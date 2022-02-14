香港抗疫專家現象——謬誤與反思（文：黃偉豪） (09:00)

每當社會出現重大問題的時候，對知識及專業意見的需求便會急劇增加，例如當經濟突然波動、大上大落時，社會上便會出現大量「投資專家」，為公眾甚至政府解答疑難。在疫情肆虐的時代，社會上多了一眾抗疫專家，本來亦是一件順其自然的事。可是，在資訊爆炸和混亂的年代，這個「專家現象」卻產生了一些反效果，就是專家意見過多，甚至變成互相矛盾和嘩眾取寵，反而帶來了物極必反的現象，削弱了公眾對專家的信任和尊重。

當然，發生以上情况的原因很多，包括筆者曾在《明報》觀點版文章中提及的「娛樂至死」現象，例如在各大傳媒面對巨大商業競爭的年代，增加收視和觀眾流量成為了首要目標，因而傾向發掘及報道專家的不同意見，以作獨家報道，從而使專家之間的分歧高於共識，使公眾感到混亂和無所適從。

除此之外，也有其他因素導致公眾對抗疫專家的印象，開始由正面走向負面。

專家對新難題意見不同 實屬正常

首先，要明白專家之間的共識和分歧，便要先了解每一門知識與學問的基本結構。在任何成熟的學科中，均有基本知識及理論，及對最新問題和現象的研究。對前者來說，專家或學者之間早有共識；但對後者而言，由於涉及最新領域的研究，有爭議和不同意見，是科學研究的一部分，也是推動創意和進步的必然過程。

所以，因為專家之間的意見有不同，便貿然放棄對專家的信任，是過於草率和鹵莽的做法。已故美國總統杜魯門（Harry Truman）有一名句：「給我一個獨臂的經濟學家（give me a one-handed economist）。」總統那麼苦惱，是因為經濟專家在解答他的經濟問題時，總是說「一方面」（on the one hand）是這樣，但「另一方面」（on the other hand）又有不同看法，總是不能給他一個絕對的肯定答案。

這正正是由於總統問的問題，並非關於經濟學的基礎知識或成熟的理論，而是針對當前國家所面對的最新和最頭痛、很多甚至是前所未見的經濟難題。在未有足夠觀察、認知和數據下，專家有不同意見實屬正常，大家不應把這現象判斷為「專家不可信」的極端情况。當然，由於專家都只能根據已有的資料，作出其能力下最佳的預測和建議，市民亦應顧及自己的現實情况，才作出最後判斷。

專家不是神，雖然有個別專家有其個人魅力，但最終所有專家的權威都是歸於背後的方法論（methodology）和數據。所以，對專家的信任不可以變成個人崇拜，只聽某一個或幾個專家的意見，認為他（們）或她（們）永遠是對的。

專家也是缺乏數據的受害者

毛澤東有一句名言：「沒有調查，沒有發言權。」這句說話的意思，就是指出專家本身並沒有特殊地位，他們的權威和影響力完全建基於科學分析和數據。在這一方面，由抗疫開始到現在，不少專家都飽受批評和爭議，其實他們也是在缺乏數據下的受害者，負責研發及生產疫苗的大藥廠才是幕後始作俑者。

今年1月，著名醫學期刊《英國醫學期刊》（British Medical Journal）便發表了一篇題為〈新冠病毒病的疫苗與治療：我們必須立即有原始數據〉（Covid-19 Vaccines and Treatments: We Must Have Raw Data, Now）的社論（註），大力炮轟藥廠現時不願公開有關疫苗臨牀實驗的數據之情况。原來，一直以來藥廠對於開放疫苗數據均採取不太合作的態度，不是保密原始數據，就是押後開放時間；有時，甚至是等疫苗被公眾使用後才開放相關數據，萬一到時才發現有問題，一切都太遲。

開放原始數據的重要性之一，是可以讓廠商以外無利益衝突的專家，可以複製分析的結果，核實藥廠沒有因計算錯誤而得到失實的結論；同時，亦可以讓其他專家分析，看看有沒有未被察覺的重要發現。要知道開放原始數據只是最基本要求，只保證藥廠沒有「計錯數」；再嚴謹一點，是要監察數據的蒐集過程，提防有人「造數」。

由於原始數據可輕易除去引發私隱問題的個人資料，例如病人姓名，而不影響分析過程及結果，保障藥廠的巨大商業利益，把自私蓋過科學價值及公眾健康的考慮，才是開放疫苗數據的最大阻力。

放棄科學 使社會更兩極化

有數據，才能有科學分析，從而有證據支持相關論點和建議，減少無謂爭拗，幫助建立共識，為有效控制疫情尋找出路。所以，科學和數據——而非任何專家的個人意見——才是解答問題的關鍵。如今出現了不同專家不同意見，七嘴八舌，以至藥石亂投的現象，最大的代價並非個別專家的聲譽和形象是否受影響，也不是「市民是否再相信專家意見」的簡單層次問題，而是社會出現不再信任科學的傾向。

當我們放棄科學的時候，在失去一個有效透過理論和數據尋找解決問題的方法之同時，也加大了人們之間的分歧和矛盾，減少互相信任，使社會兩極化和衝突增加。科學作為一個解決問題和紛爭的方法，其中一個優勢，是有客觀的方法學和數據支持，真的有「法」可依，而非涉及利益和主觀判斷的永無止境的爭論。

近期在全球爆發的反疫苗運動中，真正的重點已非疫苗是否安全和有效，而是在藥廠沒有充分合作下，支持和反對的雙方均沒有足夠的公開數據去使各方信服。長此發展下去，一切都只會淪為互相攻擊的謾罵，及沒有出路的意識形態之爭，甚至變成一場反對科學的運動，到其時，戰場亦將會蔓延至疫苗以外的範疇，成為人類社會一場更大的災劫。

註：Doshi, Peter, Godlee, Fiona and Abbasi, Kamran. (2022) "Covid-19 Vaccines and Treatments: We Must Have Raw Data, Now". British Medical Journal, BMJ 2022; 376:o102. (bit.ly/3rKNE2P)

作者是中大數據科學與政策研究課程主任

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