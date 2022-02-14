俄羅斯製造「烏克蘭危機」目的何在？（文：納扎爾拜．葉爾肯） (09:00)

近期，面對俄羅斯咄咄逼人且持續不斷的「混合式威脅」，北約成員國中除波羅的海三國（愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛）作為「急先鋒」，承諾將聯合維護烏克蘭主權和領土完整之外，英國、加拿大及荷蘭等國相對而言主要通過外交與軍事物資援助來表達各自的支持立場；美國則以派兵增援「前線盟友」的方式回應俄國「軍事挑釁」，進而促使烏克蘭實施「全民動員」，展現出絕不動搖的「抗戰決心」。
突厥聯盟介入 威脅俄國「軟腹」
相比之下，較受忽略的土耳其與烏克蘭自由貿易協定和無人機製造協議（2月3日簽署），更具「實際意義」，其影響對區域政治及經濟的後續發展可謂深遠。因此，烏克蘭東部是否已步入類似阿塞拜疆與亞美尼亞2020年納戈爾諾—卡拉巴赫戰爭（Nagorno-Karabakh War；下稱納卡戰爭）時期的「無人機普及化」建設之軌，將成為透視烏克蘭危機走向的新關鍵，而克里姆林宮對此的「敏感反應」是否持續「強硬」，則是重點所在。
不同於美國，牢牢控制着博斯普魯斯海峽的土耳其，不僅是北約位於黑海與地中海之間軍事實力最雄厚的成員國，而且還是自西向東、橫跨裏海的突厥聯盟創始成員國之一，對包括巴爾幹、中東、東歐、高加索及中亞在內的區域整體發展，具舉足輕重的作用。因此，土耳其「介入」所代表的，是俄羅斯在此次「危機」中需要面對的不僅是北約和歐盟，而是包括高加索和中亞國家在內的突厥聯盟。
由於針對土耳其的任何回應都會產生牽一髮動全身的骨牌效應，因此對俄羅斯而言，如何應對土耳其的「北上之舉」則變成了棘手問題。俄國深知作為集體安全條約組織成員的哈薩克，雖會「欣然接受」其援助「平息內亂」，但決不會為亞美尼亞與「突厥兄弟」阿塞拜疆反目成仇，更不會為白俄羅斯與其第一大貿易伙伴歐盟去抗衡。
加之，土耳其還是俄國在該地區能源交通領域的主要競爭對手，同時亦是其在阿富汗基建領域的主要合作伙伴，所以俄國將會極為「慎重地」處理因土耳其因素而進一步升級的「烏克蘭危機」。
左右烏危機「海灣半島化」的關鍵
俄羅斯目睹亞美尼亞常規軍在納卡戰爭期間節節敗退，以及也門叛軍胡塞武裝針對海灣國家的持續威脅，清楚認識到無人機是現代聯合作戰體系中不可或缺的重要一環，已徹底打破原有的區域軍事威懾態勢及格局平衡。受此影響，對俄而言，避免將烏克蘭「局部衝突」因土耳其的「技術輸出」而逐步「海灣半島化」，乃是當務之急。
當烏克蘭憑藉土耳其的幫助，實現武裝無人機生產本土化與批量化之後，烏東地區的親俄叛軍將首當其衝成為烏「新軍事力量」的試驗點，進而使其重蹈亞美尼亞的覆轍。與此同時，位於克里米亞半島的俄國黑海艦隊母港塞瓦斯托波爾，及與其相連的所有軍事戰略基礎設施，均會暴露在具有成本優勢的無人機打擊範圍之內。不僅如此，俄國在該區域的能源運輸管道，也極有可能被籠罩於威脅之下。所以，土耳其武裝無人機生產線「落戶」並「扎根」烏克蘭，將成為根本上扭轉烏克蘭危機局面的分水嶺。
利用中美對立 俄掌握制高點
從美、俄、中三角關係角度看，影響美俄關係發展走向的關鍵因素是美中關係；相反，進一步反向波及美中關係的，則是美俄關係。在此特殊地緣格局背景下，擁有歐亞大陸「心臟地帶」絕對影響力的俄國，並非希望通過持續向烏克蘭施加「軍事壓力」的方式與歐美各國漸行漸遠，而是「修補」美俄和俄歐之間的關係，使其恢復「正常化」。
對俄國而言，長驅直入烏克蘭腹地、軍事佔領其首都基輔等俄裔不佔優勢的地區，只會適得其反，更何况俄「勢力」早已「進入」烏克蘭，因此「再次進入」的必要性極低。在中美「冷戰」愈演愈烈之際，通過烏克蘭危機迫使北約及歐盟「默認」其地緣政治格局現狀，並逼迫其實現「自我約束」，進而為俄國地緣經濟勢力範圍的持續「擴張」創造穩定環境與有利條件，才是「醞釀」此次危機的核心目的之所在。
作者納扎爾拜．葉爾肯（Yerkin Nazarbay）是武漢大學國際關係學系博士候選人、哈薩克國立大學經濟科學碩士
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