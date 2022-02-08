預算案應促進移動支付基建（文：譚偉強、舒浩） (09:00)

全民派消費券 需全面權衡

若僅為刺激消費，政府尚有大量派糖方式，當局需要對全民派發消費券這一措施作全面權衡。

第一，全民派消費券動輒耗費幾百億政府儲備，但對經濟提振作用有限。根據去年經驗，派發電子消費券會使不同電子支付平台及商戶因競爭而紛紛推出優惠及折扣，在一定程度上會刺激本港經濟。據當局評估，去年的電子消費券計劃對本港GDP（本地生產總值）有0.7個百分點的提振作用。然而，消費券刺激效果會隨着優惠措施的取消而削減。

第二，派發消費券受益最多的是八達通公司等電子支付平台，對於只支持現金支付的小型傳統商舖和小微企業而言受益不大，難以實現普惠目標。

第三，現時港府財政儲備僅餘9000多億元，加上疫情反覆及全球經濟不明朗，政府應預留款項以備不時之需，例如推出下一輪防疫抗疫基金。

最後，消費券更多的是讓本地居民提前消費，若無整體經濟環境的改善，始終會在消費券刺激效果散去之後，存在後勁不足的問題。還有一個更關鍵問題在於，所謂遠水難解近渴，消費券發放到市民手中，最快都已經是4月底的事。

當然，去年的電子消費券確實對疫情防控有幫助——港大研究發現，新冠病毒可以在鈔票上存活兩日。而此波疫情的國泰空少群組，就引發了「毒銀紙」播毒恐慌。去年消費券採用電子支付，可避免紙幣傳播病毒的風險。新一波疫情下，派發電子消費券的確有利於在鼓勵消費和刺激經濟的同時，降低疫情傳播風險。

但總體來說，香港的經濟回暖不能單靠消費券形式的本地「塘水滾塘魚」，而是應盡力控制疫情蔓延、推高疫苗接種率。藉着通關「開番個大水喉」，充分挖掘內地遊客的消費潛力，促進香港經濟復蘇和發展。

因此，派發消費券需小心權衡。若能在刺激經濟之外，同時促進政府治理及本港經濟結構趨於合理，那當然是值得一試。筆者認為，本港應通過一系列政策措施，大力推動移動支付；全民派發「移動支付」消費券應僅是其中一環。

培養香港居民移動支付習慣

移動支付與電子支付並不完全等同。移動支付，也稱為手機支付，就是允許使用者透過其移動終端（通常是手機），對所消費的商品或服務進行帳務支付的一種服務方式。這與拍卡消費和刷卡支付的電子支付，存在顯著差異。

近年，中國內地兩大支付巨頭Alipay和WeChat Pay積極開拓香港市場，讓更多人體驗到移動支付的便利，但八達通仍佔據主導地位。與八達通需申請實體卡相比，Alipay、WeChat Pay等憑藉流行的二維碼支付工具，更具安全性和便利性，成為未來發展的大趨勢。

金融服務業向來是香港支柱產業，也是港人引以為傲的優勢產業之一。隨着國家引領「數字人民幣」發展帶來的科技革命，香港金融業亦面臨數碼化「不成功便成仁」的深刻轉型。但是，相比內地領先世界的移動支付系統，香港的移動支付尚處於起步階段，且移動支付終端大多為大型公司所擁有。因此，移動支付基建將會是推動未來香港金融服務業數碼化的核心部分。

促進本港移動支付的發展，首先要改變本港居民以八達通及信用卡佔主導的實體卡電子支付消費方式。港府應推動全港移動支付基礎設施的建設，通過消費補貼等措施，鼓勵居民和商戶使用移動支付，培養本港消費者的移動支付消費習慣。這些設施可以在通關後，契合內地遊客消費習慣，充分釋放內地遊客使用移動支付的消費潛力，為香港經濟發展注入源源活水。

更重要的是，移動支付的發展為本港的交易無紙化和數碼化經濟打下堅實基礎，更是促進香港從傳統的國際金融中心轉型為數碼國際金融中心的必然舉措，有利鞏固香港的國際金融中心地位。金管局近期研究的零售層面「數碼港元」的普及，更是離不開移動支付基建的發展。

為此，港府應通過一系列更全面的政策和措施，加快建設移動支付基礎設施，培養本港居民的移動支付習慣。政府應做到未雨綢繆，加快推進移動支付基建，包括為商戶安裝移動支付設備、降低移動支付管理費用，並提升款項過帳效率等，為通關後方便內地遊客消費作準備。

統整政府政策 合力推動移動支付

培養香港居民的移動支付習慣，涉及衣食住行的方方面面。若乘搭港鐵和巴士使用八達通，「打的」和藥房消費用現金，大商場購物用信用卡，分門別類的支付方法並不能培養出市民的移動支付習慣。只有做到「手機在手，天下我有」，消費者的移動支付習慣才能形成。

目前香港的電子支付系統並不一致，本港支付系統有各自的讀卡器。缺少統一平台，窒礙了移動支付服務的發展。例如，政府的交通費補貼計劃只承認使用八達通付費的部分，卻沒有將透過其他方式支付的交通費計算在內，這當然會令消費者只是用八達通來搭車。因此，政府各部門的政策與移動支付習慣的形成是息息相關。政府各部門的同心協力，將是促進本港移動支付發展的重要環節。

實名制的移動支付，使用統一的二維碼作為收付款工具，對消費者來說，記錄每筆支出與收入，可享受移動支付帶來的安全與便利；對商戶來說，毋須使用額外的收款設備，成本將進一步降低；對公共部門來說，移動支付可幫助整合部分行政程序，精兵簡政，提高效率。同時，移動支付發展可帶動各部門整合資源，也為未來香港發行數碼港幣奠定良好基礎，對於香港抓住金融科技時代發展的良好機遇，具有重要意義。

通關為香港經濟充電

總體而言，在經歷兩年的疫情防控以來，本港消費潛力後繼乏力，香港經濟的回暖不應只依賴於通過派發消費券所帶來的短期刺激，而是應該致力於通關所帶來外部的消費「活水」。若政府可以克服疫情達至通關，吸引內地遊客在港消費，將令本港旅遊、餐飲及零售等相關行業，受到遠超數千元消費券的鼓勵和刺激，對本港經濟的提振作用亦會遠超0.7個百分點。

同時，港府大力推動移動支付基礎設施的建設，有利小型和傳統商店吸引那些可能不願意用現金支付或不願意去銀行兌換港幣的遊客。從這個角度來看，移動支付將有助改變大型零售公司的壟斷模式。因此，通關是促進香港經濟長遠發展的「靈丹妙藥」，而推動移動支付基建、普及移動支付，則是其中的關鍵環節。筆者呼籲政府預算案在此處着墨，提出一系列政策措施，加快促進移動支付基礎設施的建設。

作者譚偉強是香港教育大學個人理財教育文學碩士課程主任，舒浩是香港教育大學社會科學系研究助理

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