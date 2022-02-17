「灣區三年」專題評析｜黃子為、鄭宏泰：市民多認同大灣區機遇 封關礙北上發展 (09:00)

中大香港亞太研究所先後在2019年3月和2021年7月，進行兩次關於大灣區發展規劃綱要的電話調查（註）。問卷設計主要圍繞兩個方向——（1）大灣區規劃對香港整體的影響：究竟香港市民認為大灣區規劃對香港有多大幫助？（2）港人往大灣區9個內地城市發展的意向：不論是工作或生活，大灣區規劃增加港人不少北上發展機會，究竟這些機會對香港市民有多大吸引力？

逾四成人認同有利港創科、金融、物流

在大灣區規劃對香港整體影響方面，香港市民態度明顯傾向正面（表1）：在2019年，40.2%受訪者同意大灣區規劃對香港來說是一個發展機遇，而不同意的比例有20.1%；此外，35.1%人認為參與大灣區規劃對香港發展是好處多些，明顯多於認為壞處多些的比例（12.2%）。雖然這幾年香港社會經歷不少波折，可能影響部分市民對內地的看法，但沒有改變大眾對大灣區規劃的正面態度：在2021年，有38.3%受訪者同意大灣區規劃是一個機遇，32.9%覺得大灣區規劃對香港發展是好處多於壞處，結果與2019年差不多，都是正面多於負面。

大灣區規劃的最終目標，是令大灣區成為一個可媲美美國矽谷和日本東京灣的科技區，當中關鍵是粵港澳三地互補，尤其在科技等領域。因此，不少港人認為大灣區規劃有利發展本港創新及科技產業：2019年調查發現45.4%人同意大灣區規劃有助香港發展創新科技，不同意比例則有26.5%；到2021年，仍有42.3%表示同意大灣區規劃對創科業有幫助，兩年結果差不多。

此外，2021年調查增加兩條關於金融業及運輸物流業的問題，結果與創科業相似，分別有41%和49.1%受訪者同意大灣區規劃有利發展香港金融業及運輸物流業，明顯高於不同意的比例（分別為32.2%及29.2%）。

疫下封關 北上意願減

另一方面，2019年調查發現不少港人對往大灣區內地城市的興趣不小：有47.5%受訪者表示若有機會，他們會去大灣區內地城市生活或工作，到2021年，表示會前往的比例降至36.4%；而表示不會的比例，由2019年的52.5%增至2021年的63.6%。此外，2021年調查詢問受訪者會否鼓勵香港青年去大灣區內地城市發展，表示會的比例有40.1%，與表示自己有興趣去大灣區內地城市發展的比例差不多；而表示不會的比例有49.9%。

為何北上大灣區內地城市的意願有所下跌呢？其中一個不可忽視的因素是新冠病毒問題。新冠病毒於2020年初在港出現，香港與內地自此長期處於封關狀態，不方便港人往返兩地；若去內地城市發展，即使兩地鄰近，都可能長時間未能與在港親友見面，自然減弱港人北上發展的興趣。在2021年調查中，有10%受訪者表示會視情况而決定是否鼓勵青年北上內地城市，相信與疫情導致封關有關，須視乎疫情何時回復穩定而決定。

多數港人覺得回內地發展有優勢

雖然過半港人表示沒有北上大灣區內地城市發展的打算，但這不能完全代表他們認為大灣區內地城市欠缺吸引力，而是可能因他們覺得香港本身更有發展潛力，而更願意留港生活罷了。香港本身是亞洲的國際城市，處處充滿機會，各種公共設施均已高度發展，加上在大灣區規劃、中央政府支持下，香港的機會只會有增無減，尤其是金融、創科及物流等行業，對有志從事這些行業的港人無疑是一大好事，在「做生不如做熟」情况下，不少港人自然較傾向留港發展。

有人認為港人不願北上大灣區內地城市，是因為他們對自己欠缺自信。然而調查結果不太支持這說法：當詢問受訪者，港人去大灣區內地城市發展有多少優勢時，在2019和2021年調查中，分別只有18.6%和24.4%回答完全沒有優勢，比例小於回答有「好大」或「幾大」優勢者（2019年為36.1%；2021年為33.5%），另兩年均有四成多受訪者表示有好小優勢，反映大多數港人覺得，回內地發展，即使不一定有很大優勢，但仍有一定程度的優勢。

最後，再用2021年數據分析不同年齡及學歷市民，對於去大灣區內地城市生活或工作的意願（表2）。

非大專學歷、年長者較願到內地發展

研究顯示青年（18至29歲）的北上意願較其他年齡人士低，這可能因為近年香港人口老化日益嚴重，加上最近不少年長且位居中高層人士離港，造成本地社會青黃不接問題，給予青年更多「上位」機會，讓港青覺得香港更有發展空間。另一方面，內地生活設施愈來愈先進，生活空間較香港寬敞，生活節奏亦較慢，而且物價較低，這環境較適合退休生活，因而吸引不少香港年長者考慮日後北上生活，造成不同年齡層的差異。

另外，沒有大專學歷的人士的北上意願較有大專學歷人士為高，這可能與他們從事的行業有關。在大灣區規劃下，確立了香港於整個大灣區以至整個國家中的國際金融、創新科技、知識產權貿易及中外文化藝術交流等中心地位，高學歷者往往較中低學歷人士更傾向從事這些行業，而大部分大灣區內地城市是由先進製造業及現代服務業主導，中低學歷者較多從事這些行業，因而不同學歷人士選擇到大灣區內地城市發展的意願會有所不同。

簡言之，香港市民對大灣區規劃持較正面的態度，抱有負面看法者只是少數。當然，政府應盡力向社會大眾說明大灣區規劃的內容，在充分認識下，市民自然明白當中好處，並且支持政府推動相關計劃；至於封關嚴重影響香港與內地交往合作和互動，又揭示及早通關對更好發展大灣區規劃的重要性。

註：調查對象是年滿18歲、操粵語或普通話的香港居民，樣本均為機率樣本；2019年調查是家居固網電話調查，成功訪問703名市民，成功回應率是36.3%，2021年調查採用雙框電話號碼（家居固網電話及手提電話）取樣設計，成功訪問706名市民（家居固網電話：350人；手提電話：356人），家居固網電話及手提電話樣本的成功回應率分別為28.1%和31.9%；若將可信度設於95%，2019和2021年樣本誤差分別約在±3.7和±3.69個百分點內；2021年數據分析已作加權處理

作者黃子為是中大香港亞太研究所研究員，鄭宏泰是中大香港亞太研究所副所長（執行）

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