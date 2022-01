BBC能否跟Netflix競爭？（文：陳帆川） (09:00)

目前BBC絕大部分收入,來自向英國國民徵收的牌照費,但當局決定於2027年取消牌照費。百年老店前途未卜,其中一個討論方案,就是實行訂閱制,讓觀眾自費收看。

新聞難賺錢 易受金主影響

然而,BBC不能跟Netflix直接比較,因為後者沒有報道新聞,而眾所周知,新聞很難賺錢,也很容易受金主影響而左右報道中立性。將BBC的劇集和娛樂部分分拆出來,放在收費牆後,新聞部分則繼續由全民支付,似乎是比較能維持其中立性、又減少國民負擔的做法。

不過這做法,相信難以獲得保守黨政府同意,因為它「陰乾」BBC的原因,不會是因為娛樂部分吧?

雖然香港人未必能感受得到,但訂閱制確實是全球大勢所趨。據路透新聞學機構(Reuters Institute for the Study of Journalism)一年一度的調查發現,全球近八成受訪媒體認為,訂閱制將是今年的主要收入來源,擊敗於2020年排第一位的「顯示廣告」收入,意味大部分媒體意識到,叫讀者付錢看新聞,比起在版面上堆滿廣告信息更能賺錢。

公共廣播照顧各方受眾

那麼BBC能跟CNN(美國有線新聞網絡)和《紐約時報》一樣,在私營下仍能維持新聞質素嗎?這並非不可能,不過公共廣播的價值除了中立報道,還有照顧包括少數族裔、傷殘人士、低下階層等各方受眾,BBC更是照顧全球受眾。根據路透的調查,近一半新聞機構主管亦擔憂,訂閱制會令新聞報道集中照顧富裕和教育水平高的讀者,因為他們才是付錢的一群。

筆者舉個例:BBC新聞即使行收費制,相信不影響它報道英國首相約翰遜「派對門」醜聞,以及烏克蘭、俄羅斯局勢等大事,因為讀者喜歡看;不過它會否仍然報道在英港人的權益問題?會否仍然以達到五成女性讀者為目標?可能未必,因為他們不是主要訂戶。

最近看過BBC王牌訪問節目HARDtalk,嘉賓是李梓敬,節目水準一貫地超卓。以前很多香港傳媒人認為,跟建制派對談,內容很沉悶;至於親民主派媒體,則主要透過「恥笑」建制派製造話題。但從BBC過去跟湯家驊、葉劉淑儀等的訪問所見,雙方唇槍舌劍,也可以非常精彩。如果BBC他朝無法維持水準,也是香港人的損失。

作者是新聞工作者、文化評論人

