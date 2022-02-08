善用財政儲備 助失業者脫困（文：曾迦慧） (09:00)

政府於上月中推出第五輪防疫抗疫基金，為受疫情影響的行業提供財政支援。然而，我們擔心抗疫基金只保僱主，未保僱員。資助只是確保僱主「蝕少啲」，僱員仍可「被炒」或「停工」，未能從中受惠。能夠獲得直接資助的僱員，所涵蓋的行業十分有限（註1），本港仍有大量受疫情影響的僱員未能得到相關保障。

此外，抗疫基金亦未有對失業人士提供支援。參看數據，失業率雖然由高峰期（2020年12月至2021年2月）的7.2%下跌至2021年10至12月的3.9%，但與疫情前的2.8%比較，仍高出1.1個百分點，反映失業問題仍然存在，抗疫基金所支援的對象只是杯水車薪。

發放短期失業津貼和停工津貼

港府庫房近年雖然面對財政赤字，但仍有豐厚財政儲備。根據世界銀行的數字（註2），2020年香港的財政儲備（不計算黃金儲備）排名全球第五，僅次於中國內地、日本、瑞士和印度。而2021/22年度一次過紓緩措施的開支亦高達約486億元（註3），反映縱然面對財赤情况，港府仍然有條件推出各種惠民政策，以協助市民走出困境。

財政司長陳茂波一直提出須恪守審慎理財、應使則使的原則，以保留財政實力，確保金融穩定。不過，樂施會認為財政儲備就是用於經濟不景的時候，支援弱勢社群，避免更多人因經濟不穩而跌入貧窮線下，以及為貧窮人士提供最基本的援助，包括保障失業或開工不足人士，在逆境下仍可負擔基本生活需要。

財政預算案將於2月底公布，我們期望當局以民為本，並針對失業、停工、就業不足等問題對症下藥。目前，社會已有共識需盡快推出中短期失業援助。樂施會建議當局透過關愛基金，向收入在住戶入息中位數一半以下（貧窮家庭）的失業人士，每人發放最多6個月、每月5000元的短期失業津貼；申請人需提供簡單的失業及收入證明。同時，針對停工問題，當局亦應發放一筆過5000元的「停工津貼」，以涵蓋在第五輪防疫抗疫基金中未能保障到的基層打工仔。

下調職津最低工時要求

同時，鑑於就業不足的情况仍然存在，當局應進一步下調在職家庭津貼計劃的非單親住戶最低工時要求，由72小時降低至36小時，讓擔任散工及臨時工的工友亦能受惠，並且向所有合資格住戶發放雙倍職津津貼。長遠而言，當局應研究失業保險制度，讓失業人士有多重保障。

在此新春佳節，祝願各位新年進步、身體健康，期望疫情陰霾盡快離去，廣大市民可以重過正常生活；亦希望政府聽取民間聲音，推出以民為本的政策。

註1：直接資助的行業僱員只集中於註冊體育教練，藝術從業員及自由工作者，校巴司機及保母，旅行社職員、領隊及導遊，旅遊巴司機

註2：bit.ly/3GhWppe

註3：bit.ly/3GmgudZ

作者是樂施會總裁

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