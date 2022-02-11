反擊對納粹大屠殺的否定及歪曲（文：施懿德、藍天銘） (09:00)

反猶太主義有多種形式及成因，這股思潮自古以來一直促成對猶太人的迫害，理應隨現代社會人權意識興起而消退。不過，反猶太主義非但沒有衰減，更有死灰復燃之勢，仇視猶太人的情緒及隨之而來的暴力襲擊，亦與日俱增。

網上世界猶太人成仇視對象

仇視猶太人的思想十分獨特，可從全球各地的個人、宗教領袖、社會組織及政府散播；縱使在沒有猶太人的地方，這股思潮也可蔓延。從政治層面來看，反猶太主義源於極右及極左思想。

雖然反猶太主義明顯對猶太人及猶太社群的日常生活造成嚴重威脅，但這股思潮往往不像大眾對其他族群的仇視般被認真看待，甚至得到默許——而這種默許本身正正就是對猶太人的歧視。

在充斥陰謀論及社會需尋求代罪羔羊的動盪年代，反猶太主義思潮總是得以興起。社交媒體的冒起，再加上疫情影響，讓很多討論和互動都轉至網上，令網上世界成為一個充滿毒害的生態環境。在這個生態環境中，猶太人常成為被仇視的對象。反猶太主義者的言論，更往往會引發駭人聽聞的暴力襲擊。

反猶太主義者對納粹大屠殺的否定及歪曲愈來愈嚴重，尤其在新冠肺炎疫情開始後，情况更是變本加厲，我們更有責任發聲和反擊。

對納粹大屠殺的否定並非新鮮事，但在這充滿不確定性的年代，現時那些否定納粹大屠殺的人可以接觸廣大群眾，鼓動他們相信那些陰謀論。據反誹謗聯盟（Anti-Defamation League）統計，全球只有54%人口聽過納粹大屠殺，難怪那些否認納粹大屠殺的人有機可乘，宣揚他們的反猶太主義思想。

此外，也有人因他們的無知，或本身刻意無視納粹大屠殺的史實，以納粹大屠殺相關議題來為他們那些不相關的主張造勢。這種歪曲旨在淡化納粹大屠殺所造成的影響，正符合國際紀念納粹大屠殺聯盟（International Holocaust Remembrance Alliance, IHRA）有關否定和歪曲納粹大屠殺行為的定義。

反擊應由國際社會領頭

納粹大屠殺期間，600萬名猶太人被有系統地殘殺。刻意歪曲納粹大屠殺史實的人，透過比較納粹大屠殺與不同事件的恐怖程度，來淡化猶太人當時被視為滅絕目標的悲劇，甚至將他們的苦難與今時今日人類面對的困境相提並論。這種主張既荒謬且邪惡，玷污了我們對受害者的懷念。

反擊反猶太主義思潮，尤其是那些歪曲及否定納粹大屠殺的主張，並不能單靠猶太人和他們的盟友、甚至以色列來推動，而是應該由國際社會領頭，當中涵蓋每個國家、地方政府，以及民權和反歧視組織等。此外，每個相信仇恨和假資訊會危害民主制度和價值的人，都應該加入這場反擊戰。

早前，以色列和德國推動一項針對否定納粹大屠殺思潮的決議。這項決議在今年1月20日獲聯合國大會一致通過。決議列出實際措施，例如呼籲各國及聯合國組織積極推動教育項目，讓國際社會意識到科技公司抗擊反猶太主義及否定納粹大屠殺思潮的必要。

傳承憶記歷史教育後代重任

個人和群體可聯手鼓勵他們的政府，優先處理反猶太主義思潮，認真看待這股思潮帶來的威脅。各地政府亦可就納粹大屠殺相關教育措施提供支援，確保當今一代及下一代有足夠的工具，不被陰謀論、仇恨言論及假資訊所惑。各地關心這方面議題的人士，可推動應用IHRA對反猶太主義及否定和歪曲納粹大屠殺的定義，這些定義在不妨礙言論自由的前提下，對辨別反猶太主義相關現象極有幫助。

猶太人被企圖種族滅絕的史實才不過過去了70多年，大家絕對不能對這史實懵然不知；對仇視猶太人的行為不聞不問，亦絕不能被容忍。當年納粹大屠殺的倖存者已年紀老邁；憶記過往歷史、教育下一代的重任，就應由我們來傳承。

作者施懿德是德國駐香港總領事，藍天銘是以色列駐香港總領事

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