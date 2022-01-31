終止院舍兒童受虐 重構員工培訓系統（文：韓玥、羅頴嘉、馬麗莊） (09:00)

機構中央管理統籌 外聘專業顧問

機構作為一個「權變系統」，理應積極與外界交流。在從事兒童工作的機構內建設一個獨立於機構運作的員工培訓系統，不但能有效提升員工在照顧兒童上的專業性，同時亦能促進員工互相學習的良好文化。一個獨立的培訓系統，必須由機構的人力資源部中央管理及統籌，而非交由個別服務單位各自執行，並且在外聘請專業顧問為員工提供培訓，確保可更有系統地提升機構員工的專業水平。機構中央部門應為培訓系統設計兩階段的培訓課程，第一階段是知識層面上的培訓，第二是針對實務工作的專業督導。

知識層面：理解兒童需要+充權

據香港社會服務聯會於5年多前進行的調查，有超過三成院舍兒童有不同程度或類別的特殊需要（例如注意力不足／過度活躍症、發展遲緩、自閉症）。同時，不少院舍兒童的家庭背景複雜，缺乏穩定的照顧者，使兒童對院舍員工的情感依賴需求特別高。

一般的幼兒工作者未必具備相關專業知識，去理解院舍兒童如此複雜的成長背景，故此第一階段的培訓課程內容必須向前線員工傳授院舍兒童需要的相關知識，令員工在面對兒童的行為情緒問題時，不再以救助兒童情緒為主去針對兒童的行為偏差作出矯正，而是能夠更有效掌握及回應兒童的真實需要。

兒童的真實需要若然可由他自己主動表達，是最有效保障其福祉。可是，來自破碎家庭的兒童很多時沒有足夠自信表達自我，尤其當他們對員工有很強的情感依賴，就更難自由而真實地表達自己。故此，培訓課程另一重點是需要加強員工對兒童充權的認識，教授員工鼓勵兒童表達自己的方法，例如建構兒童與員工共同對話和探討問題的空間，引導兒童表達自己感受和願望。

專業督導實務工作

全面的培訓系統除了知識層面上的傳授，還必須通過專業督導，協助員工將知識實踐到前線工作上。參考澳洲經驗，機構需要向外聘請專業顧問定期到訪各服務單位，持續地督導員工工作表現。

專業督導可以是以個別或小組形式進行，並安排每周固定時間進行督導。負責督導的導師和員工的關係就如師徒般，在互相信任的基礎下，員工能向導師坦誠表達工作的感受和難處，同時亦能通過外聘導師的第三者角色，更中立地認識自己的工作表現。小組形式進行的督導，更有助提升服務單位內工作團隊的良性互動。定期的專業督導還有另一好處，導師在督導過程中較容易識別有情緒或心理困擾的員工，可及時為有需要的員工轉介輔導服務，以保障院舍兒童身心健康不會因員工的狀况而受威脅。

最後，參考澳洲經驗，機構應為其員工培訓系統進行嚴謹的檢測研究，通過各種量度方法蒐集數據，持續地根據社會現况改善此員工培訓系統。

總括言之，員工是從事兒童工作的機構內，與兒童接觸的最前線群體；重構其員工培訓系統，對終止受照顧兒童在機構內遭集體受虐，是刻不容緩的。

作者韓玥是中大社會工作學系研究助理，羅頴嘉是中大社會工作學系博士後研究員，馬麗莊是中大社會工作學系教授

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