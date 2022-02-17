香港要一個有信心、戰略、能耐的特首（文：蔡獻亮） (09:00)

中央對特首要求始終如一

中央官員多次陳述中央對行政長官的標準，我們不妨回顧和比較多屆特首選舉前，對港部門領導講話的內容。2012年「唐梁之爭」前夕，2011年7月時任港澳辦主任王光亞對特首人選提到3項標準：「愛國愛港」、「有很高的管治能力」、「在香港社會有較高認受度」；2017年「司長之爭」一屆，時任主任在2016年受訪表示，中央對特首有4個標準：「愛國愛港」、「中央信任」、「有管治能力」及「港人擁護」。比較下來，兩次選舉的標準大同小異，候選人的個人質素、政治忠誠度及從政經驗都相去不遠。有學者會形容2012年最終勝負關鍵，在於「在香港社會有較高認受度」一項，選舉後期民意逆轉是主因；而2017年，則認為取決於「中央信任」一項。

那麼今屆特首選舉，中央又開出了怎樣的要求及標準？在完善選制後，行政長官選舉制度的提名機制有所調整，正如《「一國兩制」下香港的民主發展》白皮書提到，行政長官選制確保了行政長官必須由中央政府信任的、堅定的愛國者擔任。在確定了「愛國者治港」基本原則下，我們可從去年7月港澳辦夏寶龍主任的講話中，窺探更多中央對管治者提出的新的更高要求。

夏主任提到要確保選出管治能力強的堅定愛國者，並歸納了5項要求，對過去的準則要求亦有更細緻說明。一、「善於在治港實踐中全面準確貫徹『一國兩制』方針」，提到要落實中央全面管治權、特區維護國安的法律和執行機制等；更要求要敢於向損害國家主權、安全、發展利益和損害香港繁榮穩定的言行作鬥爭。二、「善於破解香港發展面臨的各種矛盾和問題」，對管治能力提供了更具體說明，其中包括要有戰略思維和宏闊眼光，有能力「衝破制約香港經濟發展和民生改善的各種利益藩籬」，解決住房、就業等突出問題。三、「善於為民眾辦實事」，要有市民至上的服務意識，聚焦廣大市民關心的事，其中最重要一點是「以施政業績取信於民」，由此可見，能否做出實效成果，將會是其中重要量化指標，拒絕口號式建議，不要空談誤港。四、「善於團結方方面面的力量，做有感召力的愛國者……遇事多溝通、多交流」，並要求在愛國愛港旗幟下促成最廣泛的團結，因此對來屆特首於愛國愛港陣營下的人和，明確了要求。五、「善於履職盡責，做有責任心的愛國者」，明確首長要對國家、香港高度負責，用工作成效說明一切。

至於第二個問題，疫情轉壞會否影響特首選舉？首先，是否押後的問題，特首早前已給予清晰答案，香港仍有能力做好近1500名選委的檢測及防疫措施，選舉如期舉行問題不大。不過，社會上有另一類理解的焦點，不在選舉是否如期而至，而是對人選的考慮因素會否因此有變。

當下特首選舉提名期雖未開始，但不難預測來屆特首有3個重要工作必然不能怠慢。第一，落實「愛國者治港」相關保障機制、完善相關制度，其中包括《基本法》第23條立法、理順政治行政制度等；第二，解決香港深層次矛盾問題，為港人解決房屋、民生問題尋求突破口；第三，發展方向必然要有戰略眼光，不給國家添亂，抓緊機遇，推動香港融入國家發展大局。從上述3點政綱方向而言，相信不同候選人政綱的基本方向一致。

嚴肅處理動態清零

基於上述推測基本政綱及管治方向，可推斷疫情轉差對選舉影響有限；但疫情急轉直下，甚至處於失控，其中影響恐怕會浮現於新一屆政府管治之上，對港部門及來屆政府有必要未雨綢繆。

其一，香港疫情轉壞，特區若始終無法動態清零，將影響通關，令內地與香港人員無法自由流動，對香港融入國家發展大局，及特區未來兩年於大灣區整體規劃中可以發揮的角色，必然有負面影響，然而當下仍有不少市民錯誤理解可以「與病毒共存」；更有內地及本港KOL不負責任及草率地指香港要轉變抗疫策略，無疑是誤讀香港的發展機遇，也低估了未來兩三年於不通關情况下耽誤的前程。故此任何有意角逐特首者，相信都會提出建設性的動態清零、解決通關問題的方案。

其二，來屆特首施政方向中，無可避免、也無從拖延要解決多年的房屋、稅制、土地及民生等問題；如何讓香港嚴重的貧富懸殊問題得到解決、市民有宜居空間、青年獲得發展機會，這些都牽涉觸碰香港底層及深根的既得利益和制度，也必然引起爭議、說易行難。但當疫情轉壞，香港經濟會受進一步衝擊，失業率上升、工資及資產價值受壓，屆時，龐大的房屋、稅制等改革，將難以執行，又或只能大減改革力度。新一屆政府一方面會擔心經濟被推倒，另一方面也擔心外圍經濟及投資者待政策及改革投機造空香港。最壞情况是又會重蹈1997年金融風暴、2003年疫情後，「八萬五」建屋目標及擴大稅基等改革新政，全都因經濟環境下行而無從談起，方案束之高閣。

歷史機遇面前不宜躺平

回到問題起點，當下香港又有沒有一個政治人物能完整地滿足上述幾項條件？

現時不少坊間盛傳的有志者，各有優劣：有缺少政績和經驗的；有名不見經傳、港人感陌生的；有人緣佳但欠缺承擔及破局的改革意志的；也有個人性格缺陷明顯的；當然亦不排除有難以取信於中央及選委會的。

有傳媒前輩感嘆香港政治人才凋零，難覓領袖帶領香港走出政治困境。然而，現實政治中從來就沒有所謂救世主。參政及民意的根本，始終是為民造福，替受苦市民爭取有尊嚴的生活；能為真理而鬥爭，能堅持理想信念和初心，能為人民的幸福生活而真誠服務。

綜合考慮到一國兩制及香港發展階段進入了調整期、轉捩點，面前有大量制度改革需落實及完善，可以預想人選不一定能討喜所有市民，但定必在中央及選委心目中，長期信心堅定、有戰略高度及眼光、管治和改革方案早已了然於胸、有能耐及手腕辦實事者，略勝一籌！

正如中聯辦駱惠寧主任今年新春講話中強調，當下一國兩制的發展進程，是時候採取「乘勢而上、穩中求進的歷史主動」的積極態度。機會可一不可再！

作者是北京港澳學人研究中心研究員

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