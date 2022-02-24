預算案評析專題｜羅健熙：預算案因循非對症下藥 社會期盼措施貼地惠民 (09:00)

市民希望派現金取代消費券

預算案向市民分期發放1萬元電子消費券。現時政府的防疫政策嚴謹，本星期再收緊防疫措施，相信經濟轉差及失業率再度攀升，只是時間問題，市民需要有更充裕資金應對疫情為生活所帶來的不確定性，及購買防疫物資如快速檢測物品等等。發放現金或消費券，符合市民期望。

然而，本月初民主黨進行民意調查，當受訪者被問到「你希望政府發放現金還是消費券」，有71%市民希望政府發放現金，只有23%希望發放消費券。民主黨認為政府應發放現金取代消費券，一方面是讓市民更有彈性利用這筆款項，例如以現金繳交租金或教育費用；另一方面，政府4月份發放其中5000元的時候，未知屆時疫情如何，而以上次派發消費券時大部分市民用八達通領取來看，由於八達通較難進行網上交易，變相鼓勵市民外出消費，容易引發聚集，對抗疫會帶來負面影響。

須因應疫情推針對措施

疫情下不少勞工因應不同抗疫政策而停工、失業或開工不足，導致收入大減，預算案中僅以延長「百分百擔保個人特惠貸款計劃」及增加貸款額回應，實不足夠應對實際情况。同時，由於停課關係，不少基層在職父母都要分配時間留家照顧年幼子女，至於部分中產家庭亦為減少外傭感染機會而取消假期，須付出額外開支，可惜預算案沒有針對現時社會出現的特殊情况，作出貼地回應。

陳茂波雖然表明，為紓緩疫情下市民的經濟壓力，會推行多項一次過措施，但有關措施對紓解民困並不到位，對被迫失業的人士，及現時最受疫情影響而患重症的群體如長者及幼兒，其支援更是不足。我黨早前提出不少建議，包括由現時向每名失業市民發放一筆過1萬元援助金，改為每月發放、為期半年，另外應加設特別長者醫療券5000元至1萬元，以應對因疫情而受影響的醫療服務，及就接種疫苗前後所作的身體檢查或醫療開支，遺憾政府沒有採納建議。

我們認為，在疫情期間政府應對症下藥，增加以下措施：（1）應放寬照顧者津貼，擴大津貼的合資格範圍，並於第五波疫情大幅收緊社交距離措施期間，增設無經濟審查及無福利對冲的照顧者津貼；（2）應加設1萬元特別幼兒醫療券，當子女遇到非新冠病毒的問題時，家長可帶他們到私營醫療機構處理，減低公營醫療壓力；（3）應增加每名子女免稅額至15萬元，減輕中產家庭負擔，特別是疫情下需額外作出照顧安排；（4）應增設一次過的5萬元特別外傭免稅額，鼓勵僱主於外傭休息日向其提供額外補償，減少外傭聚集造成交叉感染；（5）向開工不足者每月發放5000元，為期半年。

受影響行業水深火熱 亟待施援

至於中小企方面，預算案看似提供了不少支援，但大多屬小恩小惠的措施，例如寬免商業登記費；而寬減稅項更是對不斷虧蝕、受疫情影響的行業毫無幫助。至於預算案應對疫情的新措施，就是立法禁止業主對某些行業未能如期繳交租金的租戶，終止租約或採取法律行動，措施為期3個月（可按需要再延長最多3個月）。但若中小企如美容院、酒吧、食肆等現時因停業無法繳納租金，難以想像3個月後就突然有一大筆錢交租——不要忘記政府的「停業令」是生效到4月20日，還不知到時會不會再延長。此等措施只是令中小企的痛苦延後，並不是真正解決處水深火熱中的中小企所面對的困難。

我們建議政府在立法會審議財政預算案前作出修訂，推出「中小企業防疫援助」，盈利200萬元或以下企業，可按聘請員工數量獲資助，以每名員工每月1萬元為限，公司須承諾未來半年內不能解僱任何員工，否則需退回有關資助。

總而言之，這份財政預算案對個人及家庭的支援不夠貼地，沒有因應疫情而有破格思維，推出更務實的措施；對中小企的支援則是杯水車薪。若政府不再加推措施，相信受影響行業將會出現結業潮，失業人數會直線上升。

作者是民主黨主席

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