香港抗疫策略可守多久？（文：張炳良） (09:00)

Delta及Omicron改變了不少之前對冠毒的認知和抗疫策略取捨。世衛總幹事譚德塞今年1月說：「對於大流行會如何發展、急性期將如何結束，有不同設想；但假設Omicron將是最後一種變異株，或疫情已進入尾聲，這是危險的。恰恰相反，從全球來看，出現更多變異株的條件極為理想。」抗疫將是持久戰。

亞洲一些國家地區，因SARS慘痛經歷，官民危機警覺性高，起始便着力控疫；中國內地的成效令人刮目相看，而台灣、香港、澳門、日本等亦表現突出（附表2020年數字）。歐美國家雖醫療先進，但心存僥倖，至疫情迅速擴散，才知危機嚴峻，部分急用限聚和封城手段，但仍有人以為可寄望群體免疫，終成重災區。

香港控疫面對轉折

香港控疫成績，直至今年1月，以確診和死亡率言，雖不及內地、澳門，稍遜於台灣，但超越新加坡、韓國、日本和澳洲等地（見表），屬於出色，醫護系統和各政府部門人員的長期努力和專業表現應記一功。不過疫情在變，第五波爆發，2月確診數字急升至每天數千，死亡增加（包括兒童），社會躁動，人心惶惶，中央關切，習近平主席指示控疫壓倒一切。

抗疫須沉着應戰、佈置周密，慎防出現恐慌致自亂陣腳。Omicron肆虐下，不單香港確診像火箭般直升，新加坡近日也急增至每天新確診1.6萬至2.4萬宗，但人家仍步伐井然；韓國近日每日確診升至逾10萬，已調整策略，把醫院資源集中於病危高風險者。為何香港如墮淪陷之境，應變瀕臨失控，策略這麼落後於形勢？

現時各區都有陽性個案，若仍靠毫無預警、隨時發生的小區圍封強檢做法，市民曾需花數小時排隊候檢，圍封期由早期1天延長至7天，徒增擾民性及不確定性，倒不如打一場硬仗，動全城之力及在中央支援下全民強檢，但須以便民為本：檢測快捷、避群聚輪候、結果快知、後勤化驗能力充足、毋須或極短暫禁足，且做好隔離和治療安排，免功虧一簣。

長期抗疫靠疫苗，但香港兩劑疫苗接種率只達七成半，遠低於內地、新加坡和韓國（八成多至九成），須強力提高，但要妥善處理醫學上不宜接種者，而不是讓一些長者和長期病患者不知所措。

「手術成功，但病人死了」乃黑色幽默，說來荒唐，卻道盡在不完全掌控和預測的風險危害中，若戰術（手術）一成不變、墨守成規，可能出現意外災難，至今已成為商業以至軍事行動的警示；放在新冠疫情，也具啟發。目前全城聚焦第五波，但之後怎樣？病毒不會消失，亦會變種，故不能以舊認知去應對新挑戰。挑戰有二：（1）如何打好一場持久戰？（2）如何既保生命也保生計？

要打好一場持久戰

一個持久性的大流行病疫，考驗醫護及相關系統承受能力，提防「爆煲」，所以檢測追蹤及隔離治療安排（入院出院標準、分流等）均應隨勢調整，顧及供給後勤。疫情疲勞直接影響前線人員，以至各行業及普羅民眾心理，所以抗疫也是心戰。

要市民業者為抗疫接受一時之痛、短期不便，問題不大，但若不知要緊守多久，非常態變成生活日常（即處處不便、事事不暢、停工停業），且限制措施時放時收，人們自憂心如何過活。小企店舖會問能否捱下去，還是乾脆結業，打工仔尤感徬徨。就算政府能派錢扶助，也非長久之計。

但政府危機論述貧乏，有時前後矛盾，市民無所適從，懷疑其領軍能力，愈發不安，易信傳聞。在缺乏「終局」觀（endgame）下，怎樣叫人們守下去？總不能守株待兔。若人心趨向悲觀，產生骨牌效應，失業上升、消費疲弱，隔離封關禍及物流供應和商貿往來，連環反應下社會變作死城，抗疫策略還怎可持續？

既保生命 也要保生計

控疫復常乃必由之路，使人重獲安全感。若病疫轉為可治的風土病，則社會不用慌張，生活仍一切如常，保生命和保生活不存在矛盾。新冠不斷異變，成為常存威脅，為應付一段時期而作的應急應變措施，能否長期延續下去，便不止是一個醫護承受力和行政能力的問題了。以封關封城為例，若封上一年兩年，則任何社會的生命力必受重創，病毒未滅人們已沒法過活、內耗矛盾叢生了。

小型和外向型經濟尤甚，這解釋了為何以嚴厲控疫見稱的新加坡，去年中已提出「Covid Resilience」（新冠復元），為經濟復常鋪路。那些早期輕視冠毒的國家，其疫情已翻不了盤，其他國家也感難獨善其身。世界銀行預測今年全球經濟增長遜於去年，明年再遜於今年，若國際通關無期，各地經濟只會雪上加霜。

因復蘇經濟心切及民情政情壓力，歐美亞各國多已接受擴大疫苗覆蓋率使所謂「與病毒共存」。新加坡、韓國、日本、越南、澳洲及新西蘭等均已轉向。不過，「共存」下仍分積極控制（如新加坡、澳洲）和被動應對（如英國、丹麥、瑞典等）不同態度。中國內地堅持清零原則，香港標榜動態清零，台灣未改清零目標。

分清偽命題和真問題

這是一個頗為弔詭的形勢。從公共衛生及生命安全看，遏疫總不能鬆懈，但現時往往把「清零」跟「並存」對立，有人製造政治分化，致產生近乎偽命題的爭議。「清零」不是絕對歸零，這不科學，實指控疫從嚴、切斷病毒變種的傳播鏈，乃面對傳播病應有之道。「與病毒並存」，較準確的描述是「病毒與人類並存」，指全球層面已揮之不去，故不是主觀選擇，而是客觀現實情况。

所以真問題是，如何在冠毒持續下，既致力遏阻傳播、不減風險意識、不躺平，又能做好防範和配套機制，容許生活和百業逐步復常，生命和生活兼顧。

香港正處抗疫瓶頸

病疫危機從來不單是一個醫療衛生問題，也不能期望醫學專家為政府解決經濟或政治問題。政府重視、市民信賴專家意見，但專家各有己見，若缺乏政府權威性的說明，易產生種種揣測。公共政策學強調「實證為本」（evidence based），但實際決策既不由專家主導，也難一切聽專家，因為危機就是政治，決策考量須多面向，既有科學也是藝術，不存絕對（註）。

香港現處抗疫瓶頸，進退能否有度，繫於策略。經歷兩年多抗疫，經濟代價付出不少，爭取早日全面通關，乃經濟復蘇的重中之重。社會不能長處緊繃狀態，前線人員也會疲勞厭戰，愈是這樣，愈易導致執行力度減弱、缺失日多。外防輸入、內防擴散，原則正確，但能否完善檢測檢疫、堵塞程序和機制漏洞，從而逐步放寬入境而仍可維持外防之效？

爭取與內地免隔離通關，必須做好本土控疫，符合內地防疫政策和健康碼要求，香港沒有選擇；跟外國通關，因它們均陸續放寬限制，「共存」已成國際主流，香港也沒有選擇，一是長期擱置通關，一是積極考慮可承受多大的輸入風險，放寬互惠通關條件。關鍵在於香港內部控疫能力，使縱有感染仍大局受控，不至釀成爆發，在妥善防範下維持營業，恢復社會活動，各業重獲生機。

註：如見Wesselink, A, Colebatch, H ＆ Pearce, W. (2014). "Evidence and policy: discourses, meanings and practices." Policy Sciences, 47(4), 339-344.

作者是香港教育大學公共行政學研究講座教授、運輸及房屋局前局長（2012-17）

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