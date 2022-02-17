在谷愛凌身上學習包容（文：陳帆川） (09:00)

「當我在美國時，我是美國人；當我在中國時，我就是中國人。」18歲的谷愛凌，不下一次在接受美媒訪問時這樣說。她對於兩個祖國的情感分野，外人無從稽考。而對很多人來說，網上流行的一句玩笑——「愛國是工作，赴美是生活」——卻是心聲，很多人都希望兼得中國的繁榮與美國的自由。

谷愛凌在美國土生土長，甚至在當地接受滑雪培訓，卻選擇了為中國爭光。有人批評她賺了美國的便宜，卻為了私利報效中國。如果她的人生倒轉，受到中國栽培然後為美國爭光，想必會成為「小粉紅」乃至官媒的頭號敵人。

但她的人生沒有倒轉。雖然她在美國亦受到批評，但當地主流媒體上，為她說項的評論也有不少，始終種族平等是個大議題。而她亦暢所欲言，直指批評她的仇恨者「沒有受過足夠教育」：「如果人們不喜歡我，那是他們的損失，他們永遠也不會贏得奧運獎牌。」

若留美發展 不可能收穫一樣的金錢

在美國，她拒絕妥協；在中國，她宣揚包容。據《紐約時報》報道，谷愛凌的母親谷燕收到採訪邀請時明言，只有該報避免涉及中國政治問題，並允許她在報道發表前審閱文章，她才願意談論女兒。這樣的要求，《紐約時報》當然沒有答應。報道又指，谷愛凌在一次比賽後被問及中國的話題，她立即拒答：「沒有必要製造分歧。我覺得我所做的一切都是為了包容。」

她的包容獲得了回報——她坐擁超過500萬微博「粉絲」，滿版都是為中國各大品牌代言的廣告文。至於微博也對她非常包容，讓她在非廣告帖文中加入其Instagram帳戶的簽名，彷彿公然呼籲網民快點用VPN（虛擬私人網絡）「翻牆」。若然谷愛凌留在美國發展，即使收穫一樣的金牌，也不可能收穫一樣的金錢。在中國，她是與別不同的金牌運動員；在美國，這種身分優勢沒有了。

谷愛凌的天賦與努力不能抹煞，但讓她攀上事業高峰的，可能就是包容。原來包容這麼實用。

作者是新聞工作者、文化評論人

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