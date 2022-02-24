勿辜負14億人民「清零」期望（文：梁美芬） (09:00)

專家預料確診數字未來會繼續上升，3月全民強檢將會找出以萬計甚至以十萬計確診，特區政府必須汲取近期抗疫方寸大亂的教訓，虛心向內地專家學習，預備好全盤應對方案去應付海量確診個案，做好隔離，照顧好弱勢社群及有特殊需要人士，不能將確診者留在家中。全民強檢期間必須做好人群分流，避免聚集和交叉感染。近期陸續有醫護在社區染疫，令抗疫工作雪上加霜，政府可考慮為抗疫工作人員提供住宿，減少他們的感染風險。港大醫學院院長梁卓偉等專家都指有需要考慮封城，否則會令強檢成效打折扣，筆者支持專家提出的半禁足政策，只有必要服務的行業運作，其餘行業則都應安排員工在家工作，僱員強檢當日可放有薪病假，以進一步縮減人流。

放低思維枷鎖 與國家隊並肩作戰

目前疫情已遠遠超出香港醫療系統的負荷能力，醫管局主席范鴻齡終於改變態度，開腔希望中央派員支援。個別決策者和部分香港醫護人員，必須放低思維枷鎖和專業傲慢，與國家隊並肩作戰，以救治病人優先。所謂的法律問題一直是偽命題，我自2020年已指出，可根據《醫生註冊條例》、《護士註冊條例》或《預防及控制疾病條例》制定規例，批准臨時或豁免註冊執業。此外，如特首所言，為了救命，緊急法亦可隨時備用，以排除一切抗疫障礙。

我早於2020年3月已提出，香港必須封城兩星期，換取經濟復蘇，很多人不願意。但假如大家一早知道不達至清零不能通關，香港會與疫情苦戰兩年之久，生靈塗炭，百業蕭條，很多企業還是難逃倒閉的結果，或許會選擇長痛不如短痛。况且，這兩年，全世界的生活模式和人類行為，都已起了無法逆轉的大轉變，各行各業為求生存，必須轉型邁向數碼化和人工智能化，香港社會單是抗疫已焦頭爛額，又何來時間精力追趕數碼化大形勢？《財政預算案》雖有為香港未來的發展模式籌劃，例如成立數字化經濟發展委員會，但着墨還未夠多。其實，留給香港的時間不多，必須現在就為全面人工智能化的生活做足準備，這也是疫情促進人類消費行為的巨大轉變！

作者是立法會議員

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