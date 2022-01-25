湯加其實離我們並不遠（文：歐陽五） (09:00)

最近這些年，我們似乎時常感嘆人類在天災面前的渺小與無助。以最新的新冠疫情為例，即將舉行冬奧會的北京，防控不可謂不嚴密，近日依然「破防」。在日前公布的患者流調（流行病學調查）信息中，既有出入Dior、滑雪場的金融白領，也有輾轉於多個建築工地的藍領工人，難免令人諷刺地道一句：病毒面前，人人平等。

其實，新冠肆虐的這兩年，各國達官顯貴被感染甚至病重乃至身亡的消息時有耳聞。早於人類誕生前就已存在多年的病毒，並不理會人類所謂的種族、國籍、職業、宗教信仰等等的劃分，在感染細胞時恰恰「一視同仁」。

以鄰為壑之事不斷湧現

再以似乎成為老生常談的全球氣候變化為例。聯合國氣候變化框架公約締約方大會都已經開了26屆，儘管每次都看似達成一系列「成果性文件」，但實際上各國之間相互推諉扯皮、難見真金白銀的事「不要太多」，甚至中途還出現「帶頭大哥」一度退出《巴黎協定》的「魔幻事件」。

然而，氣候變化這件事真的是愈來愈迫在眉睫。湯加、馬爾代夫、斐濟這些島國時時強調，全球氣候變暖導致的海平面上升，將使其面臨「滅頂之災」。據科學家近期研究，香港亦被列入全球最受影響的前20個地區，如全球升溫攝氏1.5度，中環的海岸線料會進佔到匯豐總行大廈前的德輔道中一帶；若升溫3度，中環新填海區大片平地將遭水浸，香港大會堂低座大樓更會被水淹去半座。

然而，根據聯合國估算，即使各國都履行目前的減排承諾，世界仍然難以實現《巴黎協定》規定的控制升溫2度的目標。這也是為何在世界經濟論壇本月發布的報告中，全球多名商界領袖、政界人士和學者認為，未能就氣候危機採取行動是今後10年世界面臨的最大風險。

從麥克盧漢（Marshall McLuhan）創造「地球村」這個詞至今，時間已過去60年。即使在經濟全球化、科技高速發展的當下，面臨全人類的共同挑戰，依然還有諸多疑鄰竊斧甚至以鄰為壑的事件不斷湧現：未經國際社會商議，執意要將核污水排入大海；不反思本國疫情政策疏失，反向別國索要天價賠償；為刺激本國經濟，採取量化寬鬆貨幣政策，導致通脹水平畸高，衝擊全球金融市場……

去年東京奧運會開幕前，國際奧委會首次將延續百餘年的奧林匹克格言更新為「更快、更高、更強——更團結」（Faster, Higher, Stronger — Together），正是希望人類在追求自身進步發展的同時，能夠超越國籍、種族、意識形態、宗教信仰等，成為更團結、守望相助的命運共同體。這也是即將召開的北京冬奧會主題口號「一起向未來」（Together for a Shared Future）的核心要義。

莫將「人類命運共同體」當空話

計利當計天下利。「世界大同」、「和合共生」是中華文明傳承千年的大道，作為海洋文明、航海大發現的起源地之一，歐美等國其實也深諳「同舟共濟」的真理。無論是各國領袖精英，還是普通民眾，都要盡快轉變思想、及早行動，莫將「人類命運共同體」當成一句空話。不然，真等到像電影《明日之後》、《2012末日預言》到來的那一天，悔之晚矣。

作者是時事評論員

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