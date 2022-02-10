有效發放疫情資訊 助保障學童健康（文：陳岡） (09:00)

難得悉接種與否的入院數據

到了今天，Omicron變種病毒廣泛傳播，在5至11歲、70至79歲和80歲或以上的3個年齡群組，已接種一劑疫苗的比例分別只有5.1%、63.1%及34.2%之際（註），市民印象最深刻的疾病及疫苗資訊，首選是已由幾十增至幾百，甚至上千的每天確診人數，次選是實施「疫苗通行證」制度後，未打疫苗的人將不准進入哪些處所、限聚令收緊至什麼程度等。很少市民能從政府提供的資訊中，了解已接種疫苗及未曾接種疫苗這兩類人士，在有症狀入院及重症（這些都對醫療系統構成壓力）人數方面的分別。

當每日確診人數由十位數上升至百位數，甚至千位數的時候，抗疫策略負責人應以比病毒擴散更快的速度去計劃，在每日確診人數飈升至更高數字甚至萬位數之前，應該如何以市民明白的語言，發放基於科學的相關數據，提升疫苗接種率，從而避免有症狀入院及重症人數大幅增加。例如美國、英國、新加坡這些已經或曾經有成千上萬的每日確診人數、確診比例遠高於香港的國家，它們是發放什麼數據，讓人們了解已接種疫苗和未接種疫苗者的疾病數據之分別？

從美、英、星數據可學習之處

筆者從事教育工作，相信兒童先要有健康身體，才可追求學習成果，亦認為有效傳達影響兒童健康的疾病數據至為重要。

在眾多年齡群組中，筆者特別關心0至4歲、5至11歲和12至17歲群組的健康。上述3個國家有關數據顯示：

（一）0至4歲幼兒住院率高：美國疾病管制與預防中心（CDC）今年1月23至29日的數字顯示，每10萬名0至4歲幼童當中，有6人於該星期因感染新冠病毒要住院，遠比5至11歲群組的1.6人及12至17歲群組的2.3人為高。全球包括美國的5歲以下幼兒，到現在仍未能接種疫苗，他們最需要其他年齡群組的家人接種疫苗來保護他們。

（二）12至17歲少年全面接種疫苗減低住院率91%：美國CDC去年12月25日的數據顯示，12至17歲群組當中，未接種過疫苗的少年因新冠病毒住院的數字（每10萬人計），是已全面受到疫苗保護之同齡少年的11倍。

（三）未接種疫苗的小學生感染率高：英國今年1月29日數據顯示，英格蘭2至11歲小童的感染率（13.1%）是所有年齡群組中最高，這可能與12歲以下疫苗接種率極低（已接種一劑者當時少於2%）有關。

（四）未接種疫苗／接種率較低的11歲及以下兒童住院率，比已接種的12至19歲群組高很多：新加坡衛生部今年1月30日數據顯示，全國當天11歲及以下群組的新冠患者住院人數是48（2月5日有1人被送入深切治療部），但12至19歲群組卻只有8人住院（至2月8日沒有人需要深切治療）。而在同日，前者完成兩劑疫苗接種的比例只有15%（5至11歲），後者卻高達96%，顯示疫苗接種對減低住院率極為有效。

以上是每天確診人數曾經或仍處於萬位數的國家的經驗和公開發放資訊，我們香港從中可以學習到什麼？還有其他有關疫苗副作用和新冠病毒類似病徵的比較數據，留待專家引述和解說，不在此累贅了。我們可以更有效發放有助家長和學生全方位了解疫苗與感染、住院、重症和副作用的資訊，藉此更有效保障學童健康嗎？

註：數據截至2月9日

作者是資深中學、小學校長，哲學博士

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