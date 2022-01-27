申請疫苗保障基金的三座大山（文：袁海文） (09:00)

（1）漏報沒有責任的呈報機制

現時需呈報的異常事件廣泛，包括貝爾面癱、死亡個案，甚至是醫護或公眾認為接種相關的任何其他嚴重和異常情况（註3），但個案獲呈報不是必然。我收到一些個案，是我介入後才獲呈報；漏報的竟包括有明顯關聯的貝爾面癱，事主是申請疫苗基金後一段日子被拒才得知沒有呈報，我向醫院查詢多時亦沒有回覆，最後到公開事件才獲處理，致歉承認錯誤（註4）。但其他沒有公開的個案，大多是低調重新呈報，連道歉都沒有。

但更嚴重的漏報，是李女士於去年11月7日接種第二劑科興疫苗後兩天在家離世，沒有循異常事件機制呈報，政府亦曾公布該周沒有收到有關死亡個案的呈報（註5），但及後竟說此個案列作「關注事件」（註6）。這並不是保障基金所接納的條件，但李女士個案根本與「關注事件」中接種歷史超過14天的重要條件不符。難道這也不是漏報？政府有認真檢視呈報機制執行上的不足嗎？漏報須負法律責任嗎？

以上種種，不禁讓人質疑是否有很多的副作用都沒有呈報？副作用數字會否被低估？政府如有心處理，大可參考美國讓病人自行呈報的機制（註7），又或加拿大多個省份立法規定醫護必須呈報，及沒有呈報須被罰款以至監禁的方式，確保機制有效執行（註8）。

（2）只有結果沒有解釋的因果關係評估

即使個案獲呈報，也須由專家委員會按世衛因果關係評估算法流程作出評估。

根據世衛的用戶手冊，4個步驟中的「檢查清單」和「算法流程」我認為特別重要（註9及10）。「檢查清單」要求列出支持或不支持因果關係的有力證據、事件是否在窗口期內發生，及其他影響分類的因素（例如最常見的背景病發率）等。「算法流程」是以強制的路徑流程去判定是「因果關係一致」、「不一致」、「不確定」或「不可分類」。

然而在筆者所協助處理的多宗個案，事主都只知道所作的「結果」，而無從得知其「算法流程」或「檢查清單」的證據。無論是事主自行查詢、我多次去信衛生署，以私隱條例查閱資料要求表格的方式去索取這些資料，也得不到有意義的資料和解釋。這完全是違反世衛指出「應當向患者及其親屬、照護人員和社區提供信息並加以確認」（註11）的指引。若被專家評為「因果關係不一致」，又沒有解釋，根本難以上訴或覆核。以上種種，筆者與當事人已向私隱專員公署投訴。倘政府和專家認為自己的工作是有理有節，為何不能向當事人詳細交代？

另外，袁國勇教授去年3月曾說「長期病患者，如果本身腦血管和心臟血管很窄，當疫苗引起的反應大，可能會突然塞晒，引致中風、心臟病發」（註12）。死因庭曾於去年11月處理有關接種疫苗後死亡的研訊，有專家證人不排除疫苗是最後一根稻草，加劇心肌梗塞的併發症，即使這原因也被視為「死於自然」，陪審團最後亦不接納專家證人作供，一致裁定「死因存疑」（註13）。當個案涉及心血管疾病如中風和心臟病，仍會被專家委員會說成跟疫苗「沒有因果關係」，事主和我都難以信服為何不是疫苗保障基金中所指「未能排除事件與所接種的新冠疫苗無關」的較低門檻。不禁在想：是否推廣接種疫苗和評估因果關係間存在角色衝突？保障基金只倚賴專家評估結果，死因庭的判決也沒有作用。「最後一根稻草」、「死因存疑」的情况，絕對應該給予協助。

（3）賠償額不足 條款不清不楚

即使跨越了兩座大山得到賠償，也未必足夠應付所損失的工作收入，更難以爭取更多補償。我所協助處理的多宗面癱個案，暫時都只獲10萬元賠償，估計是按基金裏「痛楚」類別中「出現面部癱瘓7天或以上，但在少於26周內康復」的條款，賠償最高保障額的4%（註14）。然而這類別最高額度是10%，當追問計算方法及如何達到5%至10%時，基金就一直沒有明確答覆。有事主從未獲任何醫生診斷為已康復，亦不時出現面部疼痛和不對稱的問題，但基金只着事主提交醫療報告再作處理。為何這樣神秘？為何不把條款列得清清楚楚？政府是否應勒令基金行政管理人好好交代？

前行政長官董建華呼籲公眾接種疫苗時，曾強調「若果有問題，打電話畀我，我即刻來睇你」（註15）。現在又有哪些領導人及官員有關心和協助過出現問題的市民？遇到異常事件的病人，都是因聽從政府去接種疫苗，他們申請援助的路上困難重重，將舉證責任和負擔放回病人或家屬，道義上是否說得過去？

截至去年12月底，申請疫苗基金的總數為644宗，其中23宗死亡個案都未有獲批；受傷個案申請獲批的也只有147宗，不足四分之一，平均每宗只獲賠11萬多元（註16）。保障基金共有10億元撥款，截至去年12月底才用了不足1700萬元，完全有空間為更多市民提供支援。

當政府和專家不斷運用公共衛生權力時，有從倫理層面「最弱和無助」群體的角度思考，時刻記着保障基金是用來協助而不是阻礙病人嗎？疫苗保障基金的這些大山，是時候立即移除了！

註1：bit.ly/3nQo8XM

註2：bit.ly/3It5Bsh

註3：bit.ly/3IjzKKC

註4：bit.ly/3FL54jK

註5：bit.ly/3ApVf9D

註6：bit.ly/3qOkT4Y

註7：bit.ly/33zgEl6

註8：bit.ly/3FRJQR9

註9：bit.ly/3qOnvzN

註10：bit.ly/3FTpnvc

註11：同註10

註12：bit.ly/3fPAjiV

註13：bit.ly/3rJhx2g

註14：同註2

註15：bit.ly/3qOpKDd

註16：bit.ly/3fPDZRK

作者是民主黨醫療政策發言人

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