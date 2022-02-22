「新立會如何監督政府」系列｜洪雯：建設性監督——探索立會議員新角色 (09:00)

新選舉制度下，有市民擔心立法會淪為橡皮圖章。我理解這種憂慮，但我相信，即使沒有了「建制派」和「反對派」之對立，議會依然發揮監督功能。不過，相較於舊日的對抗、責難，我希望自己扮演的角色是「建設性監督」，意即當發現政府政策出現不足和漏洞時，不止於批評，還會與政府共謀對策，弊則補之，決則塞之。

推動香港經濟結構中長期轉型

本屆立法會90位議員各有所長，可以從不同角度、用自己的專業知識去監督和協助政府。以我自身而言，在學界、政府、商界從事研究工作多年，我對經濟發展、香港與內地經貿合作等方面的政策，有較長期的跟蹤和觀察。過去數十年，香港經歷了幾次大轉型，但因缺乏頂層設計和策略引導，任由市場選擇，為今日的諸多深層次矛盾埋下根源。香港未來發展需要更高的站位、更廣的視野、更大的格局、更有為的政策引導。因此，我希望自己能站得高一點、看得遠一點，在推動香港經濟結構的中長期轉型方面出一分力量，與政府合力尋找轉型方向和新增長點，並確保政府資源用得其所。

近日在多個事務委員會會議、立法會大會、官員見面會上，我陸續向有關部門指出了香港目前在發展策略上存在的不足，比如北部都會區只提出了空間規劃概念，欠缺與之緊密配合的產業發展規劃；貿易物流業在全球新貿易模式和格局下急需轉型升級；未來基金與「香港增長組合」未能顯著扶持本地新興產業；「香港研發、大灣區內地城市產業化」的創科發展方向，無助香港建立產業鏈，為更多年輕人創造入行機會等等。我已逐一向政府反映問題所在，並會在未來幾年開展深入研究，盼給予政府切實可行的政策建議。

當然，一手獨拍，雖疾無聲。所以自履新後，我已持續聯絡學界和工商業界，就「新工業化」、「2.5產業」、土地發展、過渡房屋建設、創新按揭模式等多個範疇，持續向他們請益，了解行業情况、商討政策建議，確保業界意見得到準確反映，充分發揮官、商、民合作的精神。

此外，上任短短兩個月，我從電郵、電話、落區等多個渠道，不斷聽到市民心聲，並逐一跟進各類個案。近期我已收到多項與疫情相關的意見，如：有零售商戶經營再次陷入困境，希望我跟業主和政府轉達情况，助其渡過難關；有電商計劃開拓非接觸式送貨到住宅，以減低病毒傳播風險，希望我能與屋苑負責單位聯絡，訂出可行方案；也有在職家庭來電，指疫情爆發下，來港協助照顧幼兒的境外父母不受醫療補助，擔心兩老一旦受感染，為了省下動輒上萬元的醫療費用而不願求醫，希望我與政府找出折衷方法，予以協助。市民遇到的每個困難，我已全部記下。雖然不是每項訴求我都能夠或應該落實，但在平衡整體利益和個人／界別利益之後，我會盡力提供協助。民生無小事，立法會議員要銘記於心，做民意的真正代言人。

隨着「一國兩制」的實踐進入新階段，我們除了要心存本地情懷，還要具備國家視野，議政時，將國策的大背景放在考慮之中。出生內地、扎根香港，我對兩地事務尚算熟悉，曾在香港政府公務員培訓處講解國家政策，也曾多次為內地機構講解香港，有信心當好兩地的橋樑。

未來，我將會客觀考察香港各個階層的實際處境和需求，務求令政府施政時，能更精準拿揑「國家大局」和「經營本地」之間的平衡，確保香港在融入國家大局的同時，惠及本地、惠及年輕一代——這是我對香港人的承諾。

監督政府的同時，我也受各位市民監督。如有意見、指正，歡迎隨時聯絡：

hongwenwendy@gmail.com

作者是立法會議員（選舉委員會組別）

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