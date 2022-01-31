為疫苗通行證獻策 先推「安心搭港鐵」（文：鄭立） (09:00)

我們對大自然的理解是有限的，可能是某些未知的科學原因，使病毒在公共交通工具難以傳染別人，就像現在禁晚市堂食，可能是因為在早餐和午市時比較不會傳染一樣。當然，也可能剛好確診者全部都是不太使用公共交通工具，只會步行或者乘坐私家車，不然解釋不了為何公共交通工具就是特別不大會傳染。

去到最近有政府專家想推廣疫苗通行證，終於想到了公共交通工具。該專家表示，他打算研究將疫苗通行證「通行」至公共交通工具，並主張如果有人未打疫苗就使用公共交通工具，會受到處罰。

對於這個想法，我建議政府相關官員可以考慮，在推行必須用疫苗通行證才能乘公共交通工具之前，先推行乘港鐵要「安心出行」——我在去年11月8日《明報》文章〈不如一鋪過 搭港鐵要用「安心」啦〉也有如此主張，因應新時勢再加闡釋。明顯地，推廣安心出行比起疫苗通行證的門檻更低，如果連「搭港鐵要用安心」都實行不了，推廣疫苗通行證會更困難。

建議不僅是入港鐵站之前要使用安心出行；在進入每一架列車時，也應該要用一次安心出行，這樣才能夠方便追蹤該車的所有乘客，因為他們都可能會感染。如果可以的話，最好每一個車卡都有一個獨立的安心出行碼，方便有需要追蹤時，把範圍鎖定至一個或特定車卡的乘客。

之後再將疫苗通行證，依附在安心出行的軟體上，一旦乘客沒有疫苗通行證，掃安心出行時就會發出警號，然後職員就不讓他進去，這樣一定比起派警察到處在各公共交通工具上「放蛇」，隨機檢控處罰沒有疫苗通行證的人，來得更有效。

雖然有點不方便，但香港人一向以高效率的公務員系統自豪，又非常相信專家的言論，只要打着防疫的大旗，一切皆為合理，「明事理」的市民是應該能夠理解和接受的。

作者是專欄作家

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