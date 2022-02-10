探討2020至2021年市民「迴避新聞」狀况（文：鄧鍵一） (09:00)

2019年後，香港的政治發展急速轉變，人心不穩，人們會否跟「傘後」情况一樣，選擇遠離公共事務，也是一個值得留意的課題。因此，筆者整理了分別於2020年8月和2021年11至12月進行的問卷調查（註），比較在兩段時期，香港市民接觸新聞資訊的時間是多了抑或少了。

港人接收新聞時間少了

問卷調查中，受訪者被問到每日分別花多少時間看報紙和電視新聞，包括網上瀏覽。雖然現在很多人都透過社交媒體接收新聞資訊，但始終報章和電視台仍然是生產新聞資訊的主要機構，社交媒體流通的新聞資訊，很多時都是轉發報紙和電視台所生產的內容。不過，只經營或主力經營網上平台的網媒（例如「香港01」）則不包括在這兩條題目的範圍內。

表1是2020年中和2021年底，香港市民看報紙和電視新聞的時間。整體上，香港市民接收新聞資訊的時間少了，每日花一個小時以上（61分鐘或以上）看報紙和電視新聞的人，分別由28.6%下跌至20.9%，及由29%減少至20.7%。特別值得注意的是，表示自己完全不看報紙和電視新聞的人，亦大幅增加。完全不看報紙新聞的人，由11.2%飈升至23.6%；而完全不看電視新聞的人，則由13.2%增加至18.8%。

邏輯上，這結果有可能因為人們在這一年多，大幅轉向閱讀「香港01」、「眾新聞」等網媒。不過考慮到當時的主要網媒在2020年之前已經存在，加上那段時間沒有具規模的新網媒出現，所以從整體人口來說，這個影響未必很大。

「民主派／本土派」不看新聞者增幅顯著

在表2，我分別按受訪者的年齡層和政治立場，整理在2020和2021年分別有多少受訪者完全不看報紙和電視新聞，結果重點如下：

（1）不論年齡層和政治立場，都多了受訪者表示完全不看報紙和電視新聞。

（2）比較各個年齡層，完全不看報紙新聞的人增幅相若；至於電視新聞，無論2020還是2021年，都比較多年輕人完全不看電視新聞。而比較兩段時間，完全不看電視新聞的年輕人增幅比其他年齡層大。但整體來說，各年齡層不看新聞的人數增幅差異不大。

（3）相對於年齡層，政治立場跟迴避新聞的增長關係比較顯著。無論是報紙還是電視新聞，都多了超過10個百分點自認為「民主派」或「本土派」的市民完全不看新聞，增幅比其他政治立場或沒有政治立場的人誇張。

如果從這個結果來看，這一浪的迴避新聞趨勢，跟傘後情况相似，都可能是出於政治無力感及其他情緒反應。我們亦不能忽略，2020年中至2021年底，香港新聞業本身也有重大變化。很多政治立場為「民主派」或「本土派」的市民，都是《蘋果日報》的讀者；2021年夏天《蘋果日報》停刊，可能令一部分讀者不再接觸報章新聞。同樣，有線新聞於2020年底的人事變動極具爭議，亦有可能令一些市民覺得有線新聞的公信力今不如昔，遠離了電視新聞。

另一方面，表示自己為「建制派」、「中間派」、「無政治取向」的市民，也多了人不看新聞，原因尚待考究，但很大機會源自這段時間的整體氣氛，例如每日的新聞都是關於確診數字、社交距離措施等使人氣餒的新聞，令人難以熱中了解公共事務。

兩成人不看報紙電視新聞 值得關注

無論市民為什麼遠離新聞，約兩成人表示不看來自報紙或電視台的新聞資訊，也是值得關注。畢竟一般來說，傳統新聞機構有比較嚴謹的編採流程，確保消息真確可靠。同時，因為傳統新聞機構比較有能力接觸到各種消息來源，有利它們整合不同資料和意見，讓公眾知道社會整體狀况。

政府在發布資訊上面對挑戰

當社會上有顯著比例的市民完全不看來自報紙或電視台的新聞資訊，最少有兩個情况值得注意：

首先是政府資訊的傳遞。有顯著比例的市民不看傳統新聞機構生產的新聞資訊，不利政府發放官方消息。尤其是疫情期間，各種消息和更新資訊瞬息萬變，如何在社會大眾迴避新聞的背景下，準確、有效地發布重要資訊，會是政府需要面對的一大挑戰。

第二，一些人選擇不看報紙或電視台的新聞資訊，可能會更依賴自己的社交網絡來接觸時事資訊。這個過程中，新聞資訊有幾大機會受用戶朋友圈的政治立場影響、當中包含了幾多未經證實的資訊，都會影響政府發布消息的效果，以及相關公共討論的方向。這方面的影響值得繼續探討。

註：2020年8月的問卷調查受訪人數817，回應率38%；2021年11至12月的問卷調查受訪人數1066，回應率39%，兩者皆是隨機抽樣的電話問卷調查

作者是香港恒生大學社會科學系助理教授

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