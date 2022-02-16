通關不等於旅業轉危為機（文：陳智遠） (09:00)

固然，疫情導致旅遊業冰封兩年，不少旅行社彌留在生死邊緣，新一波疫情更像最後一根稻草，行業處境堪憂，也值得同情。

但是，除了爭取通關（但還是通不了）及一輪又一輪補助（但長貧難顧），其實我們真的未見到旅業領導至今提出過什麼「轉危為機」的策略方針，更遑論藉此機會匡正旅遊業各項結構性的問題，或對將來發展提出任何新願景，為疫後全球旅遊業「新常態」作最基本的戰略準備及應變。

倘旅業沒質變 通關只是噩夢回歸

業界生存問題當然重要，但若只關心朝夕之事，其實只是貫徹以往業界只以其本位（及利益）思考的惰性；而就算（與內地）通了關，從來都不代表能夠轉危為機、令旅業發展「行穩致遠」。

有一點可以肯定：旅遊經濟至少要等多2至3年才有可能全面復蘇，而由於旅遊費用勢必因隔離和檢測的需要大幅提高，來港訪客亦一定不會（也拜託不要）回到高峰時期的全年5000萬、6000萬人次。換句話說，旅遊業界必須回答：假若香港訪客人次減少一半，而旅遊業界想維持現有業界規模，我們有沒有足夠吸引力，讓訪客留多一倍日數、提高他們消費金額多一倍，或增加短期內再來港過夜的次數？

另一邊廂，過往主流入境遊業務只停留在追趕旅客數量的目標，在盈利點極微薄的情况下，一來導致各種扭曲的業界生態，二來需要以極大的旅客量來維持，因而衍生旅客超出地方承載力、為不同地區帶來矛盾與衝突。疫情襲來，通關無期，但諷刺的是，其實不少港人心中並不介意旅客「清零」，對（與內地）通關也不顯得雀躍，因為他們都明瞭，倘若旅遊業沒有質變，「通關」只代表以往的生活噩夢回歸。

到了今天，旅遊業界沒法再不洗心革面回答：旅遊業如何發揮自身應有角色，保護城市獨特的自然及人文景色，包括本地社區、古蹟與創意產業，令香港這個城市變得更吸引？如何透過不斷發掘、更新及創造（例如以地方營造、藝術呈現方式彰顯社區獨有的輪廓），提升本地人的文化自豪感，亦不會因為旅客過多而（再次）落入殺雞取卵、本地人不歡迎遊客的窘境？最終，就是如何從旅遊業與社區對立的零和遊戲，蛻變到可持續互惠互存的雙贏局面？

塑造獨有城市風景 旅業責無旁貸

旅遊發展從來不止是單純的商業行為，而是牽涉整個城市的文化定位及城市規劃，如何尋找準確的定位，塑造獨有的城市及人文風景，為城市塑造淋漓盡致的獨特體驗，並將城市的文化形象宣揚成為世界獨一無二的坐標。旅遊業界在這方面的工作理應責無旁貸。

急需「永續旅遊發展藍圖」

我們急需一套「永續旅遊發展藍圖」，促成跨界合作，引領業界、政府及社會深入城市與鄉郊，發掘香港獨有的旅遊資源，以當地人為本，發展互惠的地區旅遊生態，與促成負責任旅遊的倫理生態，讓旅遊成為凝聚與增強文化吸引力的窗口，而不是把盈利建基在犧牲地方福祉、消費當地的剝削行為。

這個藍圖並不需憑空想像，世界不少城市已有大量經驗可供參考；但令人納悶的是，旅遊業界領導卻並不關心，亦毫無頭緒，也怪不得香港始終脫離不了純消費型（所謂「食、玩、買」）的旅遊經濟模式，沒法把香港塑造成一個具有濃厚文化氣息、讓人渴望一次又一次到來深度探索的一流旅遊城市。

旅業停擺，當然令人氣餒，但「機會是留給有信念的人」，如果真的矢志「轉危為機」，這是難得及唯一的機會撥亂反正，解決旅遊業多年來的「深層次矛盾」。

可惜，通關通不了，結存快清零，舊瓶悶酒，毫無動態，這就是香港旅遊業的蒼涼景况。

作者是活現香港（Walk in Hong Kong）共同創辦人及行政總裁

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