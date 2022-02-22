「新立會如何監督政府」系列｜張欣宇：論新時代裏立會議員的責任 (09:00)

符合3條件 方對得起港人兼不負中央

第一，立法會議員必須就着政府施政提出具建設性的進諫及提議。我認為議員的職責所在，必不能是透過民粹式譴責及反對，或盲目贊成及附和，以滿足自身的政治目的。反而我們應當花更多、更長時間，站在一個理性的高度，通過個人專長，真正理解政府政策的內容及社會實况，查找出政府議案及政策的不足，並提出具建設性的修訂及批判。同時，議員不應各自為政，而應當放下政黨及立場，在大是大非議題前聯合起來，以合作精神分工，處理危機。比方說，在是次新冠疫情之中，我參與部分立法會同事在跨越法律、醫療、心理輔導、教育等層面上，就着施政所提出的動議及聲明，因為我認為唯有團結，方能推動改變。

第二，作為一個行政主導的特別行政區，香港施政及執政最主要的權力，無可否認仍是屬於行政架構；但這並不代表立法機關因而毫無作用——我們作用甚大！香港市民值得有一個肯聆聽、肯擔當、肯愛港愛民的行政機關，也需要代表各行各業，包括普通市民、未必具備政治及經濟影響力的普羅大眾的民意體制，向政府反映最為真實的情况及訴求，通過群策群力，推動制度性的改革。要改變一間公司，我們不會針對單純的個人，那為何來到管治層面上，我們卻往往忽略了結構及體制的重要性？唯有促進良性體制改進，才能對得起活在水深火熱之中的劏房居民、基層朋友、等待上樓的青年、飽受歧視的移民！同時，立法與行政之間的合作，亦絕非忽視了制衡和監督，而是確保問責的原因乃是有根有據，而並非出於過往曾經出現的偏激議政及立場行先的否定主義。

第三，能在這個時候擔任香港的議員，是一種福分，也是一種責任。我們應當更積極參與在施政過程之中，通過身為議員的獨有資源，協助政府官員及公務員與民眾接觸，從而解釋政策，透過與民間真摯交流對談，促進政策落實。很多時候，政府所推出的政策並非本質上有很大問題，而是在溝通推廣方面未能做到與民對接、將心比己，這也是議員必須勇於去發揮作用的地方。我成為議員前的最後一份工作，讓我能在公共交通服務前線與一眾同事打拼，為上班下班的香港市民提供支援。成為議員以後，除了在金鐘多了一個辦公室以外，我發現自己的工作場所，依然在前線。是次新冠疫情，讓我看見香港人的堅毅，也認清楚作為議員的應有之義——必須與民眾同在。

作為國家一分子，立法會議員必須對自己要求甚嚴，必須具備國家大局觀，深諳香港優勢及缺點，以及無時無刻都反思，究竟在「一國兩制」裏，如何能拿揑到「一國」和「兩制」的平衡。香港是國家最為開放自由的城市，而國家也為我們這個東方之珠提供了一座靠山、一個基石。身為管治團隊一部分，我們不能忘記初心，必須以廣泛市民的利益及福祉，不斷地鞭策自身、自我革新。

作者是立法會議員（新界北）

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