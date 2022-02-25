理財手法有變通 傳統思維未突破（文：周永新） (09:00)

首先，預算案公布前，傳媒鮮有專題分析和報道，剛上任的90名立法會議員，有人可能對自己職責仍未十分熟悉，未能就預算案提具體建議。政黨方面，只有民建聯和工聯會提交較詳盡的經濟和民生改善建議，民主黨則要求政府向每名市民派1.5萬元。

其次，年初以來大眾焦點都放在疫情擴散，當每日確診數目以千計，政府又不斷收緊防疫措施，市民哪有興趣對預算案表達意見？

第三，市民也知道司長在編製這份預算案時，擺在他面前的是兩項必須預留撥款的項目：一是特首去年《施政報告》所提出橫跨數十載的香港發展藍圖，尤其是兩個都會區的建設，司長怎能不在預算案回應？二、疫情來勢洶洶，不少市民的生活墮入困境，而早在預算案公布前，特首已宣布將增撥270億元入防疫基金，加強政府援助市民渡過難關的力度。司長也說「抗擊疫情是當前壓倒一切的要務，政府會動用一切可以動員的力量和資源去穩控疫情」，其他與疫情有關的開支，特別是醫療衛生支出，增加撥款是理所當然。簡言之，政府來年要增加的支出，市民都心中有數。

預期收入方面，環球政治和經濟狀况都不容樂觀，這難免限制了政府運用資源。慶幸的是2021/22年度政府財政表現仍算穩健，不但沒有赤字，且預計有189億元盈餘，儲備也維持逾9000億元。不過為戰勝疫情，政府並無選擇，須運用一切可動用資源與市民「齊心抗疫」，其他涉及龐大開支的民生改善措施，便得留待下屆政府考慮了。

對於這份預算案，筆者發覺陳茂波總算無墨守成規，變通是有的，但一些傳統理財習慣卻仍待突破。為什麼這麼說？

派消費券是因時制宜理財手法

第一，預算案公布前，市民焦點所在是政府會否如去年一樣派消費券？特別從本年初開始，Omicron重挫香港經濟，市民消費意欲大減，此時可說更需要「齊齊消費，振興經濟」；商界當然希望政府延續派消費券，一些過去認為政府只應集中資源幫助有需要市民的政黨，也建議政府直接向市民「派錢」。

陳茂波總算回應了大眾的要求！連同今次的1萬元消費券，本屆政府已連續3年向市民「派錢」或派消費券。猶記2020年初，市民剛經歷過香港前所未有的社會動盪，當時社會人士普遍要求「派錢」紓民困。陳茂波曾說「派錢」不符政府的「理財新哲學」，但預算案出爐時，政府卻動用約710億元，向每名合資格市民派1萬元。明眼人都知那時政府這樣做，政治原因大於一切，因該年將舉行立法會選舉（後來推遲一年），而建制派正處劣勢，若政府不答應他們的要求「派錢」，建制派可能如2019年區議會選舉一樣再次遭遇「滑鐵盧」；所以「派錢」是助建制派一臂之力。

政府連續3年派現金或消費券，這樣會否成為恒常措施，一如澳門情况——澳門政府多年「派錢」，居民已視為每年必會從政府收到的收入，一如陳景祥兄所形容的「普及收入」（universal income）？筆者不認為港府已走到這地步，極其量是在理財手法上修正，不像以前歷屆政府想法，總覺得「派錢」就是違背資本主義制度。2011年政府向市民派6000元，原初想法是將這筆錢注入僱員強積金戶口，避免「派錢」成為市民皆享的福利，在輿論壓力下才改變主意。今次政府「派錢」明顯是應對Omicron對市民生活的殺傷力，所以是因時制宜的變通做法，不代表政府改變理財哲學，傳統還是要守的。

「臨時支援」沒改變政府對失業援助想法

第二，市民對財政預算的另一焦點，是政府會否向失業者派現金援助？自疫情開始後，要求政府設立失業援助金的聲音此起彼落，政府卻有諸多不願；簡單來說，就是要堅守政府一向對福利的看法，認為香港機會處處，有手有腳的人不會餓死，只要肯做肯捱，但求溫飽不會有問題。

本年初Omicron爆發前，本港失業率一度從高位降至4%以下，有關官員還解說，當初不設失業援助金是對的，因香港不需要有「道德風險」的失業援助金。但官員可否想到，兩年疫情過去，多少工人被裁而手停口停？多少僱員被迫轉行、過往累積的工作經驗一筆勾銷？多少家庭陷經濟困境而生活徬徨？對於十萬計市民在疫情中所蒙受損失，政府一句「共渡時艱」就可作交代嗎？

預算案公布前，政府在極不願意的情况下公布將在第六輪防疫基金內，為每名失業者提供1萬元的一次過支援。政府好像回應了政黨和議員的要求，但這種短暫援助，失業人士的反應是「有好過冇」，不覺得政府有誠意幫助他們，覺得政府並無真正了解他們的困難和需要。

理財方法較前靈活 避免傾斜富人利益

第三，以往預算案公布前，歷任財政司長說得最多的一句話是「應使即使」。什麼是政府應該支出的？說到底，還不是由政府話事？官員常說制訂財政預算案時，政府已平衡各方利益，但市民看到的卻是政府只顧向有錢人利益傾斜。這份預算案，陳茂波提出了「逆周期」概念，涉及的1700多億元支出，受惠者多是普羅大眾，除去過往只幫助有經濟需要市民的思維。此外，私樓住戶租金可扣稅、差餉分級收取，也算改變了傳統簡單稅制的想法，理財方法上較前靈活。

隨着立法會的改選，下屆行政長官也將於5月誕生，市民期望的是香港可盡快步入「良政善治」的佳景。這份預算案，由於是本屆政府最後一份，變動的地方不算太多，整體上還是依循舊例，仍在政府「謹慎理財」框架之內，難有什麼突破可言，距離司長在結語時所期望的「公平、公義、關愛、共享的社會」，還要走很長的路！

作者是香港大學社會工作及社會行政學系榮休教授

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）