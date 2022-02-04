抗疫政治的輕與重（文：盧荻） (09:00)

西方政治建制的忙與盲

在這輪攻勢中，面對全球大流行瘟疫籠罩下西方的內部困境以及與中國的緊張關係，政治建制的自稱左翼顯然是在忙於安內，倒是右翼率直也沒空後顧了，主動出擊攘外。

以年初英國《新政治家》（The New Statesman）雜誌和美國《國家》（The Nation）雜誌的專文為代表，左翼着力清理門戶，將圈內抵制敵對中國者，標籤為新時代的「坦克派」（tankies）。其中，《新政治家》將中國界定為世界上的邪惡勢力，支持西方向中國發動冷戰，倡言必須清除工黨內部在這個問題上的異見。《國家》的基調略為迂迴，借用被採訪者之口批評「美國民主社會主義者」（與民主黨關係複雜的、美國規模最大的左翼政團）迴避施壓中國，並借圈內的香港、台灣成員之口，將異見標籤為「威權主義、法西斯主義」。這些言論所反映的，是西方建制左翼的成見，同時還有更複雜的西方工人階級與中國的關係、西方的工人貴族政治問題，這必須另文分析和評論。

倒是右翼乾脆，直接就是投槍擲向中國，標靶是抗疫政治。這其中，《紐約時報》一篇評論將從西安到全中國的抗疫表現比擬為納粹大屠殺，並宣稱積極參與抗疫的中國民眾犯着集體性的「平庸之惡」（註1）。《福布斯》雜誌一篇文章同樣語出驚人，揚言中國的疫情致死人數被系統隱瞞了，真實人數是170萬，卻被壓低至公布的4636（註2）。如此種種，在中國的話語空間所引發的反應，與其說是憤慨，毋寧說是驚詫，難以想像這世上竟然還有道德底線至於此者。

對「動態清零」講道理

討論、評論抗疫和抗疫政治，本來毋須如此，毋須只靠此類聳動話語，否則也就是自娛自樂而已。《紐約時報》隨後的另一篇文章（註3），標題是「中國的清零政策正在製造一場疫情災難」，雖說用語以至立意顯得刻毒，畢竟還是試圖說出它的道理，而從中國的角度看也有其警醒作用。差不多同時，國際貨幣基金組織總裁對中國抗疫的評論，語調稍為溫和，但基本上也是同一立意，所說的也是同一道理。

這個道理可以概括如下。首先是世界大勢，據說新冠病毒變異來到Omicron已經是無可防避，而病毒的毒性顯著降低及群體免疫的形成，又意味着毋須過度防避。這樣，隨着西方國家轉向「與病毒共存」，世界各國必然只能跟隨，於是突顯出中國「動態清零」策略的困境：既然病毒無可防避，動態清零變成不可能，而且勢必導致災難性的後果，即因為欠缺自然感染以及國產疫苗的防護力不足，要達到群體免疫極其困難；與此同時，動態清零的實施手段必然是大範圍關停、封鎖，這導致高昂的社會成本，並且對中國和世界經濟造成嚴重破壞。

這個道理是否現實？或許可以判斷，西方國家放棄抗疫已經是勢不可當（能否以及以什麼代價達至群體免疫是另一回事），中國確實有成為全球大流行瘟疫窪地的危險。只是，中國的動態清零是否就變成不可能，這是言之尚早。疫情危險增加的同時，精準抗疫的手段也在發展，從而，抗疫成本是否會越過社會承受力的界線，這也是言之尚早。

也對「與病毒共存」講道理

如果說，新冠病毒毒性真的是已經降低到流行感冒的水平，那全世界都不會追求清零，中國亦不會，至多會以動態清零爭取時間來發展和接種有效疫苗，平安過渡到「與病毒共存」。問題是在現階段，不論是在中國還是在西方，放棄抗疫是極其危險和不負責任的做法，可以預見的危險包括：

（1）疫苗防線未必可靠，突破了就只能依靠自然感染，這是適者生存，冷酷的社會達爾文主義，大大降低了現代人類文明的底線；

（2）突破防線之後，縱使重症率和致死率低，但因為輕症者基數大，其後果一是醫療資源擠兌，二是成為病毒變異的溫牀；

（3）全球範圍的疫苗配給極不均衡——以最簡單的指標，即接種總劑量與總人口的比率看，至2022年1月20日，西方七國集團是約176%，中國內地是約206%，餘下的全世界僅僅是約98%——高接種率的發達國家放棄抗疫，意味着極其自私地將不發達世界置於險地，而這又會促進病毒變異，帶來回旋鏢效應；

（4）縱使是輕症，其長期後遺症尚未明確，有充分的理據相信不容輕視，而因為患病群體基數大，對全社會的風險也大；

（5）同樣，疫苗本身對身體的長期負面影響如何，這也是有待確認，畢竟，迄今使用的各種疫苗都有「匆促上陣」的意味，不僅是mRNA疫苗，即使是較為考慮穩妥原則的滅活疫苗也是存在風險。

以上第一至第三點，自2021年下半年以來已經成為世界範圍的現實，於今愈演愈烈。西方國家包括極端的英美並不是不知道這種種，只是他們已經沒有選擇餘地了，只能在「與病毒共存」一條道走下去，所謂「防無可防，乾脆不防」。

抗疫政治 不容輕浮

抗疫政治確實是當前世界的頭等大事。一方面，西方政治建制對中國疫情的評論，在2020年中無奈放棄了幸災樂禍的「切爾諾貝爾時刻」（Chernobyl Moment）這個用語，改用滿是嫉妒味道的「斯普特涅克時刻」（Sputnik Moment），就是期待中國的抗疫成功與西方的抗疫失敗只是短暫現象、這種對比很快會得到扭轉，而無情的現實卻是迄今轉折並沒有出現。另一方面，抗疫失敗勢必衝擊政治——本來，如果這個世界沒有中國，他們會說病毒防無可防是「天注定」，現在既然無法這麼說，就必須盡力推動中國放棄動態清零，採取與病毒共存策略了。

而中國其實亦並沒有「清零拜物教」，沒有西方輿論喜歡臆造的「堅持清零是為了領導人的顏面」、「執著清零是為了政治宣傳所需」。至少在正式宣示上，也就是對全國人民和全世界的承諾上，中國所堅持的是生命至上原則，所實施的政策是盡量建立在科學判斷之上。

因為之前兩年的抗疫成功，中國至少在現階段還有選擇空間，就是一方面繼續動態清零，另一方面發展疫苗並普及接種，同時可以觀察世界範圍的上述第一至第五點情况的演變，再做調整。所以，中國是否會沿着動態清零一條道走下去、會否變成所謂「孤島」，那是遠景，不應該跟現階段的策略和狀况混同。至於西方世界，在這個新自由主義意識形態主導的年代，它們以「自由地選擇」（free to choose）來正當化抗疫失敗、放棄抗疫，究實卻是「自由地喪失」（free to lose），至少疫情迄今如是。

註1：Li Yuan, "The Army of Millions Who Enforce China's Zero-Covid Policy, at All Costs", 12 Jan 2022, The New York Times

註2：George Calhoun, "Beijing Is Intentionally Underreporting China's Covid Death Rate", Jan 2022, Forbes

註3：Ezekiel J. Emanuel & Michael T. Osterholm, "China's Zero-Covid Policy Is a Pandemic Waiting to Happen", 25 Jan 2022, The New York Times

作者是倫敦大學亞非學院經濟系教授

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