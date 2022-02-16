「灣區三年」專題評析｜鄧淑明：如何令香港生出創科金蛋 (09:00)

過去3年，香港經歷了翻天覆地的轉變，前有歷時半年的社會運動，後有連綿的新冠疫情。不過，好消息是，在外圍來看香港優勢依然。例如世界知識產權組織（WIPO）的「全球創新指數」（Global Innovation Index, GII），過去4年香港排名雖然有起落，但都在全球15大之內；而香港幾間大學也一如以往，在QS世界大學排行榜和《泰晤士報》高等教育世界大學排行榜中名列全球100強。

去年中央發布「十四五」規劃，更明確表示要針對新一代人工智能、量子信息、集成電路、腦科學與類腦研究、基因與生物技術、臨牀醫學與健康、深空深地深海和極地探測等尖端科技。觀乎環球大學排名中，香港在計算機科學與信息系統、電子電氣工程等，同樣有4、5間大學躋身全球百大，顯示本港高等院校在尖端科技的研究甚具優勢，加上我們的國際化環境，應該極具能力在這些領域發光發亮。

然而事實是否如此？民間智慧最實際，在香港，如果父母聽到孩子要做醫生、律師或會計師，都會欣喜非常；但如果孩子說的是研究員、科學家，反應相信會截然不同。

事實上，毗鄰的深圳，當其新經濟早於2019年已佔當地生產總值（GDP）超過六成、國家級高新科技企業達1.7萬家的時候，香港的創新及科技產業在2020年才達到GDP的1%——即使政府近年已投放了過千億元支持發展；對比同期本地的金融服務和貿易物流，依然分別穩佔GDP約兩成。

GII的香港部分也可見端倪——香港雖然在2021年排世界第14名，可是在「輸出知識與科技」一項，香港在是次研究的132個經濟體中僅排第62位；而當中「知識擴散」更幾近「墊底」排第128位（「知識擴散」包括了高科技和資訊科技出口佔貿易的比例等）。

港府創科發展意識不強

當大家都覺得香港在創新科技發展上萬事俱備，應該是一隻可生金蛋的鵝，可是這枚珍貴的金蛋卻遲遲未見，為什麼？

有人歸咎於政府以文官為主，不似深圳、新加坡等以科技專才領導。不過看看兩年前新冠疫情爆發之初，美國約翰霍普金斯大學推出疫情互動地圖儀表板（interactive map dashboard），香港短時間內亦緊隨推出類似的地圖儀表板來展示主要疫情資訊，讓市民掌握最新消息；而現在以污水檢測找出「隱形」患者，把握防疫先機，向污水檢測呈陽性的大廈進行強制檢測，毋須封城，減少市民不便。這些都有賴例如地理資訊系統（GIS）、香港大學獲日內瓦國際發明展「金獎」的病毒監測系統等先進科技。這些經驗都令人鼓舞，也足以為大灣區和內地城市借鑑。

由此可見，香港政府不是不懂得運用科技，只是整體上對掌握創科發展的意識不強，例如有科技公司抱怨在申請企業支援計劃時，被要求填上未來兩年會實踐的創舉，令人啼笑皆非（註1）；又例如在發展北部都會區或交椅洲人工島時，政府中人仍沿用舊法去評估和規劃，而少運用GIS等新科技，即使早已配置了這些軟件，也不理這已是全球各地政府規劃時行之有效的方法，而把它束之高閣，白白浪費了公帑，也折損了效率。

深圳市委書記王偉中去年接受傳媒訪問時指出，深圳的創新生態鏈是以「基礎研究＋技術攻關＋成果產業化＋科技金融＋人才支撐」，推動創新體系的變革和系統重構，科研（R&D）投入在2020年佔GDP達5.46%（同期香港是0.99%；廣東全省為3.14%），結果造就重點戰略實驗室落戶深圳、「專利合作條約」（PCT）國際專利申請量約佔全國三分之一等的創科成就。

同時，有本地創科人在傳媒訪問中提到（註2），內地不同省市政府，如南京、烏鎮、合肥，對外來創科產業落戶趨之若鶩，大手撥出研發資金、住屋子女教育補貼，「加起來不會少於2000萬元（人民幣）」；相比之下，香港的繁複申請手續，難免令人卻步。

特首領軍設高層組織 督導整體發展

對於香港可以如何走上創科坦途，本地傳媒和智庫如團結香港基金等都提出了很實在的建議，包括把大學的科研成果產業化變成考核和撥款要求、加大研究員可分享的產業收益、引進龍頭企業打造產業生態、政府「未來基金」投資高深硬科技、設立跨學科跨院校的主題實驗室和相關研究院等。

但要解決香港創科發展停滯的問題，我們要先針對癥結，對症下藥。我想起17年前蘋果「教主」Steve Jobs在美國史丹福大學說的一句「stay hungry」，有人譯為「永不滿足」。雖然疫情重挫經濟，但香港勝在底子厚，因此儘管我們會抱怨百物騰貴，惟少有人會三餐不繼，這個心態是整個城市的，不分上下。而創科由基礎研究到成為產品，耗時十年八載也等閒，對講求「高效率兼高回報」的香港而言，更恍似天方夜譚。

因此，我認為在諸多意見中，最有效的是從上而下，由特首領軍聯同科學專家設立高層組織，指揮和督導香港整體創科發展，檢視及更新現行法例、院校評核制度、項目審批程序、港深合作、人才培訓等；最重要的是，以應對新冠疫情的特事特辦方式，雷厲風行。

「民可以樂成，不可與慮始」，領導者在關鍵時刻，更需要高瞻遠矚和不懈的魄力，帶領香港跳出框框，令這隻金鵝有望生出創科金蛋，成就國際創科中心。新一屆特首選舉在即，這正是我對新特首的期望。

註1：bit.ly/3HRQSYa

註2：同註1

作者是香港大學工程學院計算機科學系、社會科學學院地理系及建築學院客席教授

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）