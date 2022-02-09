疫情 新年（文：馬仲儀） (09:00)

大家都想評論政府的防疫工作，我覺得不必了。當日何君堯的言論一出 （提倡「與病毒共存」可能犯上《港區國安法》），加上這兩三天新華社和《人民日報》的評論已對本港防疫抗疫政策定調，香港的防疫工作無論在公共行政或科學方面都已無討論空間，也無謂在大家的傷口上灑鹽。疫情過了兩年多，無論是疫苗、治療方法或防疫政策，什麼是有效、什麼是無效，已有可參考的數據和實例，不用爭拗。什麼措施是為了帶市民走出困局、顧及大家身心需要，什麼是為了方便自己統治的手段，香港人理應心中有數。

我也讀了近日廣傳、清華大學法學院教授勞東燕在微信公開發表但很快被刪除的文章——〈直面真實的世界〉。我不懂評論國情，只覺得文章所說的不慍不火，如標題般真實。香港人應開始多留意國內那些很快被刪除的良心言論，除了容易得到共鳴，也能為快來的生活作點心理準備。

上個星期，立法會前議員張超雄因被控藐視立法會，判囚3周，我感到無限唏噓和不解。先問，如當日他那種溫柔的站立、舉牌和重複朗讀指摘李慧琼的口號，也算是藐視立法會，那些在會議中倒頭大睡的議員又如何？張超雄多年來關注弱勢社群，推動多個相關法例的完善和改革，其議員辦事處更處理了無數求助個案。

再看現在「五光十色」的立法會，雖亦討論了院舍員工虐兒和安老院長者接種新冠疫苗等事，但內容是多麼空洞和欠缺人性，當然也不能引起社會大眾的應有關注。沒有像張超雄這樣的立法會議員，沒有區議員，沒有仍需要廣泛市民選票的建制派議員，市民可向誰求助呢？

保持心境和頭腦清晰

經歷過這兩三年的渾濁世道，雖然看到真理好像很容易被滅聲，但天理循環從不缺席。有人想刪掉或扭曲歷史，但當錯誤重複發生時，大家擁有的真實記憶便會浮現。最後，祝香港人新一年保持心境和頭腦清晰，面對被灌輸的恐懼、被加諸的脅迫，不自亂陣腳。

作者是醫生

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