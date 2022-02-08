兩屆奧運濃縮中國心路歷程（文：歐陽五） (09:00)

從「我」到「我們」 從「講歷史」到「向未來」

執導兩屆奧運會開幕禮的張藝謀，精準概括了這14年的心路：從「我」到「我們」，從「講歷史」到「向未來」。2008年夏奧會，給世人留下了中國歷史文化恢弘壯闊的記憶：2008名演員擊缶而歌，147米長、27米寬的水墨畫卷，將鄭和下西洋、活字印刷和太極等逐一呈現。

彼時，世界尚對作為新興經濟體的中國知之不多、充滿好奇，夏奧會舞台遂成為中國展示自身、贏得良好口碑印象之機。况乎，2008年夏奧會終於回答了中國近代史上著名的「奧運三問」，洗刷百年前的「病夫」之恥，是其歷史宿命之一。因之，夏奧會以「我」展開，具有其歷史必然性。

14年後，時代的車輪滾滾向前，把中國帶向世界舞台中央。歷史坐標的轉變，使中國更注重在共同體中觀照自身，理解他者。冬奧會開幕禮上，由各國「小雪花」匯聚而成的人類「大雪花」，象徵和而不同的共同體；來自中國大山裏的孩子們，身著傳統虎年服飾，演唱希臘語會歌，地球村天涯共此時。英國《衛報》稱讚開幕禮選取世界著名古典音樂作為背景音樂的做法，並援引組織方的話稱，這表達了中國對世界各地文化的尊重。其實，講究虛懷若谷的中國文化素有對其他文化的尊重，只是在2022年的時點上，中國更有能力和空間輕巧、自如、暢然地表達這種尊重。

在冬奧共同體的多樣性空間中，中國回歸了留白的傳統文化理念，向世界展示中國文化「大音希聲、大象無形」的深沉之維，彷彿武俠高手揮灑木劍，卻積蓄千鈞之力。點火方式以「不點」代替「點」，主火炬被所有參賽國家的「小雪花」簇擁，造就不着一字、盡得風流的「中國式浪漫」意境；暖場環節全部起用群眾表演，普通人的質樸共情，不言偉大卻直抵人心；年輕的新疆運動員迪妮格爾．衣拉木江亮相點火儀式，是對以「人權牌」抹黑新疆與中國者的回應，其效果則是此時無聲勝有聲。

從現代環保角度而言，「留白」文化觀念亦與低碳、節儉的生活方式相配。北京冬奧會的預算為20年來冬奧會最低；開幕禮參演人數約3000，是14年前的五分之一；通過科技創新，北京成為冬奧歷史上第一個大規模採用碳排放接近零的二氧化碳製冰技術的主辦城市。能夠兼顧節儉、安全與精彩，亦與中國發展至今所培育的高組織能力密不可分，更是中國主動踐行對共同體未來綠色發展的承諾。

北京冬奧會以「我們」與世界共情，以「未來」與世界共舞。相信「我們」與「未來」，是彌合後疫情時代的精神力量。

作者是時事評論員

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