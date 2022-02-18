譚新強：支持抗疫的3個建議 (11:30)

例如早在1月6日，港府已宣布收緊社交隔離措施，包括下午6時後禁止堂食，關閉文娛康樂設施等。我留意到竟然沒有包括停課，所以立刻在當周文章內提醒港府，Omicron病毒已變異，從主要感染下呼吸道和肺部，改變為主要感染上呼吸道，算是好事，因為支氣管炎總比肺炎好，但就發現較多兒童受感染，可能因為兒童氣管一般較敏感，較易出現哮喘和其他上呼吸道問題。結果等了約一星期，港府才宣布小學停課，如今，中學以至大學都已改為網上授課。

另一個因缺乏前瞻性而出現的更重要錯漏是，既然早在1月初已知道Omicron殺到，亦知道受感染人數極可能急速上升，可在短期內導致醫療系統崩潰，為何不即時向中央求助，盡快建造火神山級，所謂方艙醫院？直至上周，港府仍錯誤地以為重點是建造火眼實驗室。我在上周文章指出當務之急，其實是盡速興建火神山緊急醫院，之後其他社會人士亦開始作出同樣呼籲，政府才有所反應。但據聞進度仍然緩慢，仍有不少爭拗，連選址都尚未決定下來，跟兩年前在武漢，不到一周即建好第一座火神山醫院，效率不可同日而語。

港府欠前瞻 政策混亂矛盾

香港疫情令人擔心，連國家主席亦已發聲了，指示香港以盡快穩控疫情作為當前壓倒一切的任務（特首選舉或需延遲？）。抗疫主體為港府，中央將全力支援。香港人非常感謝中央的關懷，亦實在需要國家提供大量抗疫資源，包括技術、物資和醫護人員。但有不少人留意到，在這最高指示中，竟然沒有提到「動態清零」。

Omicron疫情肆虐，我身邊都有好幾位朋友中招，但都未能入院治療，密接人士就更無法按照原來政府標準接受隔離。至周三，確診但仍在等待入院人數估計已超過1.2萬。大量病人，攜幼扶老，在各公立醫院門外等候入院，有些尚有臨時帳篷遮風擋風，不幸很多人包括長者（部分被護理院拋棄），更只在露天等候，情况悽慘亦危險。隨着每天確診人數繼續急速上升，加上天氣預告今周末氣溫將急降和下雨，情况極不理想，非常混亂，如不馬上改善，甚至可導致群眾恐慌。

我有3個短期抗疫解困建議，希望中央和港府考慮。

（1）最需要的其實是盡快放下一切口號，務實分析問題，定下最科學、合理和可行政策，然後清楚向市民解釋，減少大家的憂慮。

ICU未爆滿 令人稍放心

在非常有用的疫情記招中，張竹君醫生和其他同事，近日經常提到隔離病牀使用率已超過90%，實屬全滿，無法容納更多病人。唯一辦法是嘗試優先處理重症，老人家和小童個案，無奈其他確診者只可耐心等候。實際情况更差，我的一位朋友全家中招，上周日早上帶着一歲半女兒到醫院等候入院，等了近24小時仍未輪到，小女兒不停大哭，最後只可回家等候，至今仍未能入院。幸而病情不算嚴重，估計當等到病牀時已復元，他們正考慮到時可否拒絕入院。

眼見現今情况，不少市民覺得醫療系統已崩潰，開始出現恐慌。我認為情况仍未非真的那麼差，隔離病牀的確已爆滿，但最關鍵的ICU是否亦已爆滿？最根本問題是政策不夠清晰，有點不切實際，甚至自相矛盾。

數據顯示在香港，每10萬人有7.1個ICU位置，比數年前的3.5已翻倍，算有改善，但仍遠低於新加坡和歐美國家的水平。按此可推算香港約有530多個ICU位置。我找不到現在ICU內的準確Covid病人數字，但見到有16名危殆的Covid病人（​截至2月16日），仍遠少於530的ICU容量。當然有很多其他病人需要ICU服務，亦可能有仍未定性為危殆的Covid病人，已入了ICU（亦有部分病人未入ICU已去世）。但至今仍未聽到ICU爆滿的消息，大家應可稍為放心。

密接者或上百萬 無可能全隔離

問題出在哪裏？歸根究柢是政府理論上仍在堅持原先的入院和隔離標準，即所有PCR測試結果屬陽性者都需要入院，所有密接者都必須隔離。如按此標準，現在確診人數已接近2萬，加上自我快速測試陽性和其他隱形病患者，數目可能已超過5萬，密接者總數更可能超過20萬。再次提醒，疫情仍在急速上升，到月底前，感染者數目已可能升至20萬以上，密接者更或高達100萬。即使亡羊補牢，極速興建多座方艙醫院，並按多名議員建議，徵用大量空置公屋、學校、醫院和其他公共設施作隔離用途；請現實一點，這些動作都只是杯水車薪，數學上根本不可能達標，接納不分有無症狀、病情輕重的所有感染者，以及更不可能的把上百萬人個別隔離！

形勢已變 不能死守舊標準

當然實質執行上，已經放棄此政策，不少人即使打電話到政府求助，前線人員都反而勸喻病人留家隔離，無謂浪費時間去醫院等候（連政府廣告都已180度改口）。但大家須知，家居隔離是無用的，反而擔心會擴散疫情，現在情况差到連電子手帶都放棄了。

但只在執行上的被動放鬆和改變是不足夠的，政府必須給市民一個明確指引。但因為政府一直把Omicron定性為比洪水猛獸更危險的「死神」，導致市民極度害怕感染。政府更長期企圖堅持滴水不漏的防疫政策，找出和隔離每一個感染和密接者，所以極難馬上完全改變口風，承認不能做到，或勸喻市民不用太過擔心感染。

我知道不容易，但躲起來更不是辦法，特首必須找點政治智慧，在既不違反國策，但又有一點迴轉空間下，取得平衡，教育市民有關Omicron的真正科學數據和理解，安慰市民不用過度恐慌，即使受感染，如打了針，病死率非常低，以新加坡過去大半年數據為例，已接種者的CFR只是0.13%，且已包括早前更毒的Delta。所以政府應正式指示無症狀和輕症狀者，鎮定地在家自我隔離，而非在家等待入院，但希望政府可提供一些藥物和其他生活必需品。如病情轉壞，當然就應該入院。我知道香港居住環境狹窄，此安排絕不理想，但事實上亦沒有更好方法。密接者隔離問題，就更困難，就先拖一陣再算吧！

全民檢測容易 難在面對結果

（2）現在政府和市民都寄望於計劃在3月執行的多次全民檢測（禁足與否只是細節）。但我要提醒政府，全民測試相對容易，如何面對結果才是最嚴重問題。相信到3月執行測試時，全港感染者可能已多達數十萬，甚至上百萬（密接者數目更不敢想像），測試後即使全都尋找出來了，該如何處理呢？如到時仍沒有足夠醫療設施來接納所有確診者，豈非更尷尬，或許引發更大恐慌？如數目大到某一程度，即使封城也未必有效。

在公共醫療政策上，我有多項建議。首先最有效的仍然是催谷打針，尤其在護理院的老人家，已經遲了，但總比繼續拖延好，此舉最有效減少死亡。第二，趕快興建方艙醫院，可能需要超過一座。但我認為千萬不可用來接受無症狀和輕症狀病人，只可保留用來治理重症病人，甚至把部分病牀提升至ICU級別，用來搶救危殆病人。除此，應可利用被徵用的公共建築物作為院舍老人家和其他弱勢社群的隔離設施。第三，國內已訂購Pfizer生產的Paxlovid口服Covid藥，數據顯示即使是未接種疫苗病人，都有80%以上的防止重病和死亡功效。如香港仍未下單，當然也應該緊急訂購，希望盡早抵港使用。除此，香港也應向Pfizer緊急訂購針對Omicron的最新疫苗，估計防止感染率可以再次提升到90%以上。西方確實躺平，Omicron都已近尾聲，大部分國家都已開始重開社會和國門，所以無需求，Pfizer就無意加速測試、拿批准和大量生產。但中國包括香港的情况完全不同，我們既沒有躺平，也才剛開始面對此Omicron一浪，加上各原裝疫苗即使仍有效防止重症和死亡，但對防止感染和傳播已不大有效，所以如想大大減少個案，就極需要Omicron疫苗。科興也在火速研發Omicron疫苗，預期5月推出，當然亦有幫助，但我估計沿用滅活技術的疫苗，非常安全，但跟原装Covid疫苗和流感疫苗一樣，防止感染率一般在50%至60%左右吧！

港疫情倘傳內地 後果不堪設想

（3）我們的計劃必須有點前瞻性，不可只看眼前，純粹被動，亦不可以過度自信。不怕一萬，只怕萬一，我認為中央必須密切留意香港跟內地的所有關口。我們當然必須保持食物和其他必要物資來港供應，但無可抵賴，旅客已形成一個愈來愈大的風險。每日數以千計的人，已開始經陸、海、空「逃亡」回內地，部分甚至不惜偷渡。我明白在人道立場和政治立場上，中央都不想把港人拒諸門外，但這風險實在非常大，且不停上升。在中國仍未改變抗疫政策，以及仍未充分準備好如何處理重新開關時、無可避免的一浪疫情前，絕對應該盡量減低被Omicron入侵的風險。中國疾控中心估計，即使全球接種率高達95%，當清零地區（即主要是中國）重開時，估計一年內死亡人數可高達200萬！

據了解深圳已增加了1萬套隔離房間，但仍不足夠，可能因此近日反而重開香港到珠海的金巴服務。此舉符合人道和民意，但多開個關口，無疑增加了風險。

我知道內地利用5G和其他追蹤高科技，加上由上到下、非常細緻和有效的測試、隔離、封鎖和支援措施，所以成為治疫最成功的一個國家，值得稱讚。但Omicron是一個非常厲害的敵人，雖然潛伏期似乎較短，希望兩周隔離已足夠，但如不幸仍讓不少個案從香港滲透入內地，後果不堪設想。有必要讓我們的5G追蹤技術，與R0可能高達12以上的Omicron，直接較勁嗎？

航空旅遊股硬淨 反映社會重開露曙光？

我建議暫停香港到內地的所有陸、海、空關口，即使不可能，也最少嚴控陸上關口，大量減少每日額度。防疫政策應集中在防止偷渡客把病毒帶回內地，以及繼續嚴格測試所有兩地貨運相關人員。

我祝願這波Omicron疫情早日過去，傷亡減到最少，社會可以早日回復正常。最後，大家可能毋須太擔心，市場並非萬能，亦非永遠是對的，但市場確是很多人的集體智慧，在很多大事情上，包括選舉、戰爭，甚至天災人禍等的預測能力，往往都比個別人士，即使專家或政府，都更準確。請大家留意一下近日港股和A股的航空股和其他旅遊相關的股份表現，大多都似乎見底開始回升，顯示市場認為疫情將在不久將來退潮，社會重開的曙光已漸現！

作者譚新強為中環資產投資行政總裁

（中環資產持有Pfizer財務權益）

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