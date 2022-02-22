全民檢測不足恃（文：劉進圖） (09:00)

（1）就算香港的檢測容量能夠從現時每天約20萬人提升至100萬人，都要7天才能完成對全港700萬居民採樣檢測，不論是把香港分成7個大區，或把居民按身分證分成7組，輪流實施強檢，涉及這麼龐大數目的人群，很難強制執行，因為香港不同內地，沒有全面掌握小區居民動向的街道辦居委大媽、沒有凌駕私隱的全天候科技監控、沒有官員指令壓倒一切的社會體制。在香港，若要逐家逐戶拍門登記催迫居民落樓檢測，執行上難度很大，容易產生衝突，且無法保證沒有遺漏。而且，香港有數以十萬計不良於行的年老長者、殘疾人士、智障人士等，需要採樣人員上門，說服他們或他們的照顧者，才能開門接受檢測，這方面的難度不容低估。

看不到必要性、有效性、可行性

（2）香港的上班一族大多要跨區流動，除非政府下令封城，立法強制全港僱員留家休息一周，否則這個區圍封強檢完成，輪到下一個區檢測時，已檢測人群跨區流動，又可能重新接觸到已散播社區各處的病毒，原來的檢測結果變成不可靠。而且，始終會有境外輸入個案，不論是藉着入境人員或貨物，都有可能產生隱形傳播，全民檢測因此無法一次奏效，要反覆做才能持續找出社區上的所有傳播者，此舉極其擾民，對經濟的破壞尤甚於病毒，政府難道可以不斷代僱主出糧給幾百萬打工仔？

（3）任何全民動員的措施，都必須取得絕大部分民眾的理解和配合，才有可能順利實施，但全民強檢在香港並無足夠的民意基礎。事實上，特區政府過去是一直反對的，許多衛生專家也認為不可行或不值得，民眾對此存疑或反對是很正常的。如今中央一聲令下，特區立即轉軚籌備全民強檢，但民眾根本看不到這樣做的必要性、有效性和可行性，只看到每天20多幢大廈強檢便全港大排長龍，檢測陽性兼有病徵也無法送院，只能靠自己家居抗疫，或者在急症室附近捱凍苦等，這樣又怎會有動力去配合政府的全民強檢？而且，對於含DNA的唾液樣本會否被送回內地檢測，好些市民亦有疑慮。

（4）為了集中精力抗疫，特區政府引用《緊急法》押後特首選舉，現屆特首林鄭月娥既沒有宣布有意角逐連任，也沒有表示年中任滿便退下來，等於狀態不明，一切取決於抗疫成果。市民很容易會想到，若全民強檢成功遏住疫情，林鄭便有可能挾功連任，反之則很可能要引咎辭職或表明不爭取連任。這樣一來，全民強檢便變相成為了對林鄭月娥的一次信任投票，這對推動強檢極其不利，因為民意調查顯示反對林鄭的民眾為數甚多，假如繳交違反強檢要求的罰款可影響特首選戰，恐怕有許多人躍躍欲試。

基於以上所述的行政困難、經濟傷害、不利的社情民意和錯誤的政治時機，衛生當局對全民檢測實在不宜期望過高，假如有六至七成民眾依時完成強檢，就算是不錯的成績。其實，就算做不到全民檢測，如果有400萬至500萬人，在短時間內響應政府呼籲完成檢測，也會找到為數不少的隱性感染者，對減慢疫情散播相信有一定作用，可以換取時間和空間，加快替未有抗體的市民接種疫苗，這才是走出疫症陰霾的根本辦法。

上門催人檢測 不如叫人打針

古語有云：「禍兮福所倚，福兮禍所伏。」這次第五波大爆發，一方面暴露了特區政府應變規劃的嚴重缺失，令許多染疫民眾在寒風冷雨下長時間等候診治，情况慘不忍睹，新聞圖片恍如天災下的第三世界；但另一方面亦為全民接種疫苗提供了動力，許多對打疫苗心存顧慮的民眾看到，變種病毒傳播力極強，委實防不勝防，打疫苗雖有一點風險，但不打疫苗而感染的風險更大，隨時進深切治療室留醫或死亡，就算不為自己打算，也要為家中父母和小孩籌謀，兩害取其輕。

特區政府應趁這個時勢，針對接種率偏低的人群，加大力度推動疫苗接種——與其登門催人落樓，做不知幾多次才斷尾的全民強檢，倒不如登門鼓勵人打疫苗，送抗疫物資、快速檢測包和體檢醫療券，讓全體市民早日有抗體，徹底打贏這場艱苦的抗疫大戰！

作者是資深傳媒人

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