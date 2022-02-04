「爆竹一聲除英偉」 然後呢？（文：曾志豪） (09:00)

但問題真的只有一個徐英偉嗎？

由林鄭點名批評徐英偉，到他自行辭職，相隔了差不多1個月，如果這個問責委任機制真的有作用，難道不是應該迅速下台？一般市民只會覺得，這是林鄭和民建聯的角力分出勝負，又或者是北京在這件事選擇了支持林鄭，這是政治角力起了作用。

別忘記林鄭點名批評徐英偉時，引來建制內部的爭議分歧，前AO（政務主任）譏諷林鄭也出席了婚宴，也有人質疑為什麼出席一個合法合規的宴會要被指摘批評。這過程看不出什麼問責體現，反而只看到紀律敗壞。

那麼要徐英偉下台，又真的是為了防疫大局嗎？

與徐英偉犯了差不多錯誤的人員，都沒有下台懲處，甚至部分人沒有受點名批評。入境處長區嘉宏同樣沒有掃「安心出行」，辯解只逗留在餐廳外圍15分鐘；發展局長政治助理馮英倫在洪門宴期間有飲酒，未知有否戴口罩，逗留逾4小時至午夜方離去。沒掃安心出行、沒戴口罩，這兩個罪名其實都是徐英偉所涉及，甚至是普通市民都曾經被防疫規例「599系列」所檢控的罪名，為何這兩名官員都未需要為涉「知法犯法」而負更大責任和懲處？

區嘉宏最是離譜，到場賀壽居然只在餐廳外逗留，符合一般人情禮儀、合邏輯嗎？當然，至今未有洪門宴閉路電視片段，也是令人無語。

馮英倫說不記得自己有否戴口罩，這種賴皮的藉口，難道不會令政府尷尬嗎？

區嘉宏上一次才涉及恒大飯局，現在又一次出現在這些權貴「畀面」飯局，真的完全可以安坐職位嗎？

林鄭沒有更嚴厲地處理這些官員，只有兩個可能：這些人的政治勢力太大，社會早流行「刑不上武官」的講法；另一個可能便是，林鄭不想擴大洪門宴的打擊面，她要的只是藉追究防疫之責，建立久違的威信，為連任鋪路。北京在特首任期即將交接期間，批准更換主要官員，也的確可傳達出「北京信任林鄭」的信息。

權鬥式的問責，不會令人對政府更有信心。

作者是傳媒工作者