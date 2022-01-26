香港沒條件「與病毒共存」（文：李嘉恒） (09:00)

與前幾波疫情不同，第五波疫情爆發初期，政府迅速落實大幅收緊社交距離措施、追蹤個案源頭，冀短期內控制病毒擴散。政府參考前幾波經驗，對這些「清零」措施的社會成本和經濟影響有更好評估，推出新一輪35.7億元支援計劃，爭取社會全面配合「清零」。

疫情持續影響社會經濟及市民出遊，多數市民抗疫兩年疲態漸露，冀盡快恢復正常生活。有輿論認為本港疫苗接種率逾70%，足以實現群體免疫，加上亞歐美多國選擇「與病毒共存」，本港應仿效外國的政策，放寬入境限制以挽救虛弱的經濟。

生命安全與經濟生計的選擇

愈來愈多迹象表明我們終將「與病毒共存」，新冠病毒幾乎不可能像天花那樣消失；但我們仍要權衡不同政策取向為社會帶來的成本和效益。簡言之，這是生命安全與經濟生計之間的選擇。

新加坡作為抗疫模範生，位列首批轉向「與病毒共存」政策的亞洲國家，確診及死亡人數在政策轉變後呈幾何級增長。當地疫情雖曾回落，但因Omicron全球流行，最近病例又「大爆發」，1月20日錄得首宗Omicron死亡病例，衛生部早前估計每日將有1萬宗或更多新病例。疫情反覆，惟新加坡經濟穩定向好，一些經濟活動恢復至2020年疫情爆發前水平的約80%。按新加坡情况來說，「與病毒共存」並非沒代價，而是以上升的確診及死亡病例換取加快經濟復元。

長者接種率低 恐釀醫療危機

港府高層及多名專家顧問曾表示，本地未有條件實行「與病毒共存」，筆者認同此說。

第一，參考新加坡，約1%病例需要深切治療部照護，且有報道指出，未接種疫苗的人死亡風險對比已接種者高出約11倍，長者更特別嚴重。至1月25日，本港兩針接種率逾七成，但70至79歲長者接種率僅五成，80歲或以上更只有兩成。香港70歲及以上長者多達96萬人，若實行「與病毒共存」，大部分未打針長者受感染及出現重症的風險倍增；若有約1%至2%的長者被感染，也將加重本地醫療系統壓力，甚至拖垮整個公營醫療。

恢復對外往來 須先做好自身

第二，一般人誤以為「與病毒共存」代表放棄社交距離措施，不受限制自由出入境。但實情是多個實施「與病毒共存」的國家，均針對當地疫情制定分級別的邊境管制。以新加坡為例，疫情最輕微的第一級地區如中國，短期遊客除了在入境前先做檢測，僅須在班機抵達後接受病毒檢測並得到陰性結果，及須下載和使用手機追蹤應用程式；其他地區則依狀况，分別施以不同日數的隔離，和多次篩檢等程序。對於第一級地區的待遇，是基於信任該地的防疫成效，如新西蘭曾因疫情失守而「降級」。港府須透過社交距離措施，穩定本地疫情，不但減低本地醫療系統壓力，更是與各國逐步有序恢復人員正常往來的必要條件。

與內地連通 防疫須看齊

第三，香港是一個細小而外向的經濟體，高度依賴外部物流人流；受新冠病毒疫情影響，全球供應鏈出現斷裂危機，香港難獨善其身。面對疫情造成的經濟衝擊，中國提出「雙循環」經濟策略，推出更多刺激內需和消費的措施。隨着大灣區建設成為國家規劃重點，香港作為大灣區橋頭堡，若更融入內地的強大內需市場，將有助經濟走出谷底，恢復元氣。但是，促進與內地緊密連通的前提，是本港防疫目標必須與內地看齊，即繼續堅持嚴格防控，築牢「外防輸入，內防反彈」堅實屏障。

疫情下盡早恢復經濟重要，但人命同樣珍貴，即使本地疫苗接種率逾70%、全球新冠肺炎的死亡率只有約0.2%，對香港來說仍太高，過快放寬防疫措施的代價太高。經濟上，香港有國家作為強大後盾，盡早與內地通關，對我們的經濟和旅遊業，以及與在內地親人團聚，也至關重要。可是，本地仍有部分人似乎更傾向歐美以經濟凌駕性命的取態，忽略香港與國家互聯互通在疫情全球大流行下的重要性。這種傾向，在政治、經濟和人性上都不可取。

作者是香港青年時事評論員協會成員

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