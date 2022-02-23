新一波離港潮（文：任建峰） (09:00)

除了疫情踏入新一波，其實還有另一個近年影響香港的現象，都逐步踏入新一波——對，新一波的離港潮已經開始。相對於上年的離港潮，今年決定離港人士的層面或許會更廣闊。

今年決定離港者 層面或更廣闊

先說上年離港潮的主要群組，即自認為應該因香港政治大環境而離開的港人。近月有些數據似乎顯示，那一波離港潮已見頂。不過，至少在筆者身邊的中產朋友中，都聽到其實有不少人不是決定不離港，而只是認為上年未是最好時機。這些人暫且留下的主要原因，都能歸納於為孩子在海外與其他離港家庭「爭學位」的困難、變賣資產需時，及冀望能在香港「賺多一水錢」。

隨着這群人逐步為孩子找到今年開學的學位、資產終於能賣出（縱使有時要割價出售）、香港經濟在疫情肆虐下持續疲弱令其原本想「賺多一水錢」的憧憬轉淡，他們陸續都決定離開了。基於要配合孩子的讀書學期，這群人較有可能在復活節（若願意讓孩子在學年未完時做插班生）或暑假（若寧願孩子在新學年有新開始）離港。

說到經濟、營商，近期有外媒報道，個別跨國機構因香港的抗疫政策、經濟大環境等因素，決定把其高層撤離香港，把他們移去內地、新加坡等地方。其實除了報道提及的機構，在金融、專業圈子內都有風聲顯示，有不少金融機構都把其個別部門或級別的人員逐步撤離香港，或至少不再在港開設某些能於內地或海外暢通行走的職位。這等經濟、營商因素，再加上不少有國際背景的專才自認為已與家鄉親友分隔多時，亦不適合繼續滯留在什麼地方都難去的香港，這些均成為了一群有能之士決定離港的誘因。

雖然香港致力維持「動態清零」抗疫政策，新一波新冠疫情近期仍在香港蔓延，這因素本身亦已觸發了一個迷你離港潮。不少居港的內地人，或於內地有地方讓他們居住的港人，都因香港現時疫情，決定返回疫情仍受控的內地，令香港與深圳邊境出現大排長龍的情况。至於因其他理由已決定移居海外的港人，亦有部分在情况許可下決定提早離港，去一些疫情嚴重程度不低於香港、但較少社交距離與出入境限制的海外地區。

流失的不止「現在」 還有下一代

上述因各種理由有意或已經離港的群組，他們的離港理據合理與否，筆者都是不評論為妙了。但無論如何，這幾個群組累積起來的離港人數，就的確足以構成新一波離港潮。縱使香港政府不時會嘗試聲稱，各種看淡香港的因素在其眼中是與事實不符，但有時候，就算是止於觀感層面的看法，都能影響現實。而當下的現實，就是不少有經驗、有專才、有點兒財富的人都決定離開香港，轉去內地、海外生活。香港就此流失的，並不止現在的人力資源，還會流失這群離港者的下一代。

當然，在這一刻，既然香港政府已決定繼續以「動態清零」為目標，當務之急就唯有先把新一波疫情控制住。不過，為了香港未來的福祉，香港亦要好好考慮怎樣能最有效地處理新一波離港潮，令本地、內地、海外的專才願意留港，甚至移居或回流香港。

（作者按：以上是筆者個人意見，不代表他所屬的律師行或團體）

作者是執業律師

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