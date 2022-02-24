預算案評析專題｜林智遠：以民為本 推動金融發展 足見財爺深謀遠慮 (09:00)

倡電子支付工具連結「安心出行」

在疫情下，不少傳統行業加快應用科技，例如數碼支付，但多數只限較有財力的大企業。在派發消費券的同時，筆者建議可資助中小微商戶安裝消費券的接收機，再用八達通等電子支付工具，連結「安心出行」，一方面與中小微商戶共享消費券的成果，另一方面八達通在香港全面普及，比使用手機更便利，可更有效追蹤確診源頭。

筆者絕對認同財爺所說「以民眾為發展的中心」，目前疫情為兩年以來最嚴峻，對經濟打擊亦為最深，百業待興，更依賴政府的援助。早於去年底，筆者已提出「十大金融發展倡議」，希望可以促進金融發展，為政府開拓長遠收入來源。在預算案中，財爺提及「2020年金融服務佔本地生產總值的23%，但只佔總就業人數的7%，反映雖然業內人士收入高，但受惠面不夠廣闊」，正正是我們當初提出金融發展建議的初衷。

筆者樂見財爺聽取我們的多項建議並積極推行，包括為中概股全面回歸作好準備、積極發行人民幣及其他債券、增加發行綠色債券、加強財富管理的培訓、改革港交所創業板、檢討稅種制度等；長遠更應該從多方面，盡快解決財爺所提及的「經濟發展不平衡、許多青年人未能一展抱負等」情况。

政府已積極出手紓困，又為未來發展籌謀，筆者希望各大業主亦可在困境下共渡時艱，積極考慮減免受影響的中小微企業租金。

今年，預算案以啡色為封面顏色，意指「一國兩制」下香港這片土壤，只要悉心澆灌，一定可以成就更美好的未來。除了背靠祖國，財爺急民所急、聽取民意，在看見美好的未來之前，喜見一份令人滿意的財政預算案。

作者是立法會議員（選舉委員會組別）

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