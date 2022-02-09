專家「不反對」兒童接種 家長該怎樣選？（文：簡慧敏） (09:00)

專家字眼「與別不同」

眾所周知，政府對各年齡群的疫苗接種計劃是基於行政長官委任的2019冠狀病毒病疫苗顧問專家委員會、衛生署設立的若干科學委員會和行政長官委任的專家顧問團（統稱專家）的共識意見。為何專家於1月17日就5至11歲兒童接種科興和復必泰兩種疫苗提出更新的暫擬共識建議的消息一出，即引起許多家長的關注？原因在於今次專家使用的字眼「與別不同」，就5至11歲兒童的共識是「不反對」，而非之前一直所用的「建議」，對於仍在發育的兒童來說，這句「不反對」到底代表什麼意思？家長心裏不禁產生疑慮：兒童接種新冠疫苗是否安全呢？

現時本地疫情非常嚴峻，無論男女老幼均有可能受新冠病毒感染，病毒防不勝防，家長當然會擔心兒童染疫。截至2月7日，本港分別有484個5至11歲兒童及889個12至19歲青少年確診新冠病毒。截至2月7日，不計算5至11歲兒童在內，完成首劑疫苗的接種率為80.4%，完成第二劑疫苗的接種率則為72.5%；至於5至11歲兒童群組，截至2月7日，接種了第一針的只有4.2%（即17,282人）。

這些數字意味很大部分家長本身已接種疫苗。不過，孩子是家長的心肝寶貝，父母當然非常着緊子女的健康，兒童仍在發育階段，身體狀况不能與成年人直接比較，家長的擔心和憂慮是完全可以理解的。

醫學知識深奧難明，普羅市民很難理解藥物和疫苗的原理，市民只有相信醫學專家和科學家的專業知識，相信嚴謹的審核制度，才放心信任新冠疫苗，將疫苗注射進自己和孩子的身體。

應用直接淺白語言釋疑

我在立法會的會議上提到，既然法例賦予專家民事法律責任豁免，希望他們真誠地向政府提供專業意見時，可以在措辭上作進一步解釋，用直接、淺白的語言向市民解說清楚，釋除市民顧慮。對成年人、長者、青少年和孕婦，專家都是用「建議接種」，而對5至11歲兒童則用「不反對」字眼，理由是什麼？專家們對哪些方面有所保留？兒童接種的風險又是否比其他人高？還是因為科研數據有限，技術上只能用「不反對」字眼？

再者，對於5至11歲兒童接種復必泰疫苗，專家也有特別建議，包括復必泰劑量為成人三分之一；兩劑相隔時間為12星期，而非一般的21日；連注射方式亦有別於一般成人採用的上臂注射，建議於大腿外側以肌肉注射方式接種，目的是減低出現心肌炎的機會，這又是否代表風險更高？

須提供更多資料 助家長決定

政府和專家必須提供更多資料，包括中國內地和外國的科學研究發現、實際為兒童接種的數據、不適合情况（如有）等作參考，讓家長可以在掌握疫苗相關資料後更容易做出決定。因此，政府和專家不能只呼籲兒童接種，卻迴避解釋使用「不反對」字眼的理由。

香港12歲及以上人口逾八成已接種首劑新冠疫苗，我們一方面繼續關注長者接種率偏低的危險，同時亦要避免兒童成為防疫缺口。若將5至11歲人口計算在內，本港首劑及第二劑疫苗的接種率會下降至約75%及約68%。政府實在有責任採取以上建議，切實行動，以釋除家長的顧慮。

作者是立法會議員

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