，北約已首次以集體防禦為由，調動以法軍和美軍為首的北約反應部隊到東歐，而北約秘書長斯托爾滕貝格亦確認北約成員會應基輔政府要求，運送武器資源。據日前報道，已有27個北約及非北約國家按烏克蘭要求贈予和運送軍備。

歐美盟友在軍事上的支援伴隨戰况不斷增加，然而在烏克蘭未要求出兵的當下，而北約作為防禦性組織，又有波斯尼亞和黑塞哥維那（波黑）及科索沃戰爭兩次未算成功的武力介入往績，同時考慮到擁核國（法美英）參戰對陣俄羅斯的巨大核風險，目前的軍備輸血當然不比直接干預有效，但也是未有更強理由下北約盡力而且內部（出人意料地）團結的體現。

俄羅斯在歐洲的資產避險產業鏈

直接干預代表的是歐美戰略目標由「防衛烏克蘭」變為「令普京政府倒台」，而真正拖慢歐洲各國進行這個動作的是兩大因素：第一，存在和潛伏於歐洲金融體系多年的俄羅斯資產避險產業鏈，及普京在歐洲的親俄友好們；第二，或說更重要的是巴爾幹地區的穩定——波黑、摩爾多瓦等北約候選國及／或前蘇聯成員國，都可在普京一念間成為下個「烏克蘭」。

雖然在巨大輿論壓力下，包括德國等歐盟國家終於落實凍結普京及俄外長拉夫羅夫等在歐洲的資產，及將俄國主要銀行剔出SWIFT體系，但對於長久將資產和子女通過海外信託、避稅天堂公司等避險的俄國精英階級來說，制裁雖重，然未必馬上受影響，制裁本身亦未對經由這個網絡所衍生、在歐盟及英國的俄國政經鷹犬起作用。

先談在本月24日G7峰會上推動將俄國剔出SWIFT的英國保守黨，約翰遜政府實際上22日所推出的制裁措施不痛不癢；同日德國則在歐盟其他國家及英美輿論壓力下，暫停「北溪二號」計劃。雖然25日英國凍結普京及拉夫羅夫財產，然據報日前英外相卓慧思指，於倫敦向在英有大量資產的寡頭作更多制裁時，「有部分倫敦律師樓」阻撓。

其實也不奇怪吧，英國及其海外屬地向來是多國富豪洗錢之地，據組織「openDemocracy」調查指，英國房地產市場有總值約15億英鎊的物業，可連結到跟俄國政府及貪腐案件有關的人。國際調查記者同盟去年公布的「潘多拉文件」就有紀錄，英國不但有多名政要名列文件內，連執政保守黨黨主席義律（Ben Elliot）亦榜上有名。除他之外，更有多名具明顯外國威權政商關係的捐贈者，被文件揭發與保守黨有千絲萬縷的關係，包括俄羅斯前副財長切爾努欣（Vladimir Chernukhin）的英籍妻子，她被揭發自2012年捐贈逾180萬英鎊予保守黨。

保守黨近年政策與這些大捐贈者的金元攻勢有關聯嗎？而這些俄國商人和政要的錢從哪裏來，又到哪裏去？答案可從兩個在後期仍反對將俄國剔出SWIFT的國家看到——塞浦路斯和匈牙利，前者是1990年代蘇聯解體後俄國寡頭資金外逃的第一點；而匈牙利領導人歐爾班，過去12年來毫不掩飾對普京和俄國的崇拜。歐爾班和普京會面磋商增加俄國天然氣入口和核計劃合作，不過是今年2月初俄烏劍拔弩張期間的事。

雖然歐盟在法國、意大利和東歐諸國的領頭下取得對俄共識，跟上美國腳步，歐盟內部其他普遍崇拜普京的極右民粹政黨亦紛紛跳船，但制裁本身未對這些潛在破壞者有很大影響，他們在政商界的影響力猶在，一旦烏克蘭戰况有放鬆迹象，便有死灰復燃的可能。

歐洲最大潛在安全危機：再度引爆巴爾幹戰火

除了烏克蘭，斯托爾滕貝格亦特別提及波黑，以及前蘇聯加盟國格魯吉亞和摩爾多瓦，將會被北約重點看顧，以防俄國滲透這幾個政局不穩的國家，挑起更多戰火，尤其是波黑這個巴爾幹地區火藥桶核心。在1992至1995年逾10萬人罹難的內戰過後，波黑在國際調停下達成《岱頓協定》，西方並根據協議在當地派遣維和部隊重建和平。然而去年俄國就以「職位已經過時」為由，反對聯合國向當地派遣國際外交高級代表，更阻止現任代表舒密特（Christian Schmidt）向安理會提交有關波黑境內塞爾維亞族人再次軍事動員、重啟分離主義活動的報告。在1995年北約以約6萬兵力平定當地局勢，並根據協議派遣維和部隊9年之後，歐盟成立自己的軍事維和力量，接替北約維持當地秩序的角色，但由於仍屬聯合國安理會管轄，在俄國堅持下，這支部隊目前僅剩主要處理訓練波黑軍隊事務的約600人。

在俄方近年積極拉攏塞爾維亞，並大力在波黑支持塞族人的同時，波黑於岱頓協定過後，國內由「塞族共和國」、「穆克聯邦」（波斯尼亞族穆斯林和克羅地亞族組成的聯邦）共治基礎，正逐漸被削弱。中俄就曾嘗試聯合提案，削去聯合國代表在波黑的權力，惟在安理會其餘會員棄權下未獲通過。俄方仍未承認去年8月上任的舒密特。

雖然歐盟在2003年《塞薩洛尼基宣言》表明將接納巴爾幹地區的多個前南斯拉夫成員國，包括波黑、馬其頓等，然而其後發生歐債危機、難民危機，及近年歐盟整合的速度和幅度，都令已有的成員國對接納新成員卻步。一旦俄國在這一部分策動其影響力導致政局不穩——也就是發動「全面戰爭」的話——歐洲面對的除了是前蘇聯鐵幕惡靈，更要直面1990年代巴爾幹地區混戰的陰魂。

經濟戰逼俄談判 仍是可達目標

執筆之時，烏克蘭軍在整個自由世界的物資和輿論協助下士氣仍存，總統澤連斯基據報仍與守軍在首都死戰。然而在如此接近引發核戰的當下，以經濟戰將俄國從內拖垮、迫使普京登上談判桌，仍是咫尺可及的戰略目標，烏克蘭亦清楚這一點，加入北約和歐盟仍是基輔政府的首要訴求。北約和歐美盟友展示的團結及對戰况全方位延燒的預備，雖然勉強算及格，然而這場侵略的最終決定權仍在普京手中：他要發動俄國在歐盟背後脆弱地區的「炸彈」及從前蘇聯遺留下來的核武？還是在烏克蘭戰事受阻、侵略行動被經濟制裁拖垮之前與西方媾和，然後靜待失去利益後的鷹犬們反噬他？

作者是香港國際問題研究所歐洲研究主任

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