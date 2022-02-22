增門診治輕症 免滯留醫院外（文：顏汶羽） (09:00)

刺骨寒風所吹的不僅是等待救治的病患者身體，更是所有香港人的心。近日本港氣溫持續下降，當寒風冷雨到來時，不敢想像，醫院外又是怎樣的狼狽場景？難道要上演「路有凍死骨」的慘烈狀况嗎？

早前全港有超過1.2萬個感染新冠病毒的人未能入院治療，其中大多是自我檢測為陽性的未被正式確診者，當局呼籲病况嚴重者才去醫院急症室。惻隱之心，人皆有之！新世界發展商已撥出旗下約700間酒店客房，作為社區隔離設施，亦從旗下酒店緊急調動約100部暖爐，送予在戶外等候的病人使用，樹立了齊心抗疫典範。可是，如不能加緊安置好這些病患者，情况只會愈來愈糟。

視像會診未能入院者 上門派藥

直到本月17日晚上9時，明愛醫院外的隔離區仍有近百名病人在寒風和黑夜中等待。民建聯因此緊急要求政府，針對病人在醫院外滯留情况，盡快妥善處理！我們要求在各區指定更多普通科門診診所，確保每區內最少有2至3間，以便及時治療症狀較輕微的患者，並暫停非緊急普通科門診，以供分流滯留病人；對於未能入院的自行隔離輕症病人，也要採用遙距視像方式會診，並為他們上門派送藥物。

見到苦不堪言的候診者，筆者要再度呼籲市民，發揮守望相助的精神，每人行多一步；減少社交活動，盡快接種疫苗，守好自身的抗疫戰線。中央支援隊人員已陸續抵港，相信在中央的關懷幫助下、在香港700多萬市民的共同努力下，我們一定能盡快渡過難關，恢復正常生活。

作者是民建聯立法會議員

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