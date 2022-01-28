稅務優惠政策 助力大灣區發展（文：徐雪藍、鍾婉儀） (09:00)

為推動青年創新創業，以及吸引香港企業和專才協助開拓更大的市場和商機，港府一直積極為港人爭取在大灣區工作和生活上的更多便利，中央政府亦就推進大灣區建設，公布了多項政策措施惠及香港市民，並扶持專業界別到內地發展。如果港府能進一步提供一些與大灣區相關的稅務減免措施予員工或納稅人，定能增加大灣區的吸引力！

簡化個人所得稅差額補貼程序

為吸引境外高端人才和緊缺人才到大灣區工作，中國財政部和稅務總局提供粵港澳大灣區針對港人的個人所得稅優惠政策。現時廣東省、深圳市按內地與香港個人所得稅稅負差額，對在大灣區工作的境外（包含港澳台）高端人才和緊缺人才給予補貼。我們建議政府擴闊符合優惠政策至非「高端人才」和「緊缺人才」，並簡化及統一各大灣區城市的申請程序。長遠來說，此舉應該更能推動城市之間的人才流動性，並吸引更多人才到大灣區工作。

擴闊個人進修開支扣除條件

大灣區的發展重點之一，包括推動對香港在金融、教育、法律及爭議解決、航運、物流、鐵路運輸、電訊、中醫藥、建築及相關工程等領域，在《內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排》（CEPA）框架下進一步開放的措施，讓香港專業人士及企業在內地提供專業服務。合資格的香港專業人士，可以通過CEPA兩地資格互認或考試安排，獲取內地的專業資格，例如建築師、結構工程師、律師、醫生。現時符合相關條件的香港永久居民，可報考國家統一法律職業資格考試，及格者可獲授予法律職業資格證書。

為加強人才流動性，及吸引有關人士在內地獲取有關專業資格以配合就業發展需要，我們建議香港稅務局考慮擴闊現時個人進修開支扣除的條件，應包括在內地由獲批准的教育提供者或機構所提供的教育課程或考試費用，使其亦可得到相關稅務扣除。此舉可幫助有興趣到內地（包括大灣區）發展的港人，為他們提供更多機遇。

大灣區有着不同的拓展潛力和空間，如果能配合更多有利企業或專才的政策和相關措施或優惠，提供完善的發展平台，將有助企業和青年抓緊大灣區發展機遇，在各自不同領域的優勢上，為香港經濟發展注入新動能，實現產業多元發展！

作者徐雪藍是德勤中國稅務總監，鍾婉儀是德勤中國高級稅務經理

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