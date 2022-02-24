想學英國「與毒共存」 宜先看清棄守代價（文：陳帆川） (09:00)

首先，阮民安因《港區國安法》被捕，理由之一是「抹黑政府防疫策略」，令大家在公開平台上批評當局的防疫政策時，更加小心翼翼。本地傳媒亦比較集中於報道市民的處境，而避免評價政府表現。在這種狀態下，批評的聲音只能在匿名的網絡世界傳播，難以求證，因此產生出很多古怪的論述。

最簡單的例子是，英國「與病毒共存」的前提是推高接種率，而香港網絡上盛傳的共存方式是不打針地共存，違反科學。而反疫苗人士常說香港政府「呃針」、「販賣恐懼」，也說不過去，因為全球都在鼓勵接種，國際媒體都曾經積極地報道新冠患者死亡慘案和後遺症。只不過，西方國家比香港提前經歷了這場災難，以致現在也先於香港講共存，較少「販賣恐懼」，因為最「恐懼」的故事已經在過去兩年賣過了。

另外，如果大家關心英國抗疫狀况，也不能不留意當地媒體對醜聞纏身的約翰遜的連番質疑，包括批評他藉解封來籠絡人心，指出解封欠缺數據支持，甚至連威爾斯政府和蘇格蘭政府都批評唐寧街的一刀切做法。

約翰遜自己也說，「與病毒共存」並非勝利，因新冠已帶來慘重的傷害。香港人思考應否與病毒共存時，應該考慮的是：我們要經歷一遍外國所經歷過的災難，還是嘗試減輕傷亡？

公眾的情緒，有時候難以理解。當一個小孩困在井底等待救援，全世界都會傾盡全力施援，期望透過直播鏡頭看見他獲救的奇蹟一刻；但當新冠大流行肆虐兩年多，很多人對確診數字和悲慘個案感到麻木後，便寧願以生命的代價去放棄抗疫。很多人強調新冠死亡率低得可控，而忽略了那個在低位徘徊的數字，其實亦代表着數以萬計的生命，包括小孩。

從數字來看，香港的疫苗接種率上升，已打第一、第二針的比率都和英國水平相近。不過香港人對死亡的承受程度，是否能跟部分西方國家相比，值得商榷。另外，香港的嬰幼兒重症個案已令家長大為緊張。港大學者劉宇隆指出，英國2020至2021年間約47萬染疫兒童當中，有25人離世，而本港短時間內已有3童離世，原因待查。

雖然疫症難以杜絕，但現存的大量防疫措施，包括打針和隔離，都是拖慢爆發進度，爭取時間讓更有效的疫苗和藥物得以面世。拖得就拖，有時未必是壞事。

作者是新聞工作者、文化評論人

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）