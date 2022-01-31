俄國西方談判無果 烏克蘭邊境軍事化或成新常態（文：王家豪） (09:00)

外交途徑：看烏願否妥協更多

誠如卡內基莫斯科中心主任特列寧（Dmitri Trenin）分析，俄羅斯要求美國和北約作出安全保證並不是「最後通牒」，而是談判的開價。曾有意見認為，俄羅斯對美國提出不可接受的條件，旨在顯示西方國家拒絕回應俄國的安全訴求，從而合理化俄方對烏克蘭的軍事侵略行動。然而，儘管俄羅斯副外長里亞布科夫（Sergei Ryabkov）表示與西方的談判陷入死胡同，但俄國沒有立即對烏克蘭採取軍事行動。

在局勢升級之際，早前美國國務卿布林肯與俄羅斯外長拉夫羅夫於瑞士日內瓦會晤後，同意就莫斯科提出的安全關切作出書面回應。根據兩國外長釋出的信息，美國駐北約前大使亨特（Robert Hunter）認為雙方正在達成協議。雖然美國書面拒絕承諾北約不東擴，但拉夫羅夫認為美方的回應，有助兩國在「次要議題」展開認真對話，包括核軍備控制（作者按：2019年美國退出《中程導彈條約》）和信心建立措施。對於美國看似願意部分妥協，克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）亦表示，繼續對話符合俄美雙方利益。

與此同時，上周三俄羅斯、烏克蘭、法國和德國官員重啟「諾曼第模式」會談，四方代表自2019年以來再次同意簽署聯合聲明，並同意維持烏克蘭東部停火。於會談舉行前夕，烏克蘭最高議會撤回了《過渡政策法案》，旨在對俄羅斯讓步。這項草擬法案確立俄羅斯的「侵略國」地位，並且將頓涅茨克與盧甘斯克所簽發的文件視作無效，招致俄方極度不滿。俄羅斯外交部曾表示，法案的通過將標誌烏克蘭退出《明斯克協議》，因為該停火協議賦予頓巴斯地區全面自治權。

為了應對烏克蘭危機，推動基輔全面落實《明斯克協議》逐漸成為各國的共識。1月初拜登與烏克蘭總統澤連斯基通電話後，重申支持透過積極外交努力以推進《明斯克協議》的實施。中國外交部亦曾表示，希望各方切實履行《新明斯克協議》，以和平解決烏克蘭問題。這一切都要視乎烏克蘭是否願意更多妥協，而過去基輔政府顯得不情不願，以免招致喪失部分主權。

烏看法：俄更可能打「混合戰」

當外交途徑仍然敞開、俄軍入侵弊多於利，俄羅斯與烏克蘭全面開戰的可能性維持在低水平。雖然美方不同意相關判斷，但處於對峙前沿的烏克蘭政府向國民保證局勢仍然受控。烏克蘭國家安全和國防委員會秘書丹尼洛夫（Oleksiy Danilov）認為俄羅斯不太可能發動大規模侵略，而國防部長列茲尼科夫（Oleksii Reznikov）也表示，對峙情况與去年春天時大致相似，所以沒有迹象顯示俄軍即將入侵。相對而言，基輔傾向相信俄羅斯正以混合戰手段影響烏克蘭局勢，透過非軍事方式破壞當地局勢穩定，例如網絡攻擊、虛假資訊和經濟施壓等。基輔的說法可能是基於國內政治考慮，但烏克蘭人與俄羅斯人打交道多年，他們的觀點未必無理。

美智庫分析俄軍事選項

1月拜登曾表示北約就如何回應俄羅斯發動「小規模侵襲」未達共識，惹人猜疑俄羅斯打算短暫佔領烏克蘭部分地區，以震懾烏軍和進一步向基輔政府施壓。根據美國戰略與國際研究中心（CSIS）分析，俄羅斯的軍事選項包括佔領第聶伯河以東的領土，因為它被視為俄羅斯的歷史固有領土。此外，俄軍（或操控親俄烏東武裝分子）可能侵佔港口城市敖德薩和馬里烏波爾，旨在切斷烏克蘭通往黑海的通道及保障克里米亞的淡水供應。再者，俄羅斯亦可藉派遣維和部隊的名義，接管頓涅茨克與盧甘斯克，但恐怕象徵意義大於實質作用。可是，俄羅斯向烏克蘭發動「小規模侵襲」如何能滿足其核心安全利益，顯然是值得商榷的。

也許，烏克蘭邊境軍事化將會逐漸成為新常態——頻繁軍事活動造成緊張局勢，然後雙方嘗試尋求緩和矛盾——直至俄羅斯與以美國為首的西方國家探索到新的平衡點。

作者是莫斯科國立國際關係學院博士生

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