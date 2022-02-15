「裂變國家」——「冬奧外交」中易為忽視的新景觀（文：歐陽五） (09:00)

相比其中的聯合國秘書長古特雷斯、俄羅斯總統普京，杜達或許不是最受矚目的國際政要或國家元首之一，但他在北京冬奧會「現身」卻別具意義——這位波蘭總統是到中國來兌現「冬奧之約」的，本月6日習近平在人民大會堂會見杜達，後者說「我一直記得習近平主席5年前對波蘭進行國事訪問時對我發出的『冬奧之約』」。杜達對習近平表示，波蘭計劃利用地理位置優勢來提升其在歐洲與中國貿易之間扮演的角色，使波蘭成為中國通向歐洲的門戶。而在兩個多月前，對華不友好的波蘭總理莫拉維茨基再次把槍口對準中國，他向俄羅斯總統普京喊話，希望兩國站在一起，共同應對中國挑戰。

同一個國家的一二把手面對中國態度截然相反，已是當今之世常態。單就歐洲而言，捷克是又一個典型例子，因病而難於遠行的該國總統澤曼甚至直斥「外交抵制」北京冬奧會的人為「政治小丑」。而世人盡知，是美國帶頭發起對北京冬奧會的「外交抵制」，且應和者寥寥。與波蘭相似，捷克新當選政府也「計劃放棄現總統澤曼和前總理巴比什所制定和執行的務實外交政策，轉而重拾前總統瓦茨拉夫．哈維爾時期，時任捷克政府所執行的親西方外交政策」（媒體語），其新任外長利帕夫斯基稱，捷克將在未來推動所謂的「人權外交」。

現實世界國家 可以亦敵亦友

波蘭與捷克都是議會制國家，政府親美，但總統友華，故此在對華施為上，幾同「裂變國家」。誠如杜達的外交事務顧問雅庫布．庫莫奇所言：「波蘭是一個主權國家，可以決定自己的對華政策」，「波蘭是美國的盟友，但波蘭與中國也有非常友好的關係」。這改變了冷戰時期壁壘分明、國與國非敵即友的傳統認知，現實世界國家可以亦敵亦友、「你中有我，我中有你」，這給了中國外交新的揮灑空間。

第一位抵達北京出席冬奧會開幕禮的外國元首，居然是北約與歐盟的雙料創始國盧森堡大公亨利，這又耐人尋味。斯人已是第七次到訪中國，此前曾出席2008年北京夏季奧運會開幕禮。這對中國外交而言，又是一個「個人對國家重要性」的啟示。同樣例子還有德國，新任外長貝爾博克近日威脅，如果中方不能取消對立陶宛執行的所謂「經濟脅迫」，接下來德國也將採取某些報復舉措，比如阻止《中歐投資協定》的正常通過。而她的頂頭上司、總理肖爾茨則表示：「已有相當長的一段時間，不僅有美國和俄羅斯，還有中國和其他一些亞洲國家，如韓國、日本、印度及一些強大的新興國家，而且還將有一些強大的非洲和南美洲國家。促使這個多極世界在多邊框架內合作，正是這一點把我們團結在一起。」有媒體指出，肖爾茨對與中國應當建立何種關係的看法，與前總理默克爾一致，「後者在16年時間裏與北京建立了牢固的關係，從而為她贏得了中國官方和民間的尊重」。

中國自身崛起 制衡反華作為

即使在「冒犯」中國的立陶宛，其總統瑙塞達透過媒體對外界承認，「立陶宛犯了一個錯誤」，不該允許台灣當局以「台灣」名義在立陶宛開設「代表處」。而在本月9日，澳洲外長佩恩與到訪的立陶宛外長蘭茨貝爾吉斯一起舉行記者會時「打臉」客人說：「澳洲不考慮重新命名台灣的駐澳機構，澳洲仍致力於一個中國政策。」人所共知，今天的澳洲近乎「逢中必反」；這就再好不過地說明，中國自身的崛起發展是制衡一切反華作為的根本因素。中國今日面對的世界，與冷戰時期迥異；國家之間乃至國家之內，複雜性大大增加，從而形成中國外交新課題，有待新思維、新對應來更好維護中國發展。

作者是時事評論員

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