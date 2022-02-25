「新立會如何監督政府」系列｜楊永杰：為民發聲不應只是口號 (09:00)

議員在立法會主要透過3個途徑監察政府工作：一是提出質詢，要求政府就特定事宜提交資料或採取跟進行動，筆者已在首兩次的立法會會議分別提出「九龍中聯網的公立醫院急症服務」的口頭質詢，及「防止虐待兒童的措施」的書面質詢，亦於2月23日會議上提出有關引入治療新冠特效藥的書面質詢；

二是動議議案辯論，就有關公共利益的事宜表達意見，或促請政府採取某些行動，首兩次立法會會議的議員議案涉及疫情、監管外傭中介及基層醫療等市民關注的議題；

三是加入立法會18個事務委員會監察政府政策，委員會可要求召開公聽會聽取公眾意見，福利事務委員會便率先於1月31日就童樂居虐兒事件召開特別會議向政府問責，而人力事務委員會亦於2月4日就取消強積金對冲、疫情下僱主和僱員的責任及權利，以及向僱員提供的相關支援措施召開特別會議，為打工仔爭取權益。

在新一屆立法會，議員同事在立法會質詢及議員議案環節積極表達意見，在政府做得不對的時候，大家會提出善意批評及可行建議，希望政府改善施政，絕非以往反對派般為反而反、只有破壞沒有建設。筆者出席行政長官答問會及兩次立法會會議後，得出一字經驗——「快」——要聚精會神鬥快撳掣發言；若然手腳慢錯過發言機會，去信或約見局長亦不失為另一反映意見的方法。更為重要的是，議員掌握政府議案、法案及批准公共開支的生殺大權，各政策局會在本年度向立法會提交共37條草案審議，政府要做好游說解說工作，有關工作不能違背市民福祉，否則議員可運用否決權向政府說不。

政府草案若違市民福祉 議員可說不

筆者出身基層，擔任九龍城區議員14載，獲市民支持得以晉身立法會後，時刻警醒自己要「勤、高、大、低」，即勤政愛民，要站高位才能用權到位，格局要大、眼光要闊，身段要低不忘初心。做真正的民意代言人、為民發聲，不應只是口號，黃大仙區市民一直渴望區內有急症室，筆者當選立法會議員後立即向立法會提出有關口頭質詢，亦在議員議案辯論及衛生事務委員會跟進問題。往後的議會工作，筆者會繼續用心為民做實事，全力兌現競選承諾。

最後，筆者今年1月初有幸和部分資深立法會議員往深圳與夏副主席會面，並獲贈4本書：《「一國兩制」下香港的民主發展白皮書》、《中華人民共和國憲法》、《香港特別行政區基本法》及《中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法》。身為立法會議員需要勤於學習，不斷提升參政議政能力，筆者會依法履行職務，團結各方力量，在未來的崗位上發揮最大能力，以協助政府實現良治、確保一國兩制行穩致遠為工作方向及目標，努力維護香港社會的繁榮穩定。

作者是立法會議員（九龍中）

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