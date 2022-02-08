強制長者受苦於心何忍？（文：劉進圖） (09:00)

隨着感染個案數目迅速大幅上升，需要檢測和隔離的市民也呈幾何級數增加，政府的檢測及隔離設施馬上不敷應用，防疫系統出現了許多樽頸，政府應變能力嚴重不足，以致物資輸港受阻、市民大排長龍、隔離中心爆棚、院舍長者撤離、醫院急症室告急。這一大堆亂象，令不少市民感嘆，剛來臨的新年到底是虎年還是「苦年」？

檢測站應廣設派籌機

核酸檢測是比較準確可靠的測試辦法，但需要從鼻孔及咽喉採樣，有經驗的採樣人員數目始終有限，突然間增加了許多市民需要檢測，輪候是無可避免的，但排隊並無必要。臨時檢測站職員只要採用派籌的方式，每個小時發出信息，公告未來一個小時會輪到哪些籌號採樣，輪候市民就可以回家休息，或者在檢測站附近找地方休息，不用在球場上「打蛇餅」排隊。這樣排隊既折磨市民，也大大增加了相互感染的風險，與防控疫情的目標背道而馳。

日前，在荃灣公園檢測站，入口設置了派籌機，市民按掣取票後，可到場查看輪到哪些號碼進去採樣，也可掃描QR code查看實時進度。這個方法令數千輪候市民免卻派隊之苦，當局應馬上在各區的臨時檢測站使用。就算機器不夠，也可以改用人手派籌，然後定時發布資訊，總之要免除市民承擔不必要的苦楚與風險！

同樣道理，當局規劃密切接觸者的隔離檢疫安排時，也應以免除非必要苦楚與風險為大原則，制訂靈活務實的措施，例如容許條件適合的市民家居隔離。

家居隔離 較彈性也較人道

醫管局行政總裁高拔陞向傳媒指出，由於變異病毒株Omicron的感染者大多沒有病徵，或只有輕微病徵，預料少於一成感染者需要較多醫療照顧，當局會將竹篙灣檢疫中心部分單位改為隔離設施，接收輕症或無病徵患者；一旦這隔離設施也飽和，下一步將安排輕症患者家居隔離，使用電話和手機程式作遙距醫療監察。

醫管局的預案顯示，當個案數目以幾何級數增加，有負氣壓房間的公立醫院和隔離中心都必然會爆滿；為了妥善照顧有病徵的患者，以及那些家居環境不適合在家隔離的密切接觸者，客觀上有必要分流，容許沒有病徵的患者和密切接觸者留在家裏，接受多次檢測和醫學觀察，有需要的時候才進醫院。這樣才能避免急症室和醫院病房被擠破，集中醫療資源照顧真正需要醫護診治的人。

對於倚賴別人照顧的長者，假如能夠留在熟悉的環境裏隔離，不用遷到陌生的、物資匱乏的隔離營舍，身心都可以免受折磨，照顧者也會壓力大減。這種較彈性也較人道的檢疫安排，許多海外國家早已採納，香港毋須等到隔離設施爆棚才做，應該容許條件適合的家庭或院舍率先採用。事實上，政府官員如果有留心民意輿情，應該知道許多市民現在擔心的，並不是感染Omicron，而是一旦確診，所有家人便要送隔離營，怕家裏長者得不到適當照顧！

倡全民強檢者 有否考慮可行性與代價？

香港現時每天做核酸檢測的容量，介乎15萬至20萬宗之間。假如要仿效內地做全民強制檢測，即在2至3天內替700多萬市民完成檢測，檢測容量要增加10倍以上，否則根本不可行。儘管如此，一些政治掛帥的議員仍然不停主張全民強檢，說唯有這樣才能找出所有隱形傳播者。這些議員有沒有看到，在社區球場上苦苦等候檢測的老人家，那雙不停發抖的腿？如果看到，試問於心何忍？在提出一項政策主張時，難道不用考慮現實可行性？不用顧慮市民將付的代價？所謂「苛政猛於虎」，什麼是苛政？令民眾承受非必要的苦楚，就是苛政！

（作者按：本欄今起將改為隔周二見報）

作者是資深傳媒人

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